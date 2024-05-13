Un château de contes de fées perché sur les hauteurs d’Innsbruck, mêlant chefs-d’œuvre, secrets d’histoire et jardins apaisants.

À la découverte du tout premier musée du monde

Sur les collines d’Innsbruck, le château d’Ambras fascine par son atmosphère unique. Ce joyau de la Renaissance fut transformé par l’archiduc Ferdinand II, qui en fit sa résidence et y installa sa précieuse collection – la célèbre « Collection ambrassienne ». Le bâtiment inférieur fut conçu pour l’abriter : une première dans l’histoire des musées. Aujourd’hui encore, plus de 3 000 objets rares y témoignent de la curiosité scientifique et esthétique de l’époque.

Trésors cachés et chefs-d’œuvre impériaux

Dans le bâtiment supérieur, les appartements d’époque laissent place à une galerie de portraits des Habsbourg impressionnante, avec des œuvres signées Velázquez, van Dyck ou Rubens. À ne pas manquer : la salle d’armes, la chambre des merveilles et surtout le somptueux Salon espagnol, où résonnent chaque été des concerts de musique ancienne dans un cadre époustouflant. En contrebas, le jardin du château invite à la flânerie – entre plantes médicinales, coins secrets et senteurs d’antan.

Philippine Welser : pionnière du bien-être et femme libre

Femme de cœur et d’esprit, Philippine Welser, épouse secrète de Ferdinand II, marqua profondément la vie du château. Passionnée par les plantes médicinales et la cuisine, elle est l’auteure du plus ancien livre de recettes connu écrit par une femme germanophone. Ses bains, aujourd’hui restaurés, offrent un aperçu rare du bien-être au XVIe siècle – entre herbes aromatiques, rituels sociaux et raffinement. Sa personnalité bienveillante imprègne encore l’atmosphère du lieu.