Route alpine de la Silvretta : entre lacs et sommets
Enchaîner les virages vers les sommets – l’aventure alpine dans toute sa splendeur
Introduction
Un chef-d'œuvre d'ingénierie au cœur des Alpes
Serpentant entre le Vorarlberg et le Tyrol, la route alpine Silvretta compte parmi les plus spectaculaires d’Autriche. Sur 22,3 kilomètres et 34 virages, elle relie Partenen dans le Montafon à Galtür dans la vallée de Paznaun, en passant par le col de Bielerhöhe perché à 2 032 mètres. Le panorama ? Des sommets enneigés, des versants verdoyants et les eaux turquoise des lacs Vermunt et Silvretta.
Construite à l’origine pour faciliter l’acheminement de matériaux lors de la création d’une centrale hydroélectrique, cette route à péage fascine aujourd’hui par sa combinaison unique entre prouesse technique, nature sauvage et plaisir de conduite. Chaque virage réserve une nouvelle perspective – que l’on soit au volant ou en pleine ascension à vélo.
Halte à la Bielerhöhe : entre lac, glaciers et silence alpin
Point culminant de la route, la Bielerhöhe est un balcon naturel face au lac de Silvretta et au Piz Buin. Ici, les possibilités d’excursions sont multiples : randonnées, balades en famille, tours alpins ou simples moments contemplatifs. Une ambiance paisible règne en été, idéale pour se reconnecter à l’essentiel.
Conseil photo : entre les virages 22 et 23, panorama idéal pour clichés et vidéos !
Remarque importante : la route alpine Silvretta restera fermée pendant toute la saison 2025 !
À partir du 9 août 2025, la Vermuntbahn (y compris le bus tunnel) sera mise en service et permettra de rejoindre la Bielerhöhe depuis le côté du Vorarlberg.
Plus d'informations sur la fermeture
Point de vue : la Bielerhöhe
La Bielerhöhe, point culminant de la route alpine de Silvretta (2 032 m), offre un panorama saisissant sur le lac de Silvretta, aux reflets turquoise, et les glaciers environnants. À la frontière entre le Montafon et la vallée de Paznaun, ce lieu est un véritable balcon alpin. En été, des sentiers de randonnée, balades autour du lac et itinéraires de haute montagne partent directement d’ici. Silence, fraîcheur, immensité : un coin idéal pour faire une pause, respirer et s’émerveiller – tout simplement.