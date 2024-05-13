Autour du lac Traunsee, la magie opère : on s’immerge dans le Salzkammergut, on savoure sa splendeur et la culture vibrante de Gmunden.

C’est l’image des montagnes se reflétant dans le Traunsee qui fascine. Le majestueux Traunstein domine directement les rives du lac. Situé au nord des Alpes calcaires septentrionales, à 423 m d’altitude, le Traunsee est le quatrième plus grand lac d’Autriche. Avec ses 204 m de profondeur, il en est même le plus profond ; son eau arbore ainsi une teinte bleu-vert intense. On comprend aisément pourquoi la région du Traunsee-Almtal, dans le Salzkammergut, est depuis longtemps réputée pour la villégiature estivale : ici, tout invite à la détente et au ressourcement. Et les découvertes ne manquent pas : de gracieux voiliers et de petites barques de pêche glissent sur le lac, tandis que le château d’Ort, l’un des plus anciens édifices du Salzkammergut, se dresse sur une petite île.

Sur le plan culturel, la région a toujours été animée : le célèbre écrivain autrichien Thomas Bernhard appréciait tout particulièrement ce lieu, souvent cité dans ses œuvres. La ville de Gmunden est quant à elle renommée bien au-delà des frontières pour sa tradition séculaire de céramique. Chaque été, elle accueille les Semaines musicales de Gmunden, un rendez-vous culturel incontournable.