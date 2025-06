Architecture à Bad Ischl

L'architecture de Bad Ischl se caractérise par un mélange de bâtiments historiques, d'architecture alpine traditionnelle et d'influences de différentes époques. La ville sur la Traun est en quelque sorte le berceau de la villégiature estivale. En effet, l'empereur François-Joseph Ier et l'impératrice Sissi aimaient passer leur été ici et ont été suivis par de nombreux imitateurs : d'abord la haute noblesse, puis de riches barons de l'industrie et enfin la bourgeoisie.

Hôtels, cafés, casinos et promenades virent affluer la haute société autrichienne et des curieux venus de toute l’Europe. Des artistes comme Bruckner, Brahms ou Lehár succombèrent eux aussi au charme de l’été à la campagne. De cette effervescence sont nées de splendides villas, devenues la signature architecturale de la ville.