Aerial view of an alpine settlement with wooden houses on green meadow, forest-covered mountains and snow-capped rock faces in the background.
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Eng Alm
Un village alpin plein de charme dans le massif du Karwendel

Le Große Ahornboden et l’Eng Alm figurent parmi les joyaux du Tyrol – avec leurs chalets d’alpage typiques, de superbes sentiers de randonnée et une fromagerie à visiter.

À 1 250 mètres d’altitude s’étend le plus grand village d’alpages du Tyrol. En été, quelque 240 vaches laitières paissent sur des prairies verdoyantes, entourées de plus de 2 000 érables séculaires au cœur des roches du Karwendel.
Depuis des générations, les agriculteurs gèrent en communauté l’Eng Alm avec sa fromagerie artisanale, où ils produisent, là-haut, de nombreux fromages primés, dont l’unique Enger Ahornkönig.

L'alpage Eng Alm en un coup d'œil
LocalisationDans la vallée de Rißtal dans le massif du Karwendel au Tyrol
Altitude1 250 m
Route à péageRoute de 15 km qui traverse la dernière partie de la vallée de la Rißtal
Période d'ouvertureDe début mai à fin octobre

Vous trouverez toutes les informations relatives à l'accès en voiture ou en transports en commun ici.

Itinéraires de randonnée et refuges

L'Eng Alm et ses 2 000 érables

Ce qui rend les alpages et chalets du Karwendel si uniques, c’est l’espace infini et le contraste entre le vert profond des prairies et les parois claires et abruptes du calcaire. Depuis la Spritzkarspitze, le sommet dominant l’Eng Alm, la vue sur l’Ahornboden est d’une beauté à couper le souffle.
Ce hameau d’alpage, niché au cœur du Karwendel, est un lieu d’excursion prisé des familles et le point de départ de nombreuses randonnées et ascensions.

Itinéraires autour de l'Eng AlmRefuges
Fromagerie et boutique fermière

Le fromage d'alpage du Karwendel

On trouve du fromage de montagne sur de nombreux alpages, mais l’Enger Ahornkönig est une création unique de la communauté agricole de l’Eng Alm. C’est un fromage doux et crémeux, au goût délicat. Son nom, « roi des érables », vient des vaches laitières qui paissent ici, sur le grand Ahornboden.
À partir de ce lait et selon d’anciennes recettes transmises de génération en génération, le maître fromager Edi Radinger crée une variété de fromages – de l’Enger Bergkäse à l’Emmentaler Engtaler, jusqu’à l’Enger Tilsiter.
Dans la fromagerie de démonstration, on peut observer les fromagers à l’œuvre. Chaque année, environ 1 600 meules de fromage sont produites dans un grand chaudron en cuivre, puis vendues directement dans la boutique paysanne attenante.

Fromagerie SchaukäsereiBoutique de la ferme

Le premier dimanche de septembre, le village d’alpages célèbre le « Almkirchtag ». Après la messe et l’apéritif traditionnel, les paysannes des alpages régalent les visiteurs de spécialités tyroliennes comme les Kiachl ou les Zillertaler Krapfen.

Sur 2 200 m², les enfants découvrent en s’amusant la vie d’alpage d’autrefois

Spielschatz Eng Alm

Dormir à l'Eng Alm

Eng Alm Zimmer

Profiter du calme, vivre la vie d’alpage et dormir dans des chambres alpines – en pleine nature, tout confort et au cœur de l’aventure.

Eng Alm Zimmer

Hôtel nature Die Eng

Dans 43 chambres et suites, profitez d’un confort pour tous les budgets – de la chambre simple au chalet d’alpage offrant intimité et vue sur la montagne.

Naturhotel Die Eng
Contact

Agrargemeinschaft Eng Alm

Eng 11

6215 Hinterriß

Téléphone: +43 67684118522

info@engalm.at
https://www.engalm.at/

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