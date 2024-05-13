Als wollte sein Erbauer dem Himmel ein Stück näher sein: Stift Melk ist das prächtigste Bauwerk der Wachau. Alles hier ist Prunk – und ein Besuch ein Erlebnis.

Hoch über der Donau erhebt sich ein goldschimmerndes Wunder barocker Baukunst. Das Stift Melk – nicht einfach ein historisches Monument, sondern ein pulsierendes Zentrum der Kultur seit fast einem Jahrtausend. Seit 1089 leben hier Benediktinermönche, bewahren Traditionen und schaffen gleichzeitig Neues.

Was Melk so außergewöhnlich macht? Die perfekte Verbindung von atemberaubender Architektur und lebendiger Spiritualität. Jakob Prandtauers Meisterwerk vereint eine majestätische Stiftskirche, eine der wertvollsten historischen Bibliotheken Europas und prachtvolle Säle in einem harmonischen Ensemble.

Die barocke Pracht zieht nicht nur Architekturliebhaber:innen an – auch Kunst, Musik und Natur gehen in Melk eine besondere Symbiose ein. Im Sommer verwandeln sich die Gärten des Stifts in grüne Oasen und und Kulisse für Installationen und Skulpturen zeitgenössischer Künstler:innen. Der barocke Gartenpavillon, einst Ort der Gelehrsamkeit, öffnet heute seine Türen für alle, die die Schönheit dieses Ortes auf sich wirken lassen möchten

Im Inneren fasziniert die Stiftsbibliothek mit über 100.000 kostbaren Bänden, kunstvoll bemalten Decken und einem Hauch von Ewigkeit. Das Marmorsaal ist ein Paradebeispiel barocker Repräsentationskunst – mit beeindruckenden Deckenfresken und kunstvoller Illusionsmalerei.

Ein Besuch in Melk ist eine Zeitreise durch österreichische Geschichte im Herzen der malerischen UNESCO-Welterberegion Wachau – ein Erlebnis, das alle Sinne berührt und nachhaltig beeindruckt.