Glacier de Stubai au Tyrol

Le plus grand domaine skiable sur glacier d'Autriche propose 35 descentes adaptées à tous les niveaux, allant des pistes larges et faciles aux pistes de bosses techniques et aux itinéraires de ski plus difficiles. Pour les amateurs de sensations fortes, le funpark de snowboard, la piste de course, la piste de vitesse, la piste de skating et la tour d’escalade sur glace ajoutent une touche excitante aux activités hivernales. L’un des points forts du domaine est la plateforme Top of Tyrol, perchée à 3 200 mètres d’altitude et suspendue à 6 mètres au-dessus du vide, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur l’ensemble des Alpes tyroliennes.