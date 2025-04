Appelé amicalement le « cœur vert de l'Autriche », la Styrie surprend par sa riche palette de couleurs, dûe aux glaciers, lacs, forêts, vignobles et sources chaudes.

Une belle diversité de paysages

La Styrie impressionne par la diversité de ses paysages. Du nord composé de massifs montagneux au sud avec ses douces collines aux coteaux viticoles, en passant par le centre et Graz, sa capitale régionale, on pourrait dire que la Styrie affiche une différence d'altitude spectaculaire de 5.838 mètres. En effet, le Dachstein, plus haut sommet de Styrie, culmine à 2.995 mètres, et la source Vulkania® de la station thermale Rogner Bad Blumau jaillit depuis 2.843 mètres de profondeur.

Plaisirs culinaires entre hauts sommets et vignobles

C'est précisément cette richesse de paysages que les vacanciers - mais aussi les habitants eux-mêmes - apprécient tout particulièrement en Styrie et dont ils découvrent les différentes facettes tout au long de l'année.

Cette fabuleuse nature est constamment source d'émerveillement et invite à la pratique de nombreuses activités de plein air. C'est aussi une des régions d'Autriche qui célèbre le plus les plaisirs de la table. L'hospitalité chaleureuse des Styriens se ressent au contact des habitants, que ce soit dans un refuge de haute montagne ou dans une de ces pittoresques tavernes de vin.