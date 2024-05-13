Les Mondes de Cristal Swarovski au Tyrol
Cristaux étincelants, installations immersives et esprit visionnaire
Un géant veille sur un monde souterrain d’émerveillement
À l’occasion du centenaire de la marque, Swarovski confie à l’artiste autrichien André Heller une mission d’envergure : créer un lieu où l’art, la technologie et le cristal se rencontrent dans un esprit d’avant-garde. De cette vision naît un espace hors du commun, gardé par un géant de 17 mètres, figure mythique et emblématique des lieux.
Ce géant, voyageur curieux et collectionneur d’objets extraordinaires, s’inspire des Wunderkammern de la Renaissance, comme celles du château d’Ambras à Innsbruck. Il invite les visiteurs à explorer 16 « chambres des merveilles » souterraines, où installations artistiques, jeux de lumière et univers sonores réinventent l’expérience muséale.
Une rencontre entre cristal, création contemporaine et esprit tyrolien
Les Mondes de Cristal célèbrent la vision fondatrice de Daniel Swarovski : le cristal n’est pas qu’une matière – c’est un médium d’expression artistique. Ici, Yayoi Kusama, Brian Eno ou Salvador Dalí trouvent leur place aux côtés de créations technologiques futuristes. L’univers tyrolien n’est jamais loin : il infuse les jardins, les formes architecturales, les jeux d’eau… et ancre l’expérience dans un dialogue entre tradition et innovation.
Les Mondes de Cristal Swarovski
Imagination et visions artistiques
Idées scintillantes et créativité sans limites : les chambres des merveilles des Mondes de Cristal Swarovski invitent à un voyage sensoriel où l’art et le cristal fusionnent.
Des artistes de renommée internationale comme Yayoi Kusama, James Turrell, Fernando Romero ou Niki de Saint Phalle y transforment leurs univers en installations de lumière, de son et de matière – tour à tour poétiques, ludiques ou envoûtantes.
Inspiré des cabinets de curiosités historiques du château d’Ambras, l’artiste autrichien André Heller y a conçu un kaléidoscope contemporain : un espace où passé, présent et futur dialoguent librement.
Les chambres évoluent sans cesse : de nouvelles créations s’y ajoutent, d’autres se réinventent. Le cristal devient langage universel, au service de formes d’expression allant du minimalisme lumineux à l’esthétique pop exubérante. Chaque espace est une œuvre en soi – et une expérience à vivre.
L'art dans le jardin
Nuage de cristal, sculptures et installations : dans le jardin des Mondes de Cristal, nature et art contemporain fusionnent en une expérience unique.
Manège
L’œuvre rotative de Jaime Hayon, avec 15 millions de cristaux, un design monochrome et des figures féeriques, crée une magie en mouvement.
Labyrinth
Le labyrinthe vert en forme de main, imaginé par André Heller, invite petits et grands à explorer, jouer et rêver – entre nature, art et fantaisie.
Aire de jeux et tour de jeux
Grimper, glisser, barboter : l’aire de jeux et la tour signées Snøhetta mêlent design, mouvement et imagination pour une aventure scintillante, dedans comme dehors.
Les Mondes du cristal Swarovski ont obtenu le label environnemental autrichien « Green Museum » et « Green Event Location », signe visible d'une conception responsable.
L'engagement en faveur de la biodiversité est particulièrement visible dans les jardins : les prairies fleuries et les espaces naturels favorisent les habitats des insectes et des oiseaux.
Les visiteurs voyagent dans le respect du climat, par exemple avec la navette Kristallwelten depuis Innsbruck ou en train, en combinaison avec les offres de mobilité régionales. Ainsi, une excursion devient une expérience qui non seulement brille, mais qui fait également preuve de responsabilité.