Traunsee-Almtal
La beauté des lacs du Salzkammergut
Introduction
C’est l’image des montagnes se reflétant dans le Traunsee qui fascine. Le majestueux Traunstein domine directement les rives du lac. Situé au nord des Alpes calcaires septentrionales, à 423 m d’altitude, le Traunsee est le quatrième plus grand lac d’Autriche. Avec ses 204 m de profondeur, il en est même le plus profond ; son eau arbore ainsi une teinte bleu-vert intense. On comprend aisément pourquoi la région du Traunsee-Almtal, dans le Salzkammergut, est depuis longtemps réputée pour la villégiature estivale : ici, tout invite à la détente et au ressourcement. Et les découvertes ne manquent pas : de gracieux voiliers et de petites barques de pêche glissent sur le lac, tandis que le château d’Ort, l’un des plus anciens édifices du Salzkammergut, se dresse sur une petite île.
Sur le plan culturel, la région a toujours été animée : le célèbre écrivain autrichien Thomas Bernhard appréciait tout particulièrement ce lieu, souvent cité dans ses œuvres. La ville de Gmunden est quant à elle renommée bien au-delà des frontières pour sa tradition séculaire de céramique. Chaque été, elle accueille les Semaines musicales de Gmunden, un rendez-vous culturel incontournable.
La région Traunsee-Almtal sous toutes ses facettes
Les points forts de la région
Céramique de Gmunden
Gmunden est mondialement connue pour sa longue tradition dans la fabrication de céramique. Le design vert et blanc caractéristique de la céramique de Gmunden est devenu un véritable symbole de l’art de la table autrichien. Il incarne l’amour du savoir-faire traditionnel, chaque pièce étant façonnée et peinte à la main. Les visiteurs peuvent découvrir la manufacture et, lors de visites guidées, en apprendre davantage sur l’art de la céramique.
Située sur la rive nord du Traunsee, Gmunden possède une histoire riche remontant au Moyen Âge. En flânant dans la vieille ville, on remarque aussitôt les bâtiments historiques bien conservés, les ruelles étroites et les places pittoresques. Gmunden allie charme romantique et vitalité. Ici, on savoure volontiers un café sur la promenade, face aux montagnes majestueuses, tout en s’imprégnant de l’art de vivre alpin.
Activités dans la région du lac Traunsee et de l'Almtal
Waldness
La vallée de l’Alm compte parmi les régions les plus boisées d’Autriche et constitue la première destination Waldness d’Europe. Le Waldness allie le désir d’une immersion authentique dans la nature à la détente et au bien-être. Les 18 communes partenaires de la région proposent des activités et des programmes, mais aussi tout simplement le temps et l’espace pour vivre la forêt de manière durable.
Localités au bord du lac Traunsee
Gmunden am Traunsee
Cette petite ville historique séduit par son charme et mérite une visite. Elle doit sa renommée à sa céramique, qui est encore fabriquée à la main.
Grünau im Almtal
Le village se situe au pied du massif du Totes Gebirge et le long de la Route romantique, garantissant un cadre de vacances idyllique.
Altmünster am Traunsee
Le village est situé directement au bord du lac Traunsee, avec une vue imprenable sur le Traunstein. C'est l'endroit idéal pour ceux qui recherchent le calme.
Ebensee am Traunsee
Des lieux d'une beauté exceptionnelle, une situation centrale pour les excursions et des hôtes chaleureux font de cet endroit une expérience inoubliable.