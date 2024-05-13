Entre art baroque et chef-d’œuvre muséal : le Belvédère émerveille les passionnés d’architecture, d’histoire et d’art.

Un duo architectural au cœur de Vienne

Le Belvédère n’est pas un simple palais : c’est un ensemble majestueux composé de deux joyaux baroques. Le Belvédère inférieur, ancienne résidence d’été du prince Eugène de Savoie, contraste avec le Belvédère supérieur, connu pour ses réceptions fastueuses aux portes de la ville impériale.

Commandée par le prince militaire Eugène, la résidence fut dessinée par l’architecte Johann Lucas von Hildebrandt. En 1723, le chantier est achevé : symbole de pouvoir, d’élégance et de mécénat artistique. Lieu de fêtes, d’apparat et d’art, le Belvédère était le reflet d’un monde raffiné.

Après la mort du prince, l’impératrice Marie-Thérèse rachète le complexe et transforme le Belvédère supérieur en l’un des tout premiers musées publics d’Europe.

L’art dans un décor baroque

Aujourd’hui, le Belvédère est un symbole de Vienne : il allie patrimoine et art contemporain. Le Belvédère supérieur, en position centrale dans le jardin à la française, offre des vues spectaculaires et abrite des chefs-d’œuvre du Moyen Âge à nos jours. À découvrir : la Sala terrena, le majestueux escalier d’apparat, le salon Carlone...

Le Belvédère inférieur, quant à lui, accueille des expositions temporaires dans un cadre tout aussi impressionnant : le salon doré, la salle de marbre sur deux étages ou encore l’ancienne orangerie valent le détour.

Jardins vivants et perspectives inspirantes

Avec leurs allées géométriques et sculptures élégantes, les jardins invitent à une flânerie entre art et nature. On y croise aussi des œuvres contemporaines, subtilement intégrées à l’ambiance baroque.