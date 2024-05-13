Carnuntum – une ville romaine
Plongée vivante dans l’Antiquité romaine
Introduction
Une métropole romaine à portée de regard
Au cœur de la Basse-Autriche, entre Petronell-Carnuntum et Bad Deutsch-Altenburg, se trouve un site archéologique d’exception : Carnuntum. Autrefois centre stratégique de l’Empire romain, la ville comptait jusqu’à 50 000 habitant·es, un amphithéâtre, des thermes publics et des villas luxueuses. Ce qui avait commencé vers l’an 6 comme un simple camp d’hiver pour légions s’est rapidement transformé en carrefour politique et culturel.
Aujourd’hui, vous marchez sur les traces des empereurs et des philosophes dans des maisons reconstruites à l’identique. Loin d’être un simple décor, elles vous immergent dans un passé étonnamment tangible.
Une ville clé au cœur de l’Empire
Si Carnuntum rayonnait, c’est grâce à sa position stratégique sur le Limes danubien et la route de l’ambre. Carrefour du commerce et du pouvoir, elle fut le théâtre d’événements historiques majeurs : Marc Aurèle y rédigea ses Pensées, Septime Sévère y fut proclamé empereur, et en 308, la célèbre conférence impériale des Tétrarques s’y est tenue. L’urbanisme antique y bat son plein : villas, temples, marchés, discussions en place publique…
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Limes danubien – dont Carnuntum est un maillon essentiel – témoigne de la présence romaine en Europe centrale et de l’échange culturel transfrontalier.
Une expérience archéologique immersive
Le Parc archéologique de Carnuntum vous propose une reconstitution fidèle de la ville romaine, à l’endroit même où elle s’élevait. Chauffage au sol, ateliers, ruelles : tout est conçu pour restituer la vie quotidienne antique avec réalisme et confort. Au musée Carnuntinum, les objets originaux racontent l’essor, le faste et le déclin d’un empire fascinant.
Plus qu’un site historique – une rencontre
Carnuntum reflète ce qui fait la force culturelle de l’Autriche : profondeur historique, accessibilité et un charme discret. Ici, pas de nostalgie figée ni de clichés : l’Antiquité s’invite au présent, suscite l’étonnement et inspire de nouvelles perspectives. Une immersion qui touche autant les passionné·es d’histoire que les curieux·ses en quête d’expériences singulières.
Unique en Europe : des bâtiments romains fidèlement reconstruits sur leur site historique, accessibles et entièrement fonctionnels.
Carnuntum – la cité romaine sous toutes ses facettes
Entre temples, thermes et arcs de triomphe
Événements
La journée des gladiateurs, la fête romaine et la soirée romaine animent l'année avec des combats spectaculaires, de l'artisanat et des stands de jeux.
Musée Carnuntinum
Portraits impériaux, cultes secrets et trésors en or : la villa dévoile le plan de la ville et l’âme de Carnuntum.
Amphithéâtres romains
Combats de gladiateurs, vie quotidienne et sacres impériaux : dans deux arènes préservées, l’histoire romaine devient une expérience saisissante.
Carnuntum pour les enfants
Histoire vivante pour petits explorateurs : goûter romain, jeux, monnaies et maisons à visiter.
Heidentor
Dernier vestige d’un arc monumental à quatre piliers, ce témoignage de l’art impérial illustre la puissance de Rome aux frontières du Danube.
Activités et destinations d'excursion dans les environs
Château de Niederweiden
Ancien pavillon de chasse baroque, lié à François-Ferdinand et Charles Ier, dans un cadre naturel unique aux portes du parc national des Auen.
Château d'Eckartsau
Ancien refuge de chasse impérial, ce lieu unit histoire baroque et nature des Auen, dernier havre de Charles Ier avant la fin de l’Empire.
Vins du Carnuntum
Entre Danube et collines mûrissent des rouges puissants et des blancs élégants : le Blaufränkisch et le Zweigelt font la renommée de ce terroir viticole.
Maison natale de Haydn
Lieu de naissance de Joseph et Michael Haydn, cette maison évoque leur enfance, leurs premiers sons et les débuts d’un parcours musical hors du commun.
Château de Hof
En 2002, le château Hof, alors assez délabré, a été réveillé de son long sommeil afin de redonner à ce magnifique complexe baroque son aspect d'origine.