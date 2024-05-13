La scène mode autrichienne
créatif et durable
Qu'est-ce qui rend la mode autrichienne si particulière ? Elle allie élégance décontractée et assurance créative, reflétant l'ouverture d'esprit, le goût de l'expérimentation et l'attachement à la région qui caractérisent l'Autriche. Ici, la couture traditionnelle de haute qualité rencontre les coupes modernes, les matériaux régionaux rencontrent les nouvelles technologies, les motifs nostalgiques rencontrent des formes radicalement nouvelles. Elle est une scène pour l'inattendu, toujours avec un clin d'œil et un grand sens du détail.
De nombreux créateurs misent délibérément sur la durabilité : avec une production équitable, des matériaux respectueux des ressources et un design durable. Au lieu de tendances éphémères, on voit apparaître des collections qui ont du caractère, portées par des valeurs et pas seulement par des tissus. Et quand on se promène dans les villes autrichiennes, on le sent vite : la scène de la mode est en pleine croissance. De jeunes marques ouvrent des showrooms, des ateliers invitent à la découverte, et parmi eux, on ne trouve plus seulement des noms tels que Helmut Lang, Lena Hoschek ou Arthur Arbesser, qui incarnent la diversité créative de l'Autriche à l'échelle internationale.
Ce qui les unit tous : l'envie d'explorer de nouvelles voies et un sens aigu de la qualité. La mode autrichienne est consciente, versatile et vous invite à la découvrir. En flânant dans les concept stores, lors de festivals de mode ou lors d'une trouvaille fortuite dans un petit atelier. Car la mode autrichienne ne se contente pas d'être agréable à porter. Elle reste dans les esprits, et parfois même dans les cœurs.
Quand la mode rencontre Lebensgefühl
Créatif et original
La scène mode autrichienne étonne par sa vitalité et son éclectisme. À Vienne, Graz ou Linz, de jeunes labels, ateliers et pop-up stores misent sur l’innovation, les matières durables et un style affirmé. Leurs créations reflètent l’art de vivre autrichien, entre artisanat, audace et cosmopolitisme.
Arthur Arbesser, inspiré par Klimt ou Otto Wagner, exporte son esthétique viennoise à Milan. Lena Hoschek revisite les dirndls avec une touche rétro qui séduit Dita Von Teese. Marina Hörmanseder ose le cuir sculptural, tandis que Peter Pilotto fait rayonner ses imprimés jusqu’à Beyoncé.
Mais la scène ne se limite pas aux grands noms. Susanne Bisovsky insuffle au chic viennois une opulence baroque. Emil Gampe explore les limites de l’art et du vêtement. Chez FERRARI ZÖCHLING, Romana Zöchling collabore avec des artistes pour créer des pièces uniques, fabriquées à Vienne.
Ce qui relie ces créateurs ? Une signature forte, une envie de repousser les codes, et un ancrage profond dans la culture locale. Ici, la mode raconte des histoires – personnelles, artistiques, parfois engagées. Loin du prêt-à-porter de masse, elle incarne une esthétique singulière, nourrie par l’histoire et tournée vers l’avenir.
Design made in Austria
À essayer : la mode des créateurs et créatrices
Kitsch Bitch Sight Store
Vous trouverez ici des vêtements contemporains minimalistes aux lignes épurées, créés par des designers internationaux et locaux.
Meshit
La marque allie des coupes épurées à un style urbain et classique élégant. Elle mise sur une production équitable, durable et ancrée dans la scène créative viennoise.
Park
Le concept store de Markus Strasser et Helmut Ruthner propose sur deux étages du design industriel, de la mode avant-gardiste et du streetwear contemporain.
DU
Design, marques sélectionnées et cosmétiques naturels : dans cette boutique du 4e arrondissement de Vienne, la qualité et le conseil personnalisé sont une priorité.
A/T Store
Des looks intemporels, des matières haut de gamme et un style réfléchi : dans cette boutique de Linz, vous trouverez des vêtements minimalistes, durables et sélectionnés.
Mothwurf Shop
La tradition rencontre l'air du temps : à Graz, la mode réinvente le costume traditionnel avec des coupes épurées et des tissus raffinés.
One
Streetwear, produit équitablement – à Innsbruck, vous trouverez des vêtements durables et de qualité pour tous ceux qui font des choix conscients.
Masi
Coupes épurées, fils naturels raffinés et production locale : cet atelier de Linz confectionne à la main des vêtements tricotés alliant style, confort et durabilité.
Nachbarin
Des looks individuels, des coupes créatives et des créateurs européens : dans cette boutique du 6e arrondissement de Vienne, la mode est repensée.
TARA B
Le Vorarlberg est le berceau de pièces uniques faites main, allant de la mode quotidienne à la haute couture. Le style : élégant et inspiré de la nature.
La mode en toute bonne conscience
Klar
Les créations minimalistes de Klara Neuber sont fabriquées à partir de matériaux naturels de haute qualité provenant de petits fabricants régionaux. La créatrice travaille selon le principe du « sur mesure », ce qui signifie que chaque vêtement est fabriqué uniquement après avoir été commandé, ce qui permet d'économiser les ressources, de personnaliser les produits et d'éviter la surproduction.
Rudolf
La marque viennoise Rudolf vend des tricots durables issus de la slow fashion et fabriqués à partir de matières organiques. Les pièces sont pour la plupart unisexes et sont produites dans un rayon de 150 kilomètres. Chaque article est synonyme de simplicité, de qualité et d'exigence sans compromis en matière de transparence, du fil à la dernière étape de fabrication.
Glein
Glein est synonyme de design épuré et de fabrication responsable : la marque viennoise conçoit des vêtements, des portefeuilles et des accessoires intemporels à partir de matériaux durables et de haute qualité. La production est équitable en Europe, avec un accent mis sur la durabilité, la transparence et la qualité. Tout ce que vous trouverez ici est clairement pensé et mis en œuvre de manière cohérente.
Shakkei
Fondée en 2009, la marque Shakkei a misé dès le début sur la mode durable. Ses produits sont fabriqués à partir de matériaux biologiques et équitables en Autriche ou dans l'Union européenne. Le créateur Gabriel Baradee utilise également des chutes de tissu pour fabriquer des accessoires recyclés tels que des ceintures ou des casquettes. Les collections sont urbaines et montrent à quel point la mode responsable peut être contemporaine.
Dariadéh
La marque de mode de l'influenceuse et activiste Madeleine Darya Alizadeh conçoit des vêtements intemporels à partir de matériaux certifiés, fabriqués de manière équitable dans des entreprises familiales. Les collections misent sur des coupes épurées, des couleurs discrètes et une consommation responsable plutôt que sur des tendances éphémères. La transparence et la responsabilité sont au cœur de leurs préoccupations.
Disaster Clothing
La marque compte parmi les pionniers de l'habillement équitable en Autriche. Depuis 1991, elle crée des vêtements stylés à partir de coton biologique et de tissus recyclés, fabriqués en Autriche, en Europe et dans une petite entreprise familiale en Thaïlande. Sur demande, les modèles de sa propre collection peuvent également être confectionnés sur mesure dans le 7e arrondissement de Vienne.
The Slow Label
Comme son nom l'indique, The Slow Label n'a rien à voir avec la fast fashion. La fondatrice et influenceuse Anna-Laura Kummer mise sur un design conscient, une production équitable et une utilisation responsable des ressources. Les collections minimalistes sont composées de matériaux certifiés et sont fabriquées dans de petites entreprises européennes – transparentes et intemporelles.
Anja Lauermann
Chez Anja Lauermann, la durabilité rencontre un design intemporel. La créatrice associe des tissus biologiques sélectionnés avec soin à des coupes innovantes, des accents de couleur particuliers et une élégante simplicité. Ses collections sont issues d'une production équitable et locale, avec pour ambition de créer des pièces durables qui allient avec style minimalisme et raffinement.
meshit
meshit est synonyme de designs épurés avec une touche urbaine. Fondée par Ida Steixner et Lena Krampf, la marque allie des éléments rétro à un style urbain contemporain. La production est réalisée à Vienne et à Budapest, souvent en petites séries. meshit accorde une grande importance aux conditions équitables, aux coupes créatives et à une esthétique qui oscille entre culture jeune, art et quotidien.
Stapf
Stapf est synonyme de mode ancrée dans la tradition et tournée vers l'avenir. Dans notre manufacture interne, nous fabriquons des articles en laine et en coton biologique, sans mulesing, de grande qualité, tricotés, foulés et transformés directement au Tyrol. Les coupes sont modernes, le design intemporel et la qualité perceptible – une conception durable, une production régionale.
Wolfmich
La boutique située dans la Gumpendorfer Straße est considérée comme un paradis du vintage : Wolfgang Lindenhofer et Michael Pascher y présentent des vêtements de créateurs des années 70, 80 et 90, de Gucci à Comme des Garçons. Outre des vêtements, vous y trouverez des accessoires soigneusement sélectionnés, des parfums et des trésors de décoration intérieure. Un lieu incontournable pour tous ceux qui recherchent quelque chose de spécial.
Burggasse 24
Mode vintage et café sous un même toit : dans des pièces lumineuses et hautes de plafond, vous trouverez des articles d'occasion soigneusement sélectionnés, des accessoires originaux aux pièces de créateurs des décennies passées. Le café vintage attenant vous invite à vous attarder pour un petit-déjeuner dans une ambiance chaleureuse et conviviale, à la fois décontractée, créative et durable.