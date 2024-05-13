Les Mondes de Cristal Swarovski au Tyrol
Cristaux étincelants, installations immersives et esprit visionnaire

Cristal et imagination en fusion : à Wattens, les Mondes de Cristal Swarovski offrent une expérience artistique et sensorielle unique au cœur du Tyrol.

Un géant veille sur un monde souterrain d’émerveillement

À l’occasion du centenaire de la marque, Swarovski confie à l’artiste autrichien André Heller une mission d’envergure : créer un lieu où l’art, la technologie et le cristal se rencontrent dans un esprit d’avant-garde. De cette vision naît un espace hors du commun, gardé par un géant de 17 mètres, figure mythique et emblématique des lieux.

Ce géant, voyageur curieux et collectionneur d’objets extraordinaires, s’inspire des Wunderkammern de la Renaissance, comme celles du château d’Ambras à Innsbruck. Il invite les visiteurs à explorer 16 « chambres des merveilles » souterraines, où installations artistiques, jeux de lumière et univers sonores réinventent l’expérience muséale.

Une rencontre entre cristal, création contemporaine et esprit tyrolien

Les Mondes de Cristal célèbrent la vision fondatrice de Daniel Swarovski : le cristal n’est pas qu’une matière – c’est un médium d’expression artistique. Ici, Yayoi Kusama, Brian Eno ou Salvador Dalí trouvent leur place aux côtés de créations technologiques futuristes. L’univers tyrolien n’est jamais loin : il infuse les jardins, les formes architecturales, les jeux d’eau… et ancre l’expérience dans un dialogue entre tradition et innovation.

Infos pratiques – en un coup d’œil
Lieu :Wattens, à 20 km à l’est d’Innsbruck
Conception :André Heller
Ouverture :1995
Superficie :7,5 hectares de galeries et jardins artistiques
Le géant a été élu l'une des plus belles fontaines du monde par le magazine Architectural Digest.

Les Mondes de Cristal Swarovski

Imagination et visions artistiques

Les chambres des merveilles des Mondes de Cristal

Idées scintillantes et créativité sans limites : les chambres des merveilles des Mondes de Cristal Swarovski invitent à un voyage sensoriel où l’art et le cristal fusionnent.
Des artistes de renommée internationale comme Yayoi Kusama, James Turrell, Fernando Romero ou Niki de Saint Phalle y transforment leurs univers en installations de lumière, de son et de matière – tour à tour poétiques, ludiques ou envoûtantes.

Inspiré des cabinets de curiosités historiques du château d’Ambras, l’artiste autrichien André Heller y a conçu un kaléidoscope contemporain : un espace où passé, présent et futur dialoguent librement.
Les chambres évoluent sans cesse : de nouvelles créations s’y ajoutent, d’autres se réinventent. Le cristal devient langage universel, au service de formes d’expression allant du minimalisme lumineux à l’esthétique pop exubérante. Chaque espace est une œuvre en soi – et une expérience à vivre.

Mondes de Cristal

Rund um den Riesen

L'art dans le jardin

Nuage de cristal, sculptures et installations : dans le jardin des Mondes de Cristal, nature et art contemporain fusionnent en une expérience unique.

L'art dans le jardin

Manège

L’œuvre rotative de Jaime Hayon, avec 15 millions de cristaux, un design monochrome et des figures féeriques, crée une magie en mouvement.

Carrousel cristallisé

Labyrinth

Le labyrinthe vert en forme de main, imaginé par André Heller, invite petits et grands à explorer, jouer et rêver – entre nature, art et fantaisie.

Labyrinth

Aire de jeux et tour de jeux

Grimper, glisser, barboter : l’aire de jeux et la tour signées Snøhetta mêlent design, mouvement et imagination pour une aventure scintillante, dedans comme dehors.

Aire de jeux et tour de jeux

Les mondes de cristal de Daniel par DoN

Cristal et cuisine : le pavillon vitré de Snøhetta allie élégance architecturale et gastronomie locale et saisonnière dans une atmosphère raffinée.

Daniels Kristallwelten by DoN

Des événements qui brillent comme des cristaux

Halloween

17/10/2025 – 09/11/2025
Swarovski Kristallwelten, Wattens

Frissons scintillants et ateliers : lors du festival d'Halloween, l'art du cristal, les coutumes internationales et les décorations mystiques se mêlent à l'ambiance automnale.

Halloween

Figurines Swarovski comme souvenirs

Que ce soit comme souvenir étincelant ou comme cadeau, les figurines Swarovski riches en détails illuminent le quotidien. Dans les boutiques de toute l'Autriche, des animaux, des créatures fantastiques et des miniatures n'attendent qu'à être découverts.

Swarovski Store Vienne

Kristallwelten Wattens

Swarovski Store Innsbruck

Magasins Swarovski dans le monde entier

FAQs

Les Mondes du cristal Swarovski se trouvent à Wattens, dans le Tyrol, à environ 20 kilomètres à l'est d'Innsbruck.

Les Mondes du cristal Swarovski vous réservent des cabinets de curiosités d'artistes internationaux, un vaste jardin avec des installations artistiques spectaculaires, une tour de jeux à l'architecture originale, des offres pour les familles et un restaurant.

Prévoyez environ une heure et demie pour visiter les chambres des merveilles. Mais selon vos envies, vous pouvez aussi y passer une demi-journée.

Le cristal Swarovski est un verre cristallin taillé de haute qualité qui, grâce à des techniques de taille spéciales, est particulièrement clair et intense. La diversité des formes et des couleurs en fait depuis plus de 125 ans un matériau très prisé dans la mode, la joaillerie et l'art.

Le nombre de cabinets de curiosités varie : de nouvelles salles sont régulièrement ajoutées ou les salles existantes sont réaménagées. L'exposition reste ainsi vivante et surprend par ses perspectives artistiques changeantes autour du thème du cristal.

Une partie des cristaux est fabriquée au siège social de Wattens, dans le Tyrol, où l'entreprise est implantée depuis 1895. D'autres sites de production sont répartis dans le monde entier, notamment en Serbie, en Thaïlande ou en Chine.

Musée certifié « Green Museum »

Les Mondes du cristal Swarovski ont obtenu le label environnemental autrichien « Green Museum » et « Green Event Location », signe visible d'une conception responsable.

L'engagement en faveur de la biodiversité est particulièrement visible dans les jardins : les prairies fleuries et les espaces naturels favorisent les habitats des insectes et des oiseaux.

Les visiteurs voyagent dans le respect du climat, par exemple avec la navette Kristallwelten depuis Innsbruck ou en train, en combinaison avec les offres de mobilité régionales. Ainsi, une excursion devient une expérience qui non seulement brille, mais qui fait également preuve de responsabilité.

La durabilité dans les Kristallwelten

