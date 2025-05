À la lumière délicate du soleil matinal, tracez votre chemin sur les pistes parfaitement entretenues de ski alpin et de ski de fond en Styrie.

Ski, détente et plaisir

Entre stations de ski modernes et gastronomie d'exception, la Styrie alterne grands domaines skiables et petites stations familiales, combinant plaisir, aventure et détente. Profitez des sources thermales bouillonnantes et des paysages hivernaux enchanteurs, avant de faire le plein d'énergie dans des refuges accueillants.

Faire du ski de fond à son propre rythme

Traction après traction, les fondeurs glissent avec grâce : longeant des lacs gelés, traversant des forêts enneigées, et s'approchant de sommets majestueux dépassant les 2000 mètres. Le paysage, recouvert d'un épais manteau de neige, scintille sous les cristaux qui dansent dans l'air. Comme une danse, le ski de fond commence par un rythme mesuré, avant que le « flow » ne prenne le relais, naturellement.

Une sensation de liberté s'installe : les pas en diagonale deviennent plus fluides, la neige s'efface rapidement sous les bâtons, et la respiration se fait plus calme. Glissez à votre propre rythme à travers les paysages hivernaux. L'effet secondaire ? Un bien-être inattendu !