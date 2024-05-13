Lac de Constance en Autriche
Villages de charme, paysages alpins et baignades paisibles au bord du lac de Constance autrichien.

Là où quatre pays se rejoignent, le scintillement du lac de Constance révèle une région d’une beauté et d’une richesse culturelle saisissantes.

Une région frontalière au cœur de l’Europe

À l’extrémité ouest de l’Autriche, le Vorarlberg borde le lac de Constance (Bodensee en allemand). Ici se rencontrent trois pays : l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse. Le lac de Constance relie ces territoires et forme un point d’ancrage géographique et culturel. C’est un lieu de passage, d’échange et de découverte – à la fois alpin et lacustre.

Des villes aux visages multiples

Plus des deux tiers de la population du Vorarlberg vivent dans la vallée du Rhin, centre névralgique de la région. Chaque ville a son identité propre : Bregenz séduit par ses festivals au bord de l’eau, Dornbirn incarne la modernité, Hohenems s’appuie sur un riche héritage culturel, et Feldkirch charme par son centre médiéval intact.

Entre lac et montagne, place à l’évasion active

Le lac de Constance et les paysages alentour offrent un terrain de jeu varié pour les amateurs d’activités de plein air. Randonnées, vélo, baignades, sorties en bateau ou moments de détente en pleine nature : la région s’explore au rythme des saisons. Architecture contemporaine, événements artistiques, spécialités locales et ambiance conviviale composent un cadre de vie équilibré et inspirant. Le lac de Constance en Autriche séduit par sa combinaison unique de nature préservée, d’offres culturelles variées et d’activités en plein air pour tous les goûts.

Le lac de Constance en un coup d'œil
Superficie536 m²
Volume d’eau48,4 km³
Longueur des rives273 km
Profondeur maximale Obersee 254 m, Untersee 40 m
Profondeur de la baie de Bregenz60 m
Meilleure période pour voyager
Visitable toute l'année
Idéal pour
Families, Couples et Friends

Les points forts autour du lac de Constance

Voyage sportif : le tour du lac de Constance à vélo sur 260 kilomètres

Piste cyclable du lac de Constance

Gastronomie au lac de Constance

Auberge Hörnlingen Rankweil

En venant à Rankweil, on découvre un concept gastronomique varié qui allie tradition et innovation.

Auberge Hörnlingen

Restaurant Mangold à Lochau

Restaurant gastronomique familial réputé pour sa cuisine haut de gamme et son atmosphère élégante.

Restaurant Mangold

Hôtel-Restaurant Schönblick à Eichenberg

Les hôtes peuvent y admirer une vue panoramique à couper le souffle sur le lac de Constance et les Alpes environnantes.

Hotel-Restaurant Schönblick

Restaurant Guth à Lauterach

Cette adresse haut de gamme pour les gourmets marque des points grâce à une cuisine exceptionnelle, un service attentionné et une ambiance élégante.

Restaurant Guth

Les plus belles villes de la région

Bregenz

Dornbirn

Feldkirch

Hohenems

Hébergements insolites au lac de Constance

Hôtel Fritsch am Berg à Lochau

Harry’s Home Dornbirn

Hôtel JUFA à Bregenz

Hôtel au bord du lac à Hard

Hôtel JUFA à Laterns

Infos sur la protection du climat

Nature & biodiversité au lac de Constance

Là où le Rhin alpin se jette dans le lac de Constance s’étend le delta du Rhin – l’une des zones humides les plus précieuses d’Europe centrale. Roselières, forêts alluviales et berges de gravier forment un habitat vital pour plus de 330 espèces d’oiseaux, des amphibiens rares et même des castors.

Classée réserve naturelle depuis 1976, cette mosaïque de paysages évolue sans cesse sous l’effet des dépôts fluviaux et des variations du niveau d’eau. Des sentiers balisés, des postes d’observation pour le birdwatching et des plages naturelles comme le Rohrspitz offrent une immersion respectueuse dans cet écosystème fascinant.

Réserve naturelle du delta du Rhin

FAQs

La région du lac de Constance-Vorarlberg allie une nature impressionnante à une diversité urbaine. Située directement au bord du lac de Constance, elle séduit par ses douces collines, ses charmantes villes comme Bregenz, Dornbirn et Feldkirch ainsi que par sa riche offre culturelle - dont le célèbre festival de Bregenz. De nombreuses pistes cyclables et chemins de randonnée mènent à travers des paysages variés, tandis que le lac attire les amateurs de sports nautiques et de baignade. Sur le plan culinaire, la région convainc par sa cuisine régionale et son architecture de premier ordre.

Larégion du lac de Constance-Vorarlberg offre un mélange parfait de nature, de culture et de gastronomie.

  • Au bord de l'eau : voile, surf ou baignade décontractée - le lac de Constance invite à des expériences variées.

  • Randonnée et vélo : Des chemins panoramiques mènent à travers les collines, les plaines alluviales et le long du lac.

  • Vivre la culture : Le festival de Bregenz, les musées comme inatura Dornbirn ou la vieille ville médiévale de Feldkirch raviront les amateurs de culture.

  • Découvrir les plaisirs de la table : la cuisine régionale rencontre l'architecture moderne - dans des auberges traditionnelles ou des restaurants stylés.

Bregenz allie art, nature et lac : le célèbre festival de Bregenz fascine par ses décors spectaculaires, tandis que le Pfänder offre une vue grandiose sur le lac de Constance.

Dornbirn marque des points avec sa vie urbaine et ses expériences naturelles - des expositions interactives du musée de la découverte inatura aux impressionnantes gorges du Rappenloch qui invitent à la randonnée.

Feldkirch séduit par son ambiance médiévale, ses ruelles étroites et son imposant château de Schattenburg, qui surplombe la ville et offre des aperçus passionnants de son histoire.

Hohenems raconte des histoires du passé et du présent : le magnifique palais Renaissance et le musée juif reflètent la diversité culturelle de la ville.

La Bodensee-Vorarlberg Freizeitcard permet de découvrirla région de manière particulièrement intelligente. Elle fait office de billet d'entrée pour les plus beaux sites d'excursion, de ticket de bus et de train et donne droit à des réductions.

