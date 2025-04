La température dans une mine de sel peut varier en fonction de l'emplacement, de la profondeur et de la région géographique. Souvent, les grottes, y compris les mines de sel, ont une température plus stable et plus basse par rapport au monde extérieur. La température dans les mines de sel en Autriche est de 10 degrés Celsius. Il est recommandé de s'habiller chaudement et de porter des chaussures fermées avec un bon maintien afin de pouvoir marcher facilement sur le sol rocailleux.

En outre, tous les visiteurs reçoivent des pantalons et vestes ou des combinaisons de protection à enfiler.