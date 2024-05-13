Lac de Constance en Autriche
Villages de charme, paysages alpins et baignades paisibles au bord du lac de Constance autrichien.
Une région frontalière au cœur de l’Europe
À l’extrémité ouest de l’Autriche, le Vorarlberg borde le lac de Constance (Bodensee en allemand). Ici se rencontrent trois pays : l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse. Le lac de Constance relie ces territoires et forme un point d’ancrage géographique et culturel. C’est un lieu de passage, d’échange et de découverte – à la fois alpin et lacustre.
Des villes aux visages multiples
Plus des deux tiers de la population du Vorarlberg vivent dans la vallée du Rhin, centre névralgique de la région. Chaque ville a son identité propre : Bregenz séduit par ses festivals au bord de l’eau, Dornbirn incarne la modernité, Hohenems s’appuie sur un riche héritage culturel, et Feldkirch charme par son centre médiéval intact.
Entre lac et montagne, place à l’évasion active
Le lac de Constance et les paysages alentour offrent un terrain de jeu varié pour les amateurs d’activités de plein air. Randonnées, vélo, baignades, sorties en bateau ou moments de détente en pleine nature : la région s’explore au rythme des saisons. Architecture contemporaine, événements artistiques, spécialités locales et ambiance conviviale composent un cadre de vie équilibré et inspirant. Le lac de Constance en Autriche séduit par sa combinaison unique de nature préservée, d’offres culturelles variées et d’activités en plein air pour tous les goûts.
Voyage sportif : le tour du lac de Constance à vélo sur 260 kilomètres
Gastronomie au lac de Constance
Auberge Hörnlingen Rankweil
En venant à Rankweil, on découvre un concept gastronomique varié qui allie tradition et innovation.
Restaurant Mangold à Lochau
Restaurant gastronomique familial réputé pour sa cuisine haut de gamme et son atmosphère élégante.
Hôtel-Restaurant Schönblick à Eichenberg
Les hôtes peuvent y admirer une vue panoramique à couper le souffle sur le lac de Constance et les Alpes environnantes.
Là où le Rhin alpin se jette dans le lac de Constance s’étend le delta du Rhin – l’une des zones humides les plus précieuses d’Europe centrale. Roselières, forêts alluviales et berges de gravier forment un habitat vital pour plus de 330 espèces d’oiseaux, des amphibiens rares et même des castors.
Classée réserve naturelle depuis 1976, cette mosaïque de paysages évolue sans cesse sous l’effet des dépôts fluviaux et des variations du niveau d’eau. Des sentiers balisés, des postes d’observation pour le birdwatching et des plages naturelles comme le Rohrspitz offrent une immersion respectueuse dans cet écosystème fascinant.