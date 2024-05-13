Là où quatre pays se rejoignent, le scintillement du lac de Constance révèle une région d’une beauté et d’une richesse culturelle saisissantes.

Une région frontalière au cœur de l’Europe

À l’extrémité ouest de l’Autriche, le Vorarlberg borde le lac de Constance (Bodensee en allemand). Ici se rencontrent trois pays : l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse. Le lac de Constance relie ces territoires et forme un point d’ancrage géographique et culturel. C’est un lieu de passage, d’échange et de découverte – à la fois alpin et lacustre.

Des villes aux visages multiples

Plus des deux tiers de la population du Vorarlberg vivent dans la vallée du Rhin, centre névralgique de la région. Chaque ville a son identité propre : Bregenz séduit par ses festivals au bord de l’eau, Dornbirn incarne la modernité, Hohenems s’appuie sur un riche héritage culturel, et Feldkirch charme par son centre médiéval intact.

Entre lac et montagne, place à l’évasion active

Le lac de Constance et les paysages alentour offrent un terrain de jeu varié pour les amateurs d’activités de plein air. Randonnées, vélo, baignades, sorties en bateau ou moments de détente en pleine nature : la région s’explore au rythme des saisons. Architecture contemporaine, événements artistiques, spécialités locales et ambiance conviviale composent un cadre de vie équilibré et inspirant. Le lac de Constance en Autriche séduit par sa combinaison unique de nature préservée, d’offres culturelles variées et d’activités en plein air pour tous les goûts.