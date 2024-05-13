La route alpine du Grossglockner n'est pas seulement une route de col pour les voitures, les motos et les vélos – c'est une expérience à part entière.

La Route alpine du Grossglockner serpente spectaculairement à travers les montagnes de la région de Salzbourg et du Tyrol oriental, offrant des panoramas grandioses sur le Grossglockner et le glacier de la Pasterze. D’ici, vous atteignez des altitudes où sifflent les marmottes et bondissent les bouquetins.

Chef-d’œuvre historique de l’ingénierie routière, la Route alpine du Grossglockner déroule 48 km, 36 lacets et mène jusqu’au Hochtor à 2 504 m d’altitude. Il y a déjà 3 500 ans, Celtes et Romains empruntaient ce col comme voie commerciale entre l’Europe centrale et Venise. Construite dans les années 1930 dans le cadre d’un programme de création d’emplois, elle compte aujourd’hui parmi les sites les plus visités d’Autriche.

Point culminant du pays avec 3 798 m, le Grossglockner se dresse dans le parc national des Hohe Tauern et fascine par sa silhouette imposante et son histoire légendaire.

Attention ! Fermeture hivernale jusqu’au début mai 2025.