Route alpine du Grossglockner
Expérience alpine historique avec vue sur le Großglockner
Introduction
La Route alpine du Grossglockner serpente spectaculairement à travers les montagnes de la région de Salzbourg et du Tyrol oriental, offrant des panoramas grandioses sur le Grossglockner et le glacier de la Pasterze. D’ici, vous atteignez des altitudes où sifflent les marmottes et bondissent les bouquetins.
Chef-d’œuvre historique de l’ingénierie routière, la Route alpine du Grossglockner déroule 48 km, 36 lacets et mène jusqu’au Hochtor à 2 504 m d’altitude. Il y a déjà 3 500 ans, Celtes et Romains empruntaient ce col comme voie commerciale entre l’Europe centrale et Venise. Construite dans les années 1930 dans le cadre d’un programme de création d’emplois, elle compte aujourd’hui parmi les sites les plus visités d’Autriche.
Point culminant du pays avec 3 798 m, le Grossglockner se dresse dans le parc national des Hohe Tauern et fascine par sa silhouette imposante et son histoire légendaire.
Attention ! Fermeture hivernale jusqu’au début mai 2025.
Tickets jour ou 3 semaines (voiture, moto)
Le billet journalier inclut l’accès aux expositions, chemins thématiques et aires de jeux. Vous pouvez le commander en ligne ici.
La route alpine du Grossglockner sous toutes ses facettes
À travers quatre étages de végétation en un seul trajet
Unique en Autriche, la Route alpine du Grossglockner traverse, depuis la vallée jusqu’à son point culminant, quatre étages de végétation : la zone montagnarde, la zone subalpine, puis la zone alpine dépourvue d’arbres, avant d’atteindre les glaciers et les plus hauts sommets dans les zones subnivale et nivale, façonnées par la neige.
Les plus beaux points de vue, expériences et aires de repos
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2 369 m)
Le point fort et spot photo incontournable : la Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, à la fois terminus et point culminant de la Route alpine du Grossglockner.
Edelweißspitze (2 571 m)
Une route secondaire mène au point de vue le plus élevé de la Route alpine du Grossglockner. Profitez d’un panorama sur plus de trente sommets de plus de 3 000 m !
Haus Alpine Naturschau (2 260 m)
Le musée de l’écologie en haute montagne propose un cinéma des marmottes, des expositions, un sentier botanique et une aire de jeux. Une halte idéale pour les enfants !
Fuscher Törl (2 428 m)
En arrivant du côté de la région de Salzbourg, le Fuscher Törl offre la première vue saisissante sur le Grossglockner. Le moment idéal pour une pause au restaurant.
Passhöhe Hochtor (2 504 m)
Le point de départ du sentier des Celtes, muletiers et Romains (30 min de marche) correspond également au point culminant de la Route alpine du Grossglockner.
Les plus beaux lieux le long de la Route du Grossglockner
Activités et destinations alpines
Restaurants, refuges et hébergements
Mountain Hotel Wallackhaus
Plaisir à 2 304 m d’altitude : l’hôtel Wallackhaus invite à savourer la cuisine régionale dans son restaurant, entre montagnes et nuages. Un bar en libre-service propose des collations et des boissons 24 heures sur 24.
Großglockner-Restaurant Fuscher Törl
Ici, on sert une cuisine régionale : soupe de Kaspressknödel, assiette de Speckjause et Kaiserschmarrn. L’ambiance rustique complète à merveille l’expérience alpine.
Auberge de montagne Edelweißhütte
L’Edelweißhütte accueille ses hôtes avec une cuisine régionale et une terrasse ensoleillée. Dégustez vos plats tout en admirant la vue grandiose sur les sommets environnants.
Restaurant et parc animalier Ferleiten
Produits régionaux de qualité, ambiance boisée et grande terrasse au soleil : voilà les atouts du restaurant. Ensuite, direction le parc animalier pour observer la faune.
Centre alpin Glocknerhaus
À 2 132 m d’altitude, la cuisine régionale et fraîche est à l’honneur. Buffet du petit déjeuner, demi-pension et plats de saison se savourent dans la salle panoramique face aux montagnes.
Restaurant panoramique Kaiser-Franz-Josef-Haus
En 1856, l’empereur François-Joseph Iᵉʳ et l’impératrice Sissi visitèrent le Grossglockner. Leur légendaire halte, alors au bord du glacier de la Pasterze, devint la Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. En 1906, la Kaiser-Franz-Josefs-Haus y fut construite avec son autorisation.
Parc national des Hohe Tauern
La Route alpine du Grossglockner traverse le parc national des Hohe Tauern, la plus grande zone protégée des Alpes. Le long de cette spectaculaire route panoramique s’ouvre un univers naturel unique : végétation alpine, faune rare et vues sur les glaciers – avec, en point d’orgue, le majestueux Grossglockner.
Ici, vous vivez toute la diversité de la haute montagne : stations d’information, expositions, points de vue et sentiers nature jalonnent le parcours. Chef-d’œuvre technique, la route est la porte d’entrée vers l’un des écosystèmes les plus impressionnants d’Europe – accessible de manière durable et mise en valeur avec soin.