Château d'Ambras Innsbruck
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Château d'Ambras à Innsbruck – Trésor de la Renaissance
Un lieu magique où s’entrelacent art, amour et nature

Un château de contes de fées perché sur les hauteurs d’Innsbruck, mêlant chefs-d’œuvre, secrets d’histoire et jardins apaisants.

À la découverte du tout premier musée du monde

Sur les collines d’Innsbruck, le château d’Ambras fascine par son atmosphère unique. Ce joyau de la Renaissance fut transformé par l’archiduc Ferdinand II, qui en fit sa résidence et y installa sa précieuse collection – la célèbre « Collection ambrassienne ». Le bâtiment inférieur fut conçu pour l’abriter : une première dans l’histoire des musées. Aujourd’hui encore, plus de 3 000 objets rares y témoignent de la curiosité scientifique et esthétique de l’époque.

Trésors cachés et chefs-d’œuvre impériaux

Dans le bâtiment supérieur, les appartements d’époque laissent place à une galerie de portraits des Habsbourg impressionnante, avec des œuvres signées Velázquez, van Dyck ou Rubens. À ne pas manquer : la salle d’armes, la chambre des merveilles et surtout le somptueux Salon espagnol, où résonnent chaque été des concerts de musique ancienne dans un cadre époustouflant. En contrebas, le jardin du château invite à la flânerie – entre plantes médicinales, coins secrets et senteurs d’antan.

Philippine Welser : pionnière du bien-être et femme libre

Femme de cœur et d’esprit, Philippine Welser, épouse secrète de Ferdinand II, marqua profondément la vie du château. Passionnée par les plantes médicinales et la cuisine, elle est l’auteure du plus ancien livre de recettes connu écrit par une femme germanophone. Ses bains, aujourd’hui restaurés, offrent un aperçu rare du bien-être au XVIe siècle – entre herbes aromatiques, rituels sociaux et raffinement. Sa personnalité bienveillante imprègne encore l’atmosphère du lieu.

À savoir
Localisation :Innsbruck, Tyrol
Name:erste urkundliche Erwähnung im 10. Jahrhundert als „Ambras“ oder „Omras“
Commanditaire :L’archiduc Ferdinand II
Style architectural :Renaissance
Période de construction :1564-1572
Visites guidées
Événements au château
Billets
Horaires d'ouverture

Les mélomanes peuvent apprécier les sons originaux d'instruments souvent fabriqués selon des méthodes traditionnelles lors du Festival de musique ancienne dans le cadre impressionnant de la salle espagnole.

Schloss Ambras sous toutes ses facettes

Les trésors du château d'Ambras

Galerie impériale : visages d’une dynastie

Portraits impériaux sur trois étages : Rubens, Velázquez et van Dyck dévoilent l’art du portrait de cour et l’histoire fascinante des Habsbourg.

Galerie des portraits des Habsbourg

Jardins secrets & plantes médicinales

Un jardin secret d’herbes et de remèdes inspiré par Philippine Welser – pour explorer les savoirs anciens du bien-être.

Jardin médicinal

Cabinet d’art et de curiosités

Objets rares, merveilles exotiques et instruments scientifiques : l’univers fascinant de la Renaissance en 3 300 pièces.

Cabinet de curiosités

Le Salon espagnol : musique & majesté

Un chef-d'œuvre Renaissance avec plafond doré et fresques, lieu magique des concerts de musique ancienne chaque été.

Le Salon espagnol

Salle des armes : armures et récits de guerre

Armures, épées et boucliers racontent l’art de la guerre et le raffinement des combats à l’époque de la Renaissance.

Salle des armes

Une histoire d’amour interdite

Fils de l’empereur, Ferdinand II tombe éperdument amoureux de Philippine Welser, fille de commerçant. Leur mariage secret, scellé en 1557, brava les conventions sociales. Le couple s’installe à Ambras, loin du tumulte de la cour, où Philippine donne naissance à quatre enfants. Leur fils aîné deviendra cardinal – et leur union sera enfin reconnue par le pape.

L’amour secret entre Ferdinand et Philippine inspira Emanuel Schikaneder, le librettiste de « La Flûte enchantée », à créer une pièce de théâtre romantique : "Philippine Welserin, la belle duchesse du Tyrol" – encore jouée aujourd’hui.

Bien-être à la Renaissance : le bain de Philippine

Le pavillon de bain de Philippine Welser est bien plus qu’un simple vestige architectural – c’est un témoignage rare du raffinement privé à la Renaissance. Construit au cœur du château, ce lieu intime mêlait hygiène, détente et mondanité. On y servait mets et boissons, et les bains devenaient de véritables rituels sociaux. Le bassin, profond de 1,60 mètre, était chauffé soit par un four, soit avec des pierres brûlantes, et agrémenté d’herbes médicinales – reflet de la passion de Philippine pour la phytothérapie.

Ce spa avant l’heure témoigne de sa vision novatrice du bien-être, intégrée au quotidien de la duchesse. Mais ce lieu de sérénité est aussi entouré de mystère : selon une légende persistante, Philippine y aurait trouvé la mort – victime d’un complot de cour, fomenté par une belle-mère hostile à son union avec l’archiduc.

Bad der Philippine Welser

Jardins, musique et théâtre : l’art de vivre à Ambras

Jardins historiques entre nature et savoir

Jardin médicinal : Un havre Renaissance où Philippine cultivait santé et sérénité.

Parc du château d'Ambras

Concerts envoûtants au Salon espagnol

Festwochen : Concerts de musique ancienne au cœur d’un chef-d’œuvre architectural.

Festival de musique ancienne

Une passion portée sur scène

Théâtre : Une histoire d’amour secrète devenue une pièce romantique autrichienne.

FAQs

  • château fort

  • serrure inférieure

  • Salle espagnole

  • Cabinet d'art et de curiosités

  • Antiquarium d'Ambras

  • Collection de verres Strasser

  • Galerie des portraits des Habsbourg

  • Bain des Philippine Welser

  • Armurerie des héros et tournois

  • Armurerie et salle des Turcs

  • Armurerie baroque

  • Petite armurerie

  • Jardin paradisiaque et médicinal

  • Jardin haletant

  • Chapelle Saint-Nicolas

  • Grotte de Bacchus

La salle espagnole, colorée et baignée de lumière, est une salle indépendante de style Renaissance. Elle se distingue non seulement par ses dimensions impressionnantes (43 mètres sur 13), mais aussi par la décoration pittoresque des 27 portraits des princes du Tyrol, la frise sur les murs d'extrémité de la salle, les portes à battants et le plafond à caissons en bois marqueté.

Avec une histoire qui remonte au Xe siècle, le château d'Ambras dégage une aura fascinante d'antan. Au fil du temps, diverses personnalités ont ainsi résidé au château d'Ambras.

À l'origine, le château appartenait aux comtes d'Andechs, originaires de Haute-Bavière. Plus tard, il servit de résidence aux membres de la dynastie des Habsbourg et abrita leur collection d'œuvres d'art. Ses occupants les plus célèbres furent l'archiduc Ferdinand II et son épouse secrète Philippine Welser. Après la mort de l'archiduc Ferdinand II, il passa aux mains de l'empereur Rodolphe II. En 1855, l'archiduc Charles-Louis, frère de l'empereur François-Joseph, fit transformer le château en résidence d'été.

Philippine Welser était la fille d'un marchand d'Augsbourg. En 1557, elle épousa l'archiduc Ferdinand II. Elle était châtelaine d'Ambras, car son mari lui avait cédé le château pour assurer sa sécurité. Elle portait les titres de margrave de Burgau, landgravine de Nellenburg et comtesse d'Ober- et Niederhohenberg.

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