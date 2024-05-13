Hébergements labellisés pour un séjour durable
Un engagement pour l’homme, la nature et la culture

Énergie raisonnée, ressources préservées, produits locaux et engagement social : les hébergements certifiés durables rendent vos vacances plus responsables.

Pour tous ceux qui tiennent à un tourisme durable : l’Autriche compte de nombreux hébergements certifiés, répondant à des critères stricts et contrôlés de manière indépendante. Et pour s’orienter parmi les régions autrichiennes, la liste des régions modèles pour le climat et l’énergie est une référence. Des concepts efficaces et une mobilité douce séduisent les voyageurs soucieux du climat.

Trois labels de durabilité reconnus

Il existe de nombreux labels pour les hôtels, avec des critères variés, parfois difficiles à comparer. Ceux qui recherchent un hébergement certifié durable peuvent toutefois se fier à ces trois distinctions.

Label écologique autrichien

Les hôtels labellisés "Ö-Umweltzeichen" s’engagent activement pour la protection du climat et la durabilité sociale, tout en misant sur les énergies renouvelables.

Österreichisches Umweltzeichen

Certificat Green Key

Ce label international promeut une gestion durable : de l’économie d’énergie à la réduction des déchets, en passant par la valorisation des produits régionaux.

Green Key

BIO HOTELS®

Les établissements certifiés BIO HOTEL® s’engagent dans une démarche d’amélioration écologique continue, garantie par des contrôles biologiques stricts et indépendants.

BIO HOTELS®

Hôtels certifiés durables

Hôtel-boutique Stadthalle

Hôtel nature Outside

Hôtel Altstadt Vienna

Hôtel bio Walserstuba

Hôtel bio Schwanen

Hôtel naturel et bio Bergzeit

Resort bio et nature Retter

Hôtel bio Rupertus

Hôtel bio Stillebach

der daberer. das biohotel

Hôtels bien-être durables en Autriche

Almwellness Pierer

Hôtel bio et bien-être Stanglwirt

Hôtel bio et nature Chesa Valisa****

Hôtel bio Gralhof

Hôtel bio Schweitzer

Hôtel bio et bien-être Bruggerhof

Quelles initiatives un hôtel durable met-il en œuvre ?

De nombreux hôtels autrichiens misent sur un faible impact CO₂ et une réelle responsabilité sociale, du choix des matériaux jusqu’à la durabilité socioculturelle.

En matière de ressources et de protection du climat

  • Bilan carbone volontaire (avec plan d’action pour réduire les émissions)

  • Certification par un organisme indépendant et reconnu

  • Électricité issue de sources renouvelables

  • Produits de nettoyage biodégradables

  • Circuits d’approvisionnement courts

En matière d'architecture et d'aménagement intérieur

  • Matériaux de construction durables et régionaux

  • Matériaux d’aménagement proches de la nature

  • Partenaires et artisans issus de la région

  • Alliance harmonieuse entre tradition et modernité

En matière de restauration

  • Culture biologique en propre

  • Produits alimentaires provenant de fournisseurs régionaux

  • Partenariats avec des exploitations agricoles bio

  • Produits maison issus de l’agriculture biologique

En matière d'engagement socioculturel

  • Harmonie entre les besoins des hôtes, des habitants et de la nature

  • Primes et avantages accordés aux employés

  • Soutien aux fournisseurs régionaux

  • Engagement dans des projets sociaux et événements culturels locaux

Quels sont les atouts d'un restaurant durable ?

  • Menus de saison élaborés selon les récoltes régionales

  • Produits biologiques certifiés (par ex. portant le logo bio de l’UE)

  • Gestion responsable de la ressource en eau potable

  • Réduction des déchets et recyclage systématique

  • Lutte contre le gaspillage alimentaire (portions adaptées, compostage)

  • Fruits et légumes frais issus de la propre production ou de partenaires locaux

  • Formations du personnel pour renforcer la sensibilisation et l’engagement durable

  • Produits faits maison

Où mène le voyage durable ?

La protection du climat nous concerne tous

Lorsqu’il s’agit de tourisme durable, la responsabilité envers l’humain, l’animal, l’environnement et le climat se partage idéalement entre tous les acteurs :

Les voyageurs. Voyager durablement, c’est réduire son empreinte carbone tout en veillant au bien-être d’autrui.

Les hôtes. Ils s’engagent pour une meilleure compréhension mutuelle, l’accessibilité, l’inclusion et la justice envers leurs employés.

Les régions. Cinq d’entre elles sont déjà certifiées avec le label écologique autrichien (et le nombre continue d’augmenter) :

FAQs

Celles et ceux qui tiennent à la protection du climat, à la nature et à la réduction des émissions de CO₂ veillent aussi à la durabilité pendant leurs vacances et choisissent des hébergements labellisés :

  • Label écologique autrichien

  • Certificat Green Key

  • BIO HOTEL®

En Autriche, de nombreuses régions s’engagent activement pour la protection de l’environnement et du climat. Les régions durables préservent et protègent les espaces de vie des humains, des animaux et de la nature grâce à de multiples initiatives – y compris dans les domaines socioculturels. Les cinq régions suivantes sont certifiées avec le label écologique autrichien :

