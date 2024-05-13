On ne se lasse pas de contempler ce paysage grandiose, fait de coteaux escarpés couverts de vignes et de routes étroites qui serpentent à flanc de colline.

Des habitants accueillants, des vignobles méticuleusement entretenus, des vins frais et fruités, les tavernes vigneronnes traditionnelles (Buschenschänken) et les klopotecs – roues à vent emblématiques servant à éloigner les oiseaux – caractérisent la région et rythment la vie des habitants autant que celle des visiteurs.

Une architecture viticole contemporaine s’intègre harmonieusement dans le paysage, aux côtés d’un patrimoine bâti admirablement restauré. On y perçoit encore aujourd’hui la manière dont, depuis des générations, on cultive les vignobles, les vergers traditionnels, les forêts et les champs, tout en préservant des coutumes profondément enracinées. Rien n’a changé à cet équilibre jusqu’à nos jours.