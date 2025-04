Les spécialités culinaires d'Autriche

L'or noir : l'huile de pépins de courge de Styrie

Couleur vert ambré, consistance épaisse, parfum d’herbes fraîches et goût intense : l’huile de pépin de courge, spécialité de Styrie, est l’un des assaisonnements les plus délicats au monde. Les nombreuses huileries de Styrie ont perpétué jusqu’à nos jours leurs processus traditionnels de torréfaction et de pressage des pépins de courge. Ces méthodes naturelles préservent les propriétés bienfaisantes et curatives de l’huile – des études ont démontré que les vitamines et les minéraux qu’elle contient préviennent les maladies cardiovasculaires, ont un effet dépuratif et renforcent le système immunitaire. Cet or vert recèle d’autres trésors : son goût de noix rehausse les soupes, les salades, les viandes, mais aussi certains fromages et desserts tels que les parfaits, les soufflés et les glaces à la vanille. Parmi les huileries à mentionner : Fandler, Auer, Birnstingl mais aussi Pelzmann et Steirerkraft. Des noms qui, depuis des décennies, sont synonymes de haute qualité.