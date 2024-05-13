Route du vin de la Styrie du Sud
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Route des vins de Styrie du Sud
Vignobles, domaines viticoles et tavernes traditionnelles

On ne se lasse pas de contempler ce paysage grandiose, fait de coteaux escarpés couverts de vignes et de routes étroites qui serpentent à flanc de colline.

Des habitants accueillants, des vignobles méticuleusement entretenus, des vins frais et fruités, les tavernes vigneronnes traditionnelles (Buschenschänken) et les klopotecs – roues à vent emblématiques servant à éloigner les oiseaux – caractérisent la région et rythment la vie des habitants autant que celle des visiteurs.

Une architecture viticole contemporaine s’intègre harmonieusement dans le paysage, aux côtés d’un patrimoine bâti admirablement restauré. On y perçoit encore aujourd’hui la manière dont, depuis des générations, on cultive les vignobles, les vergers traditionnels, les forêts et les champs, tout en préservant des coutumes profondément enracinées. Rien n’a changé à cet équilibre jusqu’à nos jours.

La Route des vins de Styrie du Sud en un coup d'œil
Longueur25 km
Localisationentre Ehrenhausen et Leutschach
Surface viticole2 798 ha, la plus grande région viticole de Styrie
Domaines viticoles265
Cépage emblématiqueSauvignon Blanc
Meilleure période pour voyager
Spring, Summer et Autumn
Idéal pour
Solo Traveler, Couples et Friends

Particularité rare : sur plusieurs kilomètres, la Route des vins suit la frontière slovène – un tracé unique qui relie deux pays et deux traditions viticoles.

La Route des vins de Styrie du Sud

Les points forts

Domaine viticole Wolfgang Maitz : auberge et hôtel viticole

Die Weinbank : une auberge avec trois toques Gault&Millaut

Domaine viticole Steinberghof Firmenich

Circuit de Sulztal depuis la taverne Dreisiebner

Château de Gamlitz : faire la fête avec style

Tamara Kögl, viticultrice

Domaine viticole familial Kögl

« On voit déjà les pépins à travers ! » – se promener dans les vignobles de Tamara Kögl est une expérience à part entière, servie avec une généreuse dose de passion. Et cela, avant même que la collation soit dressée au Moajörgl – une stube (salle conviviale d’auberge) de 300 ans, superbement restaurée, où l’on savoure de préférence un verre de Sauvignon blanc issu du domaine.

Pour la vigneronne, il est essentiel que le vin exprime l’identité de sa région. « Chaque coteau a son goût », sourit-elle. Et ceux qui, après avoir dégusté ses excellents vins, préfèrent ne plus reprendre la route peuvent passer la nuit dans l’une des quatre Winzerzimmer, de charmantes chambres de vignerons situées juste au milieu des vignes.

Domaine Kögl
Katharina Tinnacher, viticultrice

Domaine viticole Lackner Tinnacher

Katharina Tinnacher est, au sens propre comme au figuré, née dans les vignes : son père, vigneron comme l’était déjà son propre père, lui offrit cinq pieds de vigne lorsqu’elle était enfant. Elle devait en prendre soin elle-même pour en comprendre la valeur et le travail qu’ils demandaient. Sa récompense ? Elle pouvait échanger les raisins récoltés contre des chewing-gums.

Aujourd’hui, c’est bien sûr le vin qui est au centre de sa vie. À seulement 27 ans, elle a repris le domaine familial, qu’elle dirige depuis avec un grand succès. Elle l’a entre-temps converti à une production durable et biologique. Du soin apporté au feuillage à l’élimination manuelle des grappes abîmées, jusqu’au travail en cave, où elle se considère « simplement comme accompagnatrice, car la qualité se fait dans la vigne », dit-elle.

Domaine Lackner Tinnacher

« En tant que vigneron, il ne faut pas être pressé. Un bon vin demande beaucoup de patience. »

Manfred TementDomaine familial Tement, Ehrenhausen
Domaine Tement

De pressoir à chalet design

Là où vivaient autrefois les ouvriers viticoles résident aujourd’hui ceux qui recherchent calme et détente. Les anciens pressoirs, caves et étables ont été transformés en charmants chalets, mêlant meubles rustiques, lustres contemporains et lavabos design. À travers de larges baies vitrées, la vue s’ouvre sur les vignobles, qui, surtout en automne, se parent d’un éclatant jeu de couleurs.

« Un petit coin de paradis », affirment les hôtes, séduits aussi par les plaisirs de la table : le doux farniente dans les appartements s’accompagne d’un réfrigérateur bien garni et d’une Winzerjause traditionnelle. Le matin, un panier de petit-déjeuner rempli de délices régionaux attend devant la porte.

Winzarei

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