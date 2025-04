Le lac de Mondsee et les monts du Schafberg et du Drachenwand forment un trio idyllique, qui reflète parfaitement le charme autrichien du Salzkammergut.

La région du lac de Mondsee – de l'action à la détente

Le Mondsee, littéralement « lac de la lune », se trouve au sud-ouest du lac Attersee, dans la partie du Salzkammergut située en Haute-Autriche. La rive sud court le long de la frontière entre la Haute-Autriche et le land de Salzbourg. Le MondSeeLand (ou région du lac de Mondsee) englobe le lac de Mondsee ainsi que son petit frère, le lac Irrsee, qui sont pourtant très très différents !

Le grand est animé, prisé par les sportifs, les amateurs de culture et les gourmets. Son centre vivant, le « Markt Mondsee », accueille plus de 600 manifestations par an. Des fêtes traditionnelles, des courses cyclistes et de la musique live enrichissent régulièrement la vie de la ville. Ce sont surtout les activités sportives qui sont à l'honneur au lac de Mondsee : la station balnéaire alpine de Mondsee propose par exemple un parc aquatique et un centre de ski nautique. On y pratique la planche à voile, la voile et le Stand up Paddle – et hors de l'eau, on fait de la randonnée, de l'escalade et du vélo.

Au lac d'Irrsee, en revanche, le calme et la rêverie règnent en maîtres. Avec ses baies non aménagées, ses marais, ses champs de nénuphars et sa grande biodiversité, l'Irrsee est un site naturel protégé.

Entre les lacs de Mondsee et d'Irrsee, les habitants vivent dans un paysage culturel et naturel préservé, avec des zones protégées assurant la sauvegarde de la faune et de la flore locales.