Pour ramener un peu de magie pascale chez soi, rien de mieux que de flâner dans les nombreux marchés de Pâques du pays, entre artisanat local et spécialités saisonnières.

Pâques est l'une des périodes les plus joyeuses – et assurément la plus colorée – de l’année. En Autriche, les traditions brillent de mille couleurs : œufs décorés à la main, bouquets de printemps et rameaux ornés bénis lors du dimanche des Rameaux. Les préparatifs de Pâques, souvent en famille, créent des instants chaleureux qui rassemblent les générations.

Le dimanche de Pâques, le lapin de Pâques redouble d’efforts : œufs colorés, chocolats et petits cadeaux sont cachés dans les maisons et jardins – pour le plus grand bonheur des enfants. Les adultes, eux aussi, se régalent : agneau de Pâques délicatement préparé, douceurs régionales comme le Reindling aux épices et aux raisins.

Un artisanat vivant et des marchés hauts en couleur

À l’approche de Pâques, les places autrichiennes s’animent. Œufs finement peints, branches décorées, figurines sculptées à la main – chaque marché est une vitrine de l’artisanat autrichien.

Passer Pâques en Autriche, c’est vivre le printemps et les traditions de manière authentique. Artisanat, cuisine, coutumes : une fête qui éveille tous les sens.