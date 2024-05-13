Serpentine road of Großglockner High Alpine Road with snow-covered peaks and car park on the right.
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Route alpine du Grossglockner
Expérience alpine historique avec vue sur le Großglockner

La route alpine du Grossglockner n'est pas seulement une route de col pour les voitures, les motos et les vélos – c'est une expérience à part entière.

La Route alpine du Grossglockner serpente spectaculairement à travers les montagnes de la région de Salzbourg et du Tyrol oriental, offrant des panoramas grandioses sur le Grossglockner et le glacier de la Pasterze. D’ici, vous atteignez des altitudes où sifflent les marmottes et bondissent les bouquetins.

Chef-d’œuvre historique de l’ingénierie routière, la Route alpine du Grossglockner déroule 48 km, 36 lacets et mène jusqu’au Hochtor à 2 504 m d’altitude. Il y a déjà 3 500 ans, Celtes et Romains empruntaient ce col comme voie commerciale entre l’Europe centrale et Venise. Construite dans les années 1930 dans le cadre d’un programme de création d’emplois, elle compte aujourd’hui parmi les sites les plus visités d’Autriche.

Point culminant du pays avec 3 798 m, le Grossglockner se dresse dans le parc national des Hohe Tauern et fascine par sa silhouette imposante et son histoire légendaire.

Attention ! Fermeture hivernale jusqu’au début mai 2025.

La Route alpine du Grossglockner en un coup d'œil
Point culminant2 504 m (Hochtor)
Longueur totale48 km (de Fusch an der Großglocknerstraße à Heiligenblut am Großglockner)
Nombre de lacets36
Pentejusqu'à 12 %
ÉvénementsGroßglockner Mountain Run, Glocknerkönig, Oldtimer Traktor WM, Race around Austria

Tickets jour ou 3 semaines (voiture, moto)

Le billet journalier inclut l’accès aux expositions, chemins thématiques et aires de jeux. Vous pouvez le commander en ligne ici.

Arrivée
Prix et horaires
Bus du Glockner
Événements & visites guidées

La route alpine du Grossglockner sous toutes ses facettes

À travers quatre étages de végétation en un seul trajet

Unique en Autriche, la Route alpine du Grossglockner traverse, depuis la vallée jusqu’à son point culminant, quatre étages de végétation : la zone montagnarde, la zone subalpine, puis la zone alpine dépourvue d’arbres, avant d’atteindre les glaciers et les plus hauts sommets dans les zones subnivale et nivale, façonnées par la neige.

Les plus beaux points de vue, expériences et aires de repos

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2 369 m)

Le point fort et spot photo incontournable : la Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, à la fois terminus et point culminant de la Route alpine du Grossglockner.

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Edelweißspitze (2 571 m)

Une route secondaire mène au point de vue le plus élevé de la Route alpine du Grossglockner. Profitez d’un panorama sur plus de trente sommets de plus de 3 000 m !

Edelweißspitze

Haus Alpine Naturschau (2 260 m)

Le musée de l’écologie en haute montagne propose un cinéma des marmottes, des expositions, un sentier botanique et une aire de jeux. Une halte idéale pour les enfants !

Haus Alpine Naturschau

Fuscher Törl (2 428 m)

En arrivant du côté de la région de Salzbourg, le Fuscher Törl offre la première vue saisissante sur le Grossglockner. Le moment idéal pour une pause au restaurant.

Fuscher Törl

Passhöhe Hochtor (2 504 m)

Le point de départ du sentier des Celtes, muletiers et Romains (30 min de marche) correspond également au point culminant de la Route alpine du Grossglockner.

Passhöhe Hochtor

Schöneck (1 953 m)

Sur place : le sentier botanique Merveille des prairies du Grossglockner (10 min), une exposition nature et un superbe espace de jeux pour enfants.

Les fleurs des prairies du Glockner

Les plus beaux lieux le long de la Route du Grossglockner

Heiligenblut au pied du Grossglockner, en Carinthie

Kals am Großglockner dans le Tyrol oriental

Bruck et Fusch am Großglockner dans la région de Salzbourg

Activités et destinations alpines

Petites randonnées et promenades

Les spots CoolCation pour des expériences rafraîchissantes

Expositions le long de la route alpine du Grossglockner

Univers ludique pour les enfants

Big five des Alpes – découverte de la faune alpine

Sports d'hiver à Heiligenblut

Sports d'hiver à Kals

Restaurants, refuges et hébergements

Mountain Hotel Wallackhaus

Plaisir à 2 304 m d’altitude : l’hôtel Wallackhaus invite à savourer la cuisine régionale dans son restaurant, entre montagnes et nuages. Un bar en libre-service propose des collations et des boissons 24 heures sur 24.

Hôtel Restaurant Wallackhaus

Großglockner-Restaurant Fuscher Törl

Ici, on sert une cuisine régionale : soupe de Kaspressknödel, assiette de Speckjause et Kaiserschmarrn. L’ambiance rustique complète à merveille l’expérience alpine.

Restaurant Fuscher Törl

Auberge de montagne Edelweißhütte

L’Edelweißhütte accueille ses hôtes avec une cuisine régionale et une terrasse ensoleillée. Dégustez vos plats tout en admirant la vue grandiose sur les sommets environnants.

Edelweißhütte

Restaurant et parc animalier Ferleiten

Produits régionaux de qualité, ambiance boisée et grande terrasse au soleil : voilà les atouts du restaurant. Ensuite, direction le parc animalier pour observer la faune.

Restaurant Wildpark Ferleiten

Centre alpin Glocknerhaus

À 2 132 m d’altitude, la cuisine régionale et fraîche est à l’honneur. Buffet du petit déjeuner, demi-pension et plats de saison se savourent dans la salle panoramique face aux montagnes.

Glocknerhaus

Restaurant panoramique Kaiser-Franz-Josef-Haus

En 1856, l’empereur François-Joseph Iᵉʳ et l’impératrice Sissi visitèrent le Grossglockner. Leur légendaire halte, alors au bord du glacier de la Pasterze, devint la Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. En 1906, la Kaiser-Franz-Josefs-Haus y fut construite avec son autorisation.

Kaiser-Franz-Josef-Haus
Nature protégée dans les Alpes

Parc national des Hohe Tauern

La Route alpine du Grossglockner traverse le parc national des Hohe Tauern, la plus grande zone protégée des Alpes. Le long de cette spectaculaire route panoramique s’ouvre un univers naturel unique : végétation alpine, faune rare et vues sur les glaciers – avec, en point d’orgue, le majestueux Grossglockner.

Ici, vous vivez toute la diversité de la haute montagne : stations d’information, expositions, points de vue et sentiers nature jalonnent le parcours. Chef-d’œuvre technique, la route est la porte d’entrée vers l’un des écosystèmes les plus impressionnants d’Europe – accessible de manière durable et mise en valeur avec soin.

Parc national des Hohe Tauern

FAQs

Le Grossglockner se situe en Autriche, à la frontière entre la Carinthie et le Tyrol oriental. Il fait partie du massif du Glockner, dans les Hohe Tauern, un massif des Alpes centrales.

Avec ses 3 798 mètres, le Grossglockner est le plus haut sommet d’Autriche. Son sommet emblématique domine le parc national des Hohe Tauern et constitue à la fois un défi pour les alpinistes et un monument naturel chargé de symboles — pour beaucoup, il incarne la face sauvage et indomptée de l’Autriche.

La Route alpine du Grossglockner commence à Bruck an der Großglocknerstraße, dans la région de Salzbourg, et se termine à Heiligenblut, en Carinthie — ou inversement, selon le sens par lequel vous arrivez.

La Route alpine du Grossglockner n’est pas qu’une route de col — c’est une véritable expérience alpine riche en points forts :

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2 369 m) : vue directe sur le Grossglockner et le glacier de la Pasterze, le plus grand d’Autriche. Terrasses panoramiques, randonnées glaciaires, centre des visiteurs avec exposition et, avec un peu de chance, observation de bouquetins en liberté.

Haus Alpine Naturschau (2 260 m) : musée interactif consacré à la flore, la faune et la géologie des Hohe Tauern. Une mise en scène captivante avec l’univers des marmottes et d’impressionnants objets sur la vie en altitude.

Hochtor (2 504 m) : point le plus élevé de la route — ici passe la frontière entre la région de Salzbourg et la Carinthie. Dans le tunnel historique (construit en 1935) souffle le vent glacé des hauteurs. Des panneaux d’information retracent l’histoire de la route et des anciens chemins muletiers.

Fuscher Törl et Edelweißspitze (2 571 m) : l’Edelweißspitze est le point accessible le plus haut de la route, offrant une vue circulaire à 360° sur plus de trente sommets de plus de 3 000 mètres.

Oui, la Route alpine du Grossglockner est soumise à un péage spécial. Son utilisation nécessite une redevance distincte, non couverte par la vignette autoroutière classique. Avec un simple billet journalier, vous pouvez visiter gratuitement toutes les expositions, les sentiers thématiques et plusieurs aires de jeux.

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