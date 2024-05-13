Roman stone building with red tile roofs behind hedges, large tree in foreground, sun rays.
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Carnuntum – une ville romaine
Plongée vivante dans l’Antiquité romaine

À Carnuntum, l’histoire prend vie : découvrez le quotidien d’une cité romaine, ses vestiges impressionnants, ses objets authentiques et ses moments culturels inattendus.

Une métropole romaine à portée de regard

Au cœur de la Basse-Autriche, entre Petronell-Carnuntum et Bad Deutsch-Altenburg, se trouve un site archéologique d’exception : Carnuntum. Autrefois centre stratégique de l’Empire romain, la ville comptait jusqu’à 50 000 habitant·es, un amphithéâtre, des thermes publics et des villas luxueuses. Ce qui avait commencé vers l’an 6 comme un simple camp d’hiver pour légions s’est rapidement transformé en carrefour politique et culturel.

Aujourd’hui, vous marchez sur les traces des empereurs et des philosophes dans des maisons reconstruites à l’identique. Loin d’être un simple décor, elles vous immergent dans un passé étonnamment tangible.

Une ville clé au cœur de l’Empire

Si Carnuntum rayonnait, c’est grâce à sa position stratégique sur le Limes danubien et la route de l’ambre. Carrefour du commerce et du pouvoir, elle fut le théâtre d’événements historiques majeurs : Marc Aurèle y rédigea ses Pensées, Septime Sévère y fut proclamé empereur, et en 308, la célèbre conférence impériale des Tétrarques s’y est tenue. L’urbanisme antique y bat son plein : villas, temples, marchés, discussions en place publique…

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Limes danubien – dont Carnuntum est un maillon essentiel – témoigne de la présence romaine en Europe centrale et de l’échange culturel transfrontalier.

Une expérience archéologique immersive

Le Parc archéologique de Carnuntum vous propose une reconstitution fidèle de la ville romaine, à l’endroit même où elle s’élevait. Chauffage au sol, ateliers, ruelles : tout est conçu pour restituer la vie quotidienne antique avec réalisme et confort. Au musée Carnuntinum, les objets originaux racontent l’essor, le faste et le déclin d’un empire fascinant.

Plus qu’un site historique – une rencontre

Carnuntum reflète ce qui fait la force culturelle de l’Autriche : profondeur historique, accessibilité et un charme discret. Ici, pas de nostalgie figée ni de clichés : l’Antiquité s’invite au présent, suscite l’étonnement et inspire de nouvelles perspectives. Une immersion qui touche autant les passionné·es d’histoire que les curieux·ses en quête d’expériences singulières.

Carnuntum en bref
LocalisationPetronell-Carnuntum, Basse-Autriche (près du Danube)
Constructionen l’an 6 apr. J.-C. comme camp d’hiver romain
Fondateurl’empereur Tibère
Position stratégiqueà la croisée du Limes danubien et de la route de l’ambre
À ne pas manquerle Heidentor, le quartier romain reconstitué, le musée Carnuntinum, deux amphithéâtres
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Tarifs et horaires d'ouverture

Unique en Europe : des bâtiments romains fidèlement reconstruits sur leur site historique, accessibles et entièrement fonctionnels.

Carnuntum – la cité romaine sous toutes ses facettes

Entre temples, thermes et arcs de triomphe

Événements

La journée des gladiateurs, la fête romaine et la soirée romaine animent l'année avec des combats spectaculaires, de l'artisanat et des stands de jeux.

Événements

Musée Carnuntinum

Portraits impériaux, cultes secrets et trésors en or : la villa dévoile le plan de la ville et l’âme de Carnuntum.

Museum Carnuntinum

Amphithéâtres romains

Combats de gladiateurs, vie quotidienne et sacres impériaux : dans deux arènes préservées, l’histoire romaine devient une expérience saisissante.

Amphitheater

Carnuntum pour les enfants

Histoire vivante pour petits explorateurs : goûter romain, jeux, monnaies et maisons à visiter.

Aventure romaine en famille

Heidentor

Dernier vestige d’un arc monumental à quatre piliers, ce témoignage de l’art impérial illustre la puissance de Rome aux frontières du Danube.

Heidentor

Quartier romain

Villa avec fresques, thermes en fonctionnement, cuisine équipée d’ustensiles romains – reconstruite sur site selon les techniques artisanales d’époque.

Römisches Stadtviertel

Activités et destinations d'excursion dans les environs

Château de Niederweiden

Ancien pavillon de chasse baroque, lié à François-Ferdinand et Charles Ier, dans un cadre naturel unique aux portes du parc national des Auen.

Schloss Niederweiden

Château d'Eckartsau

Ancien refuge de chasse impérial, ce lieu unit histoire baroque et nature des Auen, dernier havre de Charles Ier avant la fin de l’Empire.

Schloss Eckartsau

Vins du Carnuntum

Entre Danube et collines mûrissent des rouges puissants et des blancs élégants : le Blaufränkisch et le Zweigelt font la renommée de ce terroir viticole.

Région viticole de Carnuntum

Maison natale de Haydn

Lieu de naissance de Joseph et Michael Haydn, cette maison évoque leur enfance, leurs premiers sons et les débuts d’un parcours musical hors du commun.

Haydn Geburtshaus

Château de Hof

En 2002, le château Hof, alors assez délabré, a été réveillé de son long sommeil afin de redonner à ce magnifique complexe baroque son aspect d'origine.

Schloss Hof

Parc national des Donau-Auen

Une forêt vierge aux portes de Vienne, la ville la plus verte du monde ? Le Danube, qui coule librement ici, est également l'habitat de nombreuses espèces menacées.

Nationalpark Donau-Auen

FAQs

La ville romaine de Carnuntum a été fondée en l'an 6 après Jésus-Christ comme campement d'hiver pour les troupes romaines sous l'empereur Tibère.

La ville romaine de Carnuntum est située en Basse-Autriche, entre les communes de Petronell-Carnuntum et Bad Deutsch-Altenburg, à environ 40 kilomètres à l'est de Vienne.

Dans la région de Carnuntum-Marchfeld, vous découvrirez un mélange unique d'histoire, de nature et de plaisirs : de la ville romaine aux châteaux baroques en passant par les dégustations de vin directement chez le vigneron. Les pistes cyclables, comme la piste cyclable du Danube, les plaines alluviales du parc national et les événements variés rendent la région intéressante tout au long de l'année.

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