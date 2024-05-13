À Carnuntum, l’histoire prend vie : découvrez le quotidien d’une cité romaine, ses vestiges impressionnants, ses objets authentiques et ses moments culturels inattendus.

Une métropole romaine à portée de regard

Au cœur de la Basse-Autriche, entre Petronell-Carnuntum et Bad Deutsch-Altenburg, se trouve un site archéologique d’exception : Carnuntum. Autrefois centre stratégique de l’Empire romain, la ville comptait jusqu’à 50 000 habitant·es, un amphithéâtre, des thermes publics et des villas luxueuses. Ce qui avait commencé vers l’an 6 comme un simple camp d’hiver pour légions s’est rapidement transformé en carrefour politique et culturel.

Aujourd’hui, vous marchez sur les traces des empereurs et des philosophes dans des maisons reconstruites à l’identique. Loin d’être un simple décor, elles vous immergent dans un passé étonnamment tangible.

Une ville clé au cœur de l’Empire

Si Carnuntum rayonnait, c’est grâce à sa position stratégique sur le Limes danubien et la route de l’ambre. Carrefour du commerce et du pouvoir, elle fut le théâtre d’événements historiques majeurs : Marc Aurèle y rédigea ses Pensées, Septime Sévère y fut proclamé empereur, et en 308, la célèbre conférence impériale des Tétrarques s’y est tenue. L’urbanisme antique y bat son plein : villas, temples, marchés, discussions en place publique…

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Limes danubien – dont Carnuntum est un maillon essentiel – témoigne de la présence romaine en Europe centrale et de l’échange culturel transfrontalier.

Une expérience archéologique immersive

Le Parc archéologique de Carnuntum vous propose une reconstitution fidèle de la ville romaine, à l’endroit même où elle s’élevait. Chauffage au sol, ateliers, ruelles : tout est conçu pour restituer la vie quotidienne antique avec réalisme et confort. Au musée Carnuntinum, les objets originaux racontent l’essor, le faste et le déclin d’un empire fascinant.

Plus qu’un site historique – une rencontre

Carnuntum reflète ce qui fait la force culturelle de l’Autriche : profondeur historique, accessibilité et un charme discret. Ici, pas de nostalgie figée ni de clichés : l’Antiquité s’invite au présent, suscite l’étonnement et inspire de nouvelles perspectives. Une immersion qui touche autant les passionné·es d’histoire que les curieux·ses en quête d’expériences singulières.