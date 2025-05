Pique-nique sous les étoiles, jardins célestes ou parcs certifiés : la nuit autrichienne révèle toute sa magie. Où vivre l’expérience d’un ciel pur et étincelant ?

Silence total. Un bruissement discret de grillons. L’air est pur, la nuit noire. Au-dessus de ce calme profond : un ciel constellé d’étoiles, vaste et lumineux. Depuis la nuit des temps, les astres fascinent l’humanité – entre mythes anciens, science et quête spirituelle. L’astronomie fut la première des sciences, née de cette volonté de comprendre d’où nous venons et ce qui nous entoure.

Aujourd’hui, cette magie du ciel se vit dans des lieux dédiés. Des zones protégées contre la pollution lumineuse, comme le Parc étoilé du Salzkammergut, permettent d’observer les étoiles dans des conditions optimales. Une expérience précieuse – pour les humains comme pour la faune nocturne.