Two motorcycles on a winding mountain road in the Alps with snow-capped peaks in the background.
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Route alpine de la Silvretta : entre lacs et sommets
Enchaîner les virages vers les sommets – l’aventure alpine dans toute sa splendeur

Une route mythique pour les amoureux de paysages alpins, à parcourir à son rythme – en voiture, à moto, à vélo ou à pied.

Un chef-d'œuvre d'ingénierie au cœur des Alpes

Serpentant entre le Vorarlberg et le Tyrol, la route alpine Silvretta compte parmi les plus spectaculaires d’Autriche. Sur 22,3 kilomètres et 34 virages, elle relie Partenen dans le Montafon à Galtür dans la vallée de Paznaun, en passant par le col de Bielerhöhe perché à 2 032 mètres. Le panorama ? Des sommets enneigés, des versants verdoyants et les eaux turquoise des lacs Vermunt et Silvretta.

Construite à l’origine pour faciliter l’acheminement de matériaux lors de la création d’une centrale hydroélectrique, cette route à péage fascine aujourd’hui par sa combinaison unique entre prouesse technique, nature sauvage et plaisir de conduite. Chaque virage réserve une nouvelle perspective – que l’on soit au volant ou en pleine ascension à vélo.

Halte à la Bielerhöhe : entre lac, glaciers et silence alpin

Point culminant de la route, la Bielerhöhe est un balcon naturel face au lac de Silvretta et au Piz Buin. Ici, les possibilités d’excursions sont multiples : randonnées, balades en famille, tours alpins ou simples moments contemplatifs. Une ambiance paisible règne en été, idéale pour se reconnecter à l’essentiel.

Infos pratiques Silvretta-Hochalpenstraße
Point culminant 2 032 m
Longueur22,3 km
Virages34
Pente10 à 12 % (5 % dans les virages)
Itinéraire
Tarifs
Arrivée en voiture
Voyage en train

Important : veuillez tenir compte des horaires d'ouverture et de la fermeture hivernale ! 

Conseil photo : entre les virages 22 et 23, panorama idéal pour clichés et vidéos ! 

Remarque importante : la route alpine Silvretta restera fermée pendant toute la saison 2025 !

À partir du 9 août 2025, la Vermuntbahn (y compris le bus tunnel) sera mise en service et permettra de rejoindre la Bielerhöhe depuis le côté du Vorarlberg.
Plus d'informations sur la fermeture

Activités autour de la route Silvretta-Bielerhöhe

Point de vue : la Bielerhöhe

La Bielerhöhe, point culminant de la route alpine de Silvretta (2 032 m), offre un panorama saisissant sur le lac de Silvretta, aux reflets turquoise, et les glaciers environnants. À la frontière entre le Montafon et la vallée de Paznaun, ce lieu est un véritable balcon alpin. En été, des sentiers de randonnée, balades autour du lac et itinéraires de haute montagne partent directement d’ici. Silence, fraîcheur, immensité : un coin idéal pour faire une pause, respirer et s’émerveiller – tout simplement.

Bielerhöhe

Faire une halte à la Silvretta

Wiesbadener Hütte

Saarbrücker Hütte

Aperçu des refuges de la Silvretta

FAQs

La route alpine de Silvretta traverse le massif de Silvretta et relie deux Länder autrichiens : elle mène de Partenen dans le Montafon (Vorarlberg) à Galtür dans la vallée de Paznaun (Tyrol) en passant par le col de Bielerhöhe. 

Aperçu du parcours : 

  • Point de départ : Partenen (1 051 m), Montafon, Vorarlberg 

  • Point culminant : Bielerhöhe (2 032 m) – avec vue sur le lac Silvretta et le Piz Buin 

  • Point d'arrivée : Galtür (1 584 m), vallée de Paznaun, Tyrol 

Oui, la route alpine de Silvretta est une route à péage. 

Elle est exploitée par Illwerke VKW et est payante pour les voitures, les motos, les camping-cars et les bus. Le péage est prélevé soit au poste de péage de Partenen (Vorarlberg), soit au poste de péage de Galtür (Tyrol), selon le sens de circulation. Le péage contribue à l'entretien de cette route de haute montagne spectaculaire. 

  • La route est gratuite pour les cyclistes et les piétons. 

  • L'obligation de vignette sur les autoroutes autrichiennes (ASFINAG) ne s'applique pas ici, car il s'agit d'une route privée indépendante. 

  • Les tarifs de péage varient en fonction du type de véhicule – les prix actuels sont disponibles en ligne. 

Péage

Oui, le circuit du lac Silvretta dure environ deux heures et fait 6,3 kilomètres. Le sentier offre une expérience glaciaire sans crampons. De là, vous pouvez admirer le Piz Buin et ses glaciers. Depuis le Bielerhöhe, vous passez devant des ruisseaux de montagne bouillonnants et des installations artistiques, et profitez d'une vue spectaculaire depuis le barrage.

Circuit du lac Silvretta

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