Traditions de Pâques et marchés pascals en Autriche

Pour ramener un peu de magie pascale chez soi, rien de mieux que de flâner dans les nombreux marchés de Pâques du pays, entre artisanat local et spécialités saisonnières.

Pâques est l'une des périodes les plus joyeuses – et assurément la plus colorée – de l’année. En Autriche, les traditions brillent de mille couleurs : œufs décorés à la main, bouquets de printemps et rameaux ornés bénis lors du dimanche des Rameaux. Les préparatifs de Pâques, souvent en famille, créent des instants chaleureux qui rassemblent les générations.

Le dimanche de Pâques, le lapin de Pâques redouble d’efforts : œufs colorés, chocolats et petits cadeaux sont cachés dans les maisons et jardins – pour le plus grand bonheur des enfants. Les adultes, eux aussi, se régalent : agneau de Pâques délicatement préparé, douceurs régionales comme le Reindling aux épices et aux raisins.

Un artisanat vivant et des marchés hauts en couleur

À l’approche de Pâques, les places autrichiennes s’animent. Œufs finement peints, branches décorées, figurines sculptées à la main – chaque marché est une vitrine de l’artisanat autrichien.

Passer Pâques en Autriche, c’est vivre le printemps et les traditions de manière authentique. Artisanat, cuisine, coutumes : une fête qui éveille tous les sens.

Remarque :

Notre sélection offre un aperçu des marchés de Pâques par région, sans prétendre à l’exhaustivité. Certaines dates pour 2025 ne sont pas encore confirmées. Nous mettons régulièrement les informations à jour, mais des changements de dernière minute sont possibles. Veuillez consulter le site web de la région concernée ou contacter directement l’office du tourisme local.

Marchés de Pâques
Burgenland
Carinthie
Basse-Autriche
Haute-Autriche
Région de Salzbourg
Styrie
Tyrol
Vorarlberg
Vienne

Des traditions pascales uniques dans tout le pays

Palmesel

Dans la région de Salzbourg, les traditions de Pâques sont particulièrement authentiques. À Puch, près de Salzbourg, la procession du « Palmesel » attire chaque année les visiteurs : une coutume ancienne qui met en scène l’entrée de Jésus à Jérusalem. Un âne en bois du XVIIe siècle, portant une statue du Christ et orné de coquillages, est porté à travers le village par des membres du club local de costumes traditionnels. Un rituel impressionnant, fidèle à l’histoire et toujours vivant.

Feu de Pâques

Les feux de Pâques sont une tradition ancienne. Ils illuminent encore le ciel nocturne dans certaines parties de Salzbourg, de la Styrie et de la Carinthie. Pendant plusieurs semaines, les hommes construisent des tours en bois artistiquement assemblées, pouvant atteindre jusqu'à dix mètres de haut. Dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, ces tours sont ensuite brûlées. Comme beaucoup d'autres coutumes pascales, il ne s'agit pas d'une tradition chrétienne, mais païenne. Aujourd'hui, cependant, le feu de Pâques est interprété comme un symbole de joie pour la résurrection de Jésus.

Les cloches volantes de Pâques

Pendant la Semaine Sainte, les cloches restent silencieuses. Selon la légende, elles s'envolent pour Rome le Jeudi Saint et ne sonnent à nouveau que le dimanche de Pâques. Pendant cette période, ce sont les « Ratscherbuam » qui prennent le relais des cloches. Les crécelles sont des instruments en bois qui, lorsqu'on les tourne, produisent un son fort et cliquetant. Les enfants parcourent le village avec leurs tambours à crécelles, récitent des poèmes et chantent des chansons, accompagnés par le cliquetis de leurs crécelles.

Œufs colorés

La tradition de teindre les œufs de Pâques est bien ancrée en Autriche depuis le Moyen Âge. Dans la région du Lungau, on perpétue une méthode artisanale unique : les « Grawirlacheier ». Pour les créer, on enveloppe un œuf dur dans un linge garni de cerfeuil sauvage, de crocus et de pelures d’oignon, avant de le plonger dans une teinture chaude. En ressort un œuf orné de motifs végétaux délicats et naturels – chaque pièce est une petite œuvre d’art, reflet d’un savoir-faire authentique transmis de génération en génération.

Pâques en Autriche

Pâques à l’abbaye de Klosterneuburg

L’abbaye de Klosterneuburg invite à de nombreuses célébrations pascales. Parmi les moments forts : la bénédiction des rameaux et la messe de la Résurrection.

Stift Klosterneuburg

Pâques au Tyrol

Patrimoine UNESCO : les tombes pascales ornées de boules de verre colorées et de lumières plongent les églises dans une atmosphère mystique de résurrection.

Bunte Ostergräber

5 conseils : fêter Pâques avec les enfants

Chasse aux œufs de Pâques ou course aux œufs

Le château de Hof : un paradis pour les enfants à Pâques.

Ce que l'Autriche mange à Pâques

Reindling de Carinthie

Le « Reindling » est un gâteau sucré à base de pâte levée, fourré de noix, de raisins secs et de cannelle.

Reindling de Carinthie

« Godnküpfi » du Mostviertel

Le « Godnküpfi » – une pâte levée tressée, façonnée en croissant et fourrée d'une pièce de monnaie – est offert comme cadeau sucré par les parrains et marraines.

Mostviertler „Godnküpfi“

Osterschinken im Brotteig

Zarter Osterschinken im knusprigen Brotteig, dazu frischer Kren und Senf. Dieses traditionelle Gericht kommt in vielen Regionen Österreichs auf den Ostertisch.

Osterschinken im Brotteig

Lebkuchenherzen

Am Traunsee im Salzkammergut, schenkt man am „Liebstattsonntag“ verzierte Lebkuchenherzen als Zeichen der Zuneigung und Freundschaft.

Lebkuchenherzen

FAQs

Il y a des jours fériés dont on se souvient facilement : Noël est toujours le 24 décembre, le Nouvel An toujours le 1er janvier. Mais avec Pâques, c'est tout autre chose : parfois, la chasse aux œufs a lieu en mars, parfois en avril. Et avec la date de Pâques, toute une série d'autres jours fériés, comme l'Ascension et la Pentecôte, changent également de date. Mais pourquoi donc ?

La raison remonte à environ 1 700 ans : lors du concile de Nicée en 325, les évêques et les dignitaires ecclésiastiques réunis ont décidé que Pâques serait désormais toujours célébrée le dimanche suivant la première pleine lune du printemps. Le dimanche a été choisi parce que les quatre évangiles du Nouveau Testament rapportent tous la résurrection le « premier jour de la semaine », c'est-à-dire un dimanche.

La tradition d'offrir des œufs de Pâques a des origines à la fois historiques et symboliques.

À l'origine, il était interdit de manger des œufs pendant le carême, c'est pourquoi ils étaient cuits et conservés. Ils étaient souvent teints en rouge afin de les distinguer des œufs crus.

De plus, au Moyen Âge, les œufs étaient considérés comme des impôts à payer aux seigneurs féodaux ou comme des loyers à verser aux propriétaires fonciers.

Symboliquement, elles représentent la résurrection, la nouvelle vie et la fertilité – une coutume qui remonte au XIIIe siècle.

En Autriche, les coutumes de Pâques varient d'une région à l'autre.

Une tradition typique est le « Ostereierpecken », où deux personnes cognent leurs œufs l'un contre l'autre – l'œuf intact gagne. Le dimanche des Rameaux, des bouquets de palmes joliment décorés sont bénis. Pour commémorer l'entrée de Jésus à Jérusalem, il est de coutume de porter à travers la ville des ânes en bois sur lesquels est assise une figurine du Christ. Du Jeudi saint au Samedi saint, les cloches de nombreuses églises restent silencieuses : selon la tradition, elles « s'envolent » pour Rome. Pendant cette période, des garçons et des filles remplacent le son des cloches par des crécelles en bois.

Au cours de la nuit de Pâques, un feu de Pâques est allumé dans de nombreux endroits, symbolisant la lumière et la nouvelle vie. Le dimanche de Pâques, nous cherchons des œufs colorés et des petits cadeaux cachés par le lapin de Pâques. La fête est également célébrée sur le plan culinaire, avec du jambon de Pâques, des brioches de Pâques ou le Reindling de Carinthie.

En Autriche, les marchés de Pâques ont traditionnellement lieu en mars et avril, selon la date de la première pleine lune du printemps.

En Autriche, cette fête est également célébrée avec des spécialités culinaires : jambon de Pâques, « Godnküpfi » du Mostviertel, brioches de Pâques, « Reindling » de Carinthie ou encore cœurs en pain d'épices.

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche