La protection du climat nous concerne tous

Lorsqu’il s’agit de tourisme durable, la responsabilité envers l’humain, l’animal, l’environnement et le climat se partage idéalement entre tous les acteurs :

Les voyageurs. Voyager durablement, c’est réduire son empreinte carbone tout en veillant au bien-être d’autrui.

Les hôtes. Ils s’engagent pour une meilleure compréhension mutuelle, l’accessibilité, l’inclusion et la justice envers leurs employés.

Les régions. Cinq d’entre elles sont déjà certifiées avec le label écologique autrichien (et le nombre continue d’augmenter) :