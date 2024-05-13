Traditions de Pâques et marchés pascals en Autriche
Pâques est l'une des périodes les plus joyeuses – et assurément la plus colorée – de l’année. En Autriche, les traditions brillent de mille couleurs : œufs décorés à la main, bouquets de printemps et rameaux ornés bénis lors du dimanche des Rameaux. Les préparatifs de Pâques, souvent en famille, créent des instants chaleureux qui rassemblent les générations.
Le dimanche de Pâques, le lapin de Pâques redouble d’efforts : œufs colorés, chocolats et petits cadeaux sont cachés dans les maisons et jardins – pour le plus grand bonheur des enfants. Les adultes, eux aussi, se régalent : agneau de Pâques délicatement préparé, douceurs régionales comme le Reindling aux épices et aux raisins.
Un artisanat vivant et des marchés hauts en couleur
À l’approche de Pâques, les places autrichiennes s’animent. Œufs finement peints, branches décorées, figurines sculptées à la main – chaque marché est une vitrine de l’artisanat autrichien.
Passer Pâques en Autriche, c’est vivre le printemps et les traditions de manière authentique. Artisanat, cuisine, coutumes : une fête qui éveille tous les sens.
Remarque :
Notre sélection offre un aperçu des marchés de Pâques par région, sans prétendre à l’exhaustivité. Certaines dates pour 2025 ne sont pas encore confirmées. Nous mettons régulièrement les informations à jour, mais des changements de dernière minute sont possibles. Veuillez consulter le site web de la région concernée ou contacter directement l’office du tourisme local.
Marché de Pâques au château de Forchtenstein date encore inconnue
Marché de Pâques à Gols date encore inconnue
Le pays des merveilles du lapin de Pâques à Rotenturm a.d. Pinka 11 – 21 avril 2025
Pâques au Familypark 30 mars – 1er avril 2025
Marché de Pâques sur la Neue Platz à Klagenfurt 03. – 19.04.2025
Marché de Pâques sur la place de l'église à Villach 10 – 19 avril 2025
Marché de Pâques de Velden 12/04 – 21/04/2025
Marché de Pâques au Pyramidenkogel date encore inconnue
Marché de Pâques au château Hof 15/03 – 21/04/2025
Marché de Pâques au château de Rosenburg 05. – 06.04. et 12. – 13.04.2025
Marché de Pâques au château de Kreuzen 05. – 06.04.2025
Marché de Pâques à Freistadt 12/04/2025
Marché traditionnel de Pâques à Gmunden date encore inconnue
Pâques au château Weinberg à Kefermarkt 05. – 06.04.2025
25e marché de Pâques du Salzkammergut à Laakirchen 29 – 30 mars 2025
Marché de Pâques au musée en plein air Stehrerhof 05. – 06.04.2025
Marché de Pâques au château de Traun 12 – 13 mars 2025
Marché de Pâques au musée en plein air de Salzbourg à Großmain 12/04/2025
Marché de Pâques au domaine Gut Aiderbichl à Henndorf 05/04 – 21/04/2025
Fête du lapin de Pâques et village du lapin de Pâques à Fischbach 23/03 – 21/04/2025
Exposition de Pâques au château de Farrach 28 – 30 mars 2025
Exposition de Pâques au château de Kornberg date encore inconnue
Marché de Pâques à Fürstenfeld date encore inconnue
Marché de Pâques à Hall in Tirol date encore inconnue
Marché de Pâques à Imst date encore inconnue
Pâques à Innsbruck date encore inconnue
Pâques à Kitzbühel 11/04 – 27/04/2025
Marché de Pâques de Kufstein 18 – 19 avril 2025
Marché de Pâques à la ferme Du 4 au 21 avril 2025
Marché de Pâques traditionnel viennois sur la Freyung 03. – 21.04.2025
Marché de Pâques au château de Schönbrunn 27/03 – 21/04/2025
Des traditions pascales uniques dans tout le pays
Palmesel
Dans la région de Salzbourg, les traditions de Pâques sont particulièrement authentiques. À Puch, près de Salzbourg, la procession du « Palmesel » attire chaque année les visiteurs : une coutume ancienne qui met en scène l’entrée de Jésus à Jérusalem. Un âne en bois du XVIIe siècle, portant une statue du Christ et orné de coquillages, est porté à travers le village par des membres du club local de costumes traditionnels. Un rituel impressionnant, fidèle à l’histoire et toujours vivant.
Feu de Pâques
Les feux de Pâques sont une tradition ancienne. Ils illuminent encore le ciel nocturne dans certaines parties de Salzbourg, de la Styrie et de la Carinthie. Pendant plusieurs semaines, les hommes construisent des tours en bois artistiquement assemblées, pouvant atteindre jusqu'à dix mètres de haut. Dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, ces tours sont ensuite brûlées. Comme beaucoup d'autres coutumes pascales, il ne s'agit pas d'une tradition chrétienne, mais païenne. Aujourd'hui, cependant, le feu de Pâques est interprété comme un symbole de joie pour la résurrection de Jésus.
Les cloches volantes de Pâques
Pendant la Semaine Sainte, les cloches restent silencieuses. Selon la légende, elles s'envolent pour Rome le Jeudi Saint et ne sonnent à nouveau que le dimanche de Pâques. Pendant cette période, ce sont les « Ratscherbuam » qui prennent le relais des cloches. Les crécelles sont des instruments en bois qui, lorsqu'on les tourne, produisent un son fort et cliquetant. Les enfants parcourent le village avec leurs tambours à crécelles, récitent des poèmes et chantent des chansons, accompagnés par le cliquetis de leurs crécelles.
Œufs colorés
La tradition de teindre les œufs de Pâques est bien ancrée en Autriche depuis le Moyen Âge. Dans la région du Lungau, on perpétue une méthode artisanale unique : les « Grawirlacheier ». Pour les créer, on enveloppe un œuf dur dans un linge garni de cerfeuil sauvage, de crocus et de pelures d’oignon, avant de le plonger dans une teinture chaude. En ressort un œuf orné de motifs végétaux délicats et naturels – chaque pièce est une petite œuvre d’art, reflet d’un savoir-faire authentique transmis de génération en génération.
Pâques en Autriche
Pâques à l’abbaye de Klosterneuburg
L’abbaye de Klosterneuburg invite à de nombreuses célébrations pascales. Parmi les moments forts : la bénédiction des rameaux et la messe de la Résurrection.
5 conseils : fêter Pâques avec les enfants
Chasse aux œufs de Pâques ou course aux œufs
Ce que l'Autriche mange à Pâques
Reindling de Carinthie
Le « Reindling » est un gâteau sucré à base de pâte levée, fourré de noix, de raisins secs et de cannelle.
« Godnküpfi » du Mostviertel
Le « Godnküpfi » – une pâte levée tressée, façonnée en croissant et fourrée d'une pièce de monnaie – est offert comme cadeau sucré par les parrains et marraines.
Osterschinken im Brotteig
Zarter Osterschinken im knusprigen Brotteig, dazu frischer Kren und Senf. Dieses traditionelle Gericht kommt in vielen Regionen Österreichs auf den Ostertisch.