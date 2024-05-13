Cristal et imagination en fusion : à Wattens, les Mondes de Cristal Swarovski offrent une expérience artistique et sensorielle unique au cœur du Tyrol.

Un géant veille sur un monde souterrain d’émerveillement

À l’occasion du centenaire de la marque, Swarovski confie à l’artiste autrichien André Heller une mission d’envergure : créer un lieu où l’art, la technologie et le cristal se rencontrent dans un esprit d’avant-garde. De cette vision naît un espace hors du commun, gardé par un géant de 17 mètres, figure mythique et emblématique des lieux.

Ce géant, voyageur curieux et collectionneur d’objets extraordinaires, s’inspire des Wunderkammern de la Renaissance, comme celles du château d’Ambras à Innsbruck. Il invite les visiteurs à explorer 16 « chambres des merveilles » souterraines, où installations artistiques, jeux de lumière et univers sonores réinventent l’expérience muséale.

Une rencontre entre cristal, création contemporaine et esprit tyrolien

Les Mondes de Cristal célèbrent la vision fondatrice de Daniel Swarovski : le cristal n’est pas qu’une matière – c’est un médium d’expression artistique. Ici, Yayoi Kusama, Brian Eno ou Salvador Dalí trouvent leur place aux côtés de créations technologiques futuristes. L’univers tyrolien n’est jamais loin : il infuse les jardins, les formes architecturales, les jeux d’eau… et ancre l’expérience dans un dialogue entre tradition et innovation.