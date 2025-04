Les roselières, marais salants et prairies du parc national se mêlent aux vignobles et aux lieux de baignade ensoleillés. Ici, la nature rencontre l'art de vivre.

Royaume des oiseaux et étendues infinies : la magie du lac de Neusiedl

Un lac de steppe unique dont les eaux peu profondes et bordées de roseaux donnent une impression d'immensité et de tranquillité. Contrairement aux lacs alpins autrichiens, le lac Neusiedl séduit les visiteurs par son paysage ouvert et apparemment sans fin. Il est entouré de collines et de vignobles. C'est un endroit magnifique. Doux et paisible. Les vacanciers y trouvent un mélange de nature et de culture : le Burgenland est une région connue pour ses excellents vins – les restaurants accueillants situés au bord du lac sont donc parfaits pour prendre un apéritif en toute tranquillité.

Si vous préférez être plus actif, profitez des pistes cyclables bien développées ou faites de la voile ou du surf dans des conditions de vent souvent idéales.

Observation des oiseaux dans le parc national

Quelques bruissements de touffes d'herbe annoncent son arrivée. Puis une tête d'oiseau blanche, à la crête bien droite, émerge et regarde droit vers la lunette d'observation, un télescope précis qui permet d'observer les moindres détails avec exactitude : Il s'agit d'un vanneau huppé qui se reproduit chaque printemps dans les marais des rives du lac de Neusiedl.

Dans le parc national du lac Neusiedl-Seewinkel, les ornithologues adoptent une approche discrète et mesurée. Les safaris ornithologiques, encadrés par des professionnels, exigent calme, patience et concentration pour observer les merveilles naturelles. Les gardes forestiers, bien formés, ont de fortes chances de repérer certaines des 340 espèces d'oiseaux uniques à la steppe lacustre du Burgenland, une diversité inégalée en Europe centrale.