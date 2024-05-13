Château du Belvédère, Vienne

Bien plus qu’un palais

Entre art baroque et chef-d’œuvre muséal : le Belvédère émerveille les passionnés d’architecture, d’histoire et d’art.

Un duo architectural au cœur de Vienne

Le Belvédère n’est pas un simple palais : c’est un ensemble majestueux composé de deux joyaux baroques. Le Belvédère inférieur, ancienne résidence d’été du prince Eugène de Savoie, contraste avec le Belvédère supérieur, connu pour ses réceptions fastueuses aux portes de la ville impériale.

Commandée par le prince militaire Eugène, la résidence fut dessinée par l’architecte Johann Lucas von Hildebrandt. En 1723, le chantier est achevé : symbole de pouvoir, d’élégance et de mécénat artistique. Lieu de fêtes, d’apparat et d’art, le Belvédère était le reflet d’un monde raffiné.

Après la mort du prince, l’impératrice Marie-Thérèse rachète le complexe et transforme le Belvédère supérieur en l’un des tout premiers musées publics d’Europe.

L’art dans un décor baroque

Aujourd’hui, le Belvédère est un symbole de Vienne : il allie patrimoine et art contemporain. Le Belvédère supérieur, en position centrale dans le jardin à la française, offre des vues spectaculaires et abrite des chefs-d’œuvre du Moyen Âge à nos jours. À découvrir : la Sala terrena, le majestueux escalier d’apparat, le salon Carlone...

Le Belvédère inférieur, quant à lui, accueille des expositions temporaires dans un cadre tout aussi impressionnant : le salon doré, la salle de marbre sur deux étages ou encore l’ancienne orangerie valent le détour.

Jardins vivants et perspectives inspirantes

Avec leurs allées géométriques et sculptures élégantes, les jardins invitent à une flânerie entre art et nature. On y croise aussi des œuvres contemporaines, subtilement intégrées à l’ambiance baroque.

Informations pratiques
Quartier :3ᵉ arrondissement de Vienne
Style :Baroque
CommanditairePrince Eugène de Savoie
Architecte :Johann Lucas von Hildebrandt
Construction Belvédère inférieur :1712 – 1716
Construction Belvédère supérieur :1717 – 1723
Œuvres exposées :De l’art médiéval à l’art contemporain
Nom du musée :Österreichische Galerie Belvedere (Galerie autrichienne du Belvédère)
Profitez de la vue panoramique, dite "vue de Canaletto", sur le centre historique de Vienne, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le château du Belvédère sous toutes ses facettes

Belvédère : les musées

Dès ses origines, le Belvédère fut un lieu dédié à l’art. D’abord résidence des collections du prince Eugène, il abrite ensuite une grande partie des trésors impériaux. L’ouverture de la Galerie moderne au Belvédère inférieur en 1903 marque une étape décisive : elle jette les bases de la collection actuelle, riche de 18 600 œuvres couvrant 900 ans d’histoire de l’art.

Parmi les temps forts : des chefs-d’œuvre du Moyen Âge, du baroque autrichien, du Biedermeier viennois et de la Sécession autour de 1900. Le tout complété par des œuvres de Claude Monet ou Vincent van Gogh, jusqu’à l’art des XXe et XXIe siècles. Le Belvédère supérieur conserve la plus grande collection au monde de Gustav Klimt, dont les célèbres tableaux Le Baiser ou Judith fascinent les visiteurs du monde entier. Le Belvédère inférieur, quant à lui, accueille des expositions temporaires à la scénographie audacieuse.

De l’autre côté de la rue, le Belvédère 21, réinterprété en 2011, s’inscrit dans la modernité. Ce pavillon en verre signé Karl Schwanzer est devenu un espace vivant d’art contemporain, accueillant expositions, performances, cinéma et musique.

Explorez le jardin baroque du château grâce à un jeu en réalité augmentée : retrouvez les animaux d’autrefois et imaginez leur avenir.

Dans les jardins du Belvédère

Le jardin à la française du Belvédère

Inspiré des jardins français, le parc symétrique entre les deux palais offre une promenade baroque avec la célèbre vue de Canaletto sur Vienne.

Jardin privé

Des massifs fleuris soigneusement dessinés confèrent au jardin privé du prince Eugène, près de l’Orangerie, une atmosphère paisible et intimiste.

Jardin alpin

Les visiteurs peuvent s'y promener à travers une collection historique de plantes alpines en fleurs. Fondé en 1803, c'est le plus ancien jardin alpin d'Europe.

Jardin botanique

Le jardin botanique, l’un des plus grands espaces verts de Vienne, offre un refuge paisible entre flore et faune.

Jardin de sculptures du Belvedere 21

Art en plein air au Belvédère 21 : des sculptures internationales s’intègrent à l’architecture moderne – un espace libre et vivant dédié à la création contemporaine.

Restaurant-, Rooftop Bar- und Hoteltipps rund ums Belvedere

Stöckl im Park

Dégustez des plats autrichiens classiques et des bières artisanales à l’ombre d’arbres centenaires, juste à côté du Belvédère.

Brasserie, distillerie et restaurant Salm Bräu

Dans un ancien monastère, une brasserie rustique propose bières maison et cuisine viennoise authentique, selon des recettes traditionnelles.

Aurora Rooftop Bar

Vue panoramique au 16ᵉ étage : l’Aurora Rooftop Bar mêle ambiance nordique, cocktails raffinés et splendide vue sur les toits de Vienne.

Hotel Andaz Vienna au Belvedere

Inspiré par le Belvédère et la vie du prince Eugène, cet hôtel design offre des chambres élégantes avec vue directe sur le palais.

Hotel Daniel et Daniel Bakery

Design tendance, cuisine créative et miel des ruches sur le toit : l’hôtel Daniel mise sur le style et le développement durable.

Artisanat, douceurs et vin chaud dans l’atmosphère magique du palais baroque.

FAQs

Le Belvédère supérieur a été construit entre 1717 et 1723 et le Belvédère inférieur entre 1712 et 1716, d'après les plans de l'architecte Johann Lucas von Hildebrandt.

Au cours des trois siècles, il a servi de résidence au prince Eugène de Savoie et à l'héritier du trône François-Ferdinand. Il a été le théâtre d'événements prestigieux avant de devenir l'un des premiers musées publics au monde.

Le célèbre tableau de Gustav Klimt « Le Baiser » se trouve dans la galerie autrichienne Belvedere, dans le Belvédère supérieur.

La vue Canaletto de Vienne est une vue sur le centre-ville de Vienne depuis la terrasse du Belvédère supérieur. Elle tire son nom du peintre italien Bernardo Bellotto, qui a peint plusieurs vues de Vienne sous cet angle au XVIIIe siècle. L'original montre l'église Saint-Charles, la cathédrale Saint-Étienne et l'église des Sœurs salésiennes.

