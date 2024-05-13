Hébergements labellisés pour un séjour durable
Un engagement pour l’homme, la nature et la culture
Pour tous ceux qui tiennent à un tourisme durable : l’Autriche compte de nombreux hébergements certifiés, répondant à des critères stricts et contrôlés de manière indépendante. Et pour s’orienter parmi les régions autrichiennes, la liste des régions modèles pour le climat et l’énergie est une référence. Des concepts efficaces et une mobilité douce séduisent les voyageurs soucieux du climat.
Trois labels de durabilité reconnus
Label écologique autrichien
Les hôtels labellisés "Ö-Umweltzeichen" s’engagent activement pour la protection du climat et la durabilité sociale, tout en misant sur les énergies renouvelables.
Certificat Green Key
Ce label international promeut une gestion durable : de l’économie d’énergie à la réduction des déchets, en passant par la valorisation des produits régionaux.
Hôtels certifiés durables
Hôtels bien-être durables en Autriche
Quelles initiatives un hôtel durable met-il en œuvre ?
En matière de ressources et de protection du climat
Bilan carbone volontaire (avec plan d’action pour réduire les émissions)
Certification par un organisme indépendant et reconnu
Électricité issue de sources renouvelables
Produits de nettoyage biodégradables
Circuits d’approvisionnement courts
En matière d'architecture et d'aménagement intérieur
Matériaux de construction durables et régionaux
Matériaux d’aménagement proches de la nature
Partenaires et artisans issus de la région
Alliance harmonieuse entre tradition et modernité
En matière de restauration
Culture biologique en propre
Produits alimentaires provenant de fournisseurs régionaux
Partenariats avec des exploitations agricoles bio
Produits maison issus de l’agriculture biologique
En matière d'engagement socioculturel
Harmonie entre les besoins des hôtes, des habitants et de la nature
Primes et avantages accordés aux employés
Soutien aux fournisseurs régionaux
Engagement dans des projets sociaux et événements culturels locaux
Quels sont les atouts d'un restaurant durable ?
Menus de saison élaborés selon les récoltes régionales
Produits biologiques certifiés (par ex. portant le logo bio de l’UE)
Gestion responsable de la ressource en eau potable
Réduction des déchets et recyclage systématique
Lutte contre le gaspillage alimentaire (portions adaptées, compostage)
Fruits et légumes frais issus de la propre production ou de partenaires locaux
Formations du personnel pour renforcer la sensibilisation et l’engagement durable
Produits faits maison
Où mène le voyage durable ?
La protection du climat nous concerne tous
Lorsqu’il s’agit de tourisme durable, la responsabilité envers l’humain, l’animal, l’environnement et le climat se partage idéalement entre tous les acteurs :
Les voyageurs. Voyager durablement, c’est réduire son empreinte carbone tout en veillant au bien-être d’autrui.
Les hôtes. Ils s’engagent pour une meilleure compréhension mutuelle, l’accessibilité, l’inclusion et la justice envers leurs employés.
Les régions. Cinq d’entre elles sont déjà certifiées avec le label écologique autrichien (et le nombre continue d’augmenter) :