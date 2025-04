Marchés de Noël en Autriche

Marchés de Noël dans les régions

Le marché de Noël le plus pittoresque d’Autriche se trouve à St. Wolfgang, dans le Salzkammergut. Les visiteurs peuvent y découvrir les traditions et l’artisanat authentiques, au plus près des habitants, tandis que la bougie rouge de l’Avent illumine le lac Wolfgangsee.

Chaque année, un marché de Noël authentique prend place dans la gorge de Johannesbachklamm, près de Würflach en Basse-Autriche. Le plus grand sapin décoré d’Autriche, culminant à plus de 20 mètres, se dresse majestueusement devant la gorge sauvage. Plus de 40 stands offrent aux visiteurs l’occasion de se réchauffer autour d’un feu ouvert tout en admirant le savoir-faire des souffleurs de verre, des tourneurs sur bois et des forgerons.

Le marché Salzburger Bergadvent, dans la vallée de Großarl près de Salzbourg, est encore plus authentique. À la lueur des torches et des bougies, les visiteurs peuvent admirer de nombreuses crèches de Noël, minutieusement réalisées à la main par une association locale.