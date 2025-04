Manger et boire à la ferme

Des vacances à la ferme en Autriche, c'est également l'occasion de savourer la cuisine traditionnelle et des boissons du terroir. Et ce, directement à la source, car les produits les plus fins poussent sur place : fruits, légumes et herbes aromatiques, pain fait maison, produits laitiers, jus de fruits et autres spécialités sont préparés à la ferme. Les hôtes découvrent – et goûtent – d'où proviennent les ingrédients et comment ils sont transformés en plats traditionnels.

Les cuisines des fermes sont de véritables trésors de régionalisme et de durabilité – chaque plat raconte généralement sa propre histoire. Les vacances à la ferme sont une invitation à rejoindre une longue tradition de plaisirs. Et en même temps, les vacances à la ferme permettent de prendre conscience de l'importance d'une agriculture responsable.