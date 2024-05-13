Une route mythique pour les amoureux de paysages alpins, à parcourir à son rythme – en voiture, à moto, à vélo ou à pied.

Un chef-d'œuvre d'ingénierie au cœur des Alpes

Serpentant entre le Vorarlberg et le Tyrol, la route alpine Silvretta compte parmi les plus spectaculaires d’Autriche. Sur 22,3 kilomètres et 34 virages, elle relie Partenen dans le Montafon à Galtür dans la vallée de Paznaun, en passant par le col de Bielerhöhe perché à 2 032 mètres. Le panorama ? Des sommets enneigés, des versants verdoyants et les eaux turquoise des lacs Vermunt et Silvretta.

Construite à l’origine pour faciliter l’acheminement de matériaux lors de la création d’une centrale hydroélectrique, cette route à péage fascine aujourd’hui par sa combinaison unique entre prouesse technique, nature sauvage et plaisir de conduite. Chaque virage réserve une nouvelle perspective – que l’on soit au volant ou en pleine ascension à vélo.

Halte à la Bielerhöhe : entre lac, glaciers et silence alpin

Point culminant de la route, la Bielerhöhe est un balcon naturel face au lac de Silvretta et au Piz Buin. Ici, les possibilités d’excursions sont multiples : randonnées, balades en famille, tours alpins ou simples moments contemplatifs. Une ambiance paisible règne en été, idéale pour se reconnecter à l’essentiel.