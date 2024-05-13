Petites villes historiques - Gmunden
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Traunsee-Almtal
La beauté des lacs du Salzkammergut

Autour du lac Traunsee, la magie opère : on s’immerge dans le Salzkammergut, on savoure sa splendeur et la culture vibrante de Gmunden.

C’est l’image des montagnes se reflétant dans le Traunsee qui fascine. Le majestueux Traunstein domine directement les rives du lac. Situé au nord des Alpes calcaires septentrionales, à 423 m d’altitude, le Traunsee est le quatrième plus grand lac d’Autriche. Avec ses 204 m de profondeur, il en est même le plus profond ; son eau arbore ainsi une teinte bleu-vert intense. On comprend aisément pourquoi la région du Traunsee-Almtal, dans le Salzkammergut, est depuis longtemps réputée pour la villégiature estivale : ici, tout invite à la détente et au ressourcement. Et les découvertes ne manquent pas : de gracieux voiliers et de petites barques de pêche glissent sur le lac, tandis que le château d’Ort, l’un des plus anciens édifices du Salzkammergut, se dresse sur une petite île.

Sur le plan culturel, la région a toujours été animée : le célèbre écrivain autrichien Thomas Bernhard appréciait tout particulièrement ce lieu, souvent cité dans ses œuvres. La ville de Gmunden est quant à elle renommée bien au-delà des frontières pour sa tradition séculaire de céramique. Chaque été, elle accueille les Semaines musicales de Gmunden, un rendez-vous culturel incontournable.

La région Traunsee-Almtal en un coup d'œil
LocalisationHaute-Autriche / Salzkammergut
Superficie1 100 km²
Population90 000 habitants (2025)
Profondeur du lac Traunsee204 mètres
Montagne emblématiqueTraunstein (1 691 m)
Meilleure période pour voyager
Spring, Summer et Autumn
Idéal pour
Tout le monde

La région Traunsee-Almtal sous toutes ses facettes

Les points forts de la région

Parc animalier Cumberland Grünau 

Grünberg : zone de loisirs et paradis pour les randonneurs

Céramique de Gmunden : qualité artisanale depuis 1492

Traunstein : la majestueuse « entrée » du Salzkammergut

Traunfall : cascade de 12 mètres de hauteur

Toscanapark : pour des promenades agréables au bord du lac

Balade en bateau : admirer le paysage qui défile

Château d'Ort : une chapelle pittoresque au bord du lac

Céramique de Gmunden

Gmunden est mondialement connue pour sa longue tradition dans la fabrication de céramique. Le design vert et blanc caractéristique de la céramique de Gmunden est devenu un véritable symbole de l’art de la table autrichien. Il incarne l’amour du savoir-faire traditionnel, chaque pièce étant façonnée et peinte à la main. Les visiteurs peuvent découvrir la manufacture et, lors de visites guidées, en apprendre davantage sur l’art de la céramique.

Située sur la rive nord du Traunsee, Gmunden possède une histoire riche remontant au Moyen Âge. En flânant dans la vieille ville, on remarque aussitôt les bâtiments historiques bien conservés, les ruelles étroites et les places pittoresques. Gmunden allie charme romantique et vitalité. Ici, on savoure volontiers un café sur la promenade, face aux montagnes majestueuses, tout en s’imprégnant de l’art de vivre alpin.

Céramique de Gmunden

Activités dans la région du lac Traunsee et de l'Almtal

Plus qu'une simple balade en forêt

Waldness

La vallée de l’Alm compte parmi les régions les plus boisées d’Autriche et constitue la première destination Waldness d’Europe. Le Waldness allie le désir d’une immersion authentique dans la nature à la détente et au bien-être. Les 18 communes partenaires de la région proposent des activités et des programmes, mais aussi tout simplement le temps et l’espace pour vivre la forêt de manière durable.

En savoir plus sur la Waldness

Localités au bord du lac Traunsee

Gmunden am Traunsee

Cette petite ville historique séduit par son charme et mérite une visite. Elle doit sa renommée à sa céramique, qui est encore fabriquée à la main.

Gmunden am Traunsee

Grünau im Almtal

Le village se situe au pied du massif du Totes Gebirge et le long de la Route romantique, garantissant un cadre de vacances idyllique.

Grünau im Almtal

Altmünster am Traunsee

Le village est situé directement au bord du lac Traunsee, avec une vue imprenable sur le Traunstein. C'est l'endroit idéal pour ceux qui recherchent le calme.

Altmünster am Traunsee

Ebensee am Traunsee

Des lieux d'une beauté exceptionnelle, une situation centrale pour les excursions et des hôtes chaleureux font de cet endroit une expérience inoubliable.

Ebensee am Traunsee

Traunkirchen am Traunsee

Le centre idyllique du village, situé sur une péninsule qui s'avance depuis la rive ouest, est dominé par l'impressionnant Traunstein. Un lieu digne d'un conte de fées.

Traunkirchen am Traunsee

Événements

Festival du Salzkammergut à Gmunden

12/04/2025 – 17/08/2025
Gmunden

Les artistes émergents et renommés se produisent sur scène d'avril à août. Littérature, musique, théâtre, cabaret et arts plastiques – consultez le programme ici.

Salzkammergut Festwochen Gmunden

Nos recommandations d'hébergements

Seehotel im Weyer

Hôtel du lac Das Traunsee

Hôtel JUFA Grünau im Almtal

FAQs

Le château lacustre d’Ort, situé sur une petite île du Traunsee, compte parmi les plus anciens édifices du Salzkammergut. Il accueille des événements tels que des concerts classiques et des expositions. Dans le cadre raffiné de son restaurant, les visiteurs peuvent se restaurer et savourer une boisson fraîche en terrasse, sous le soleil. Le château d’Ort s’est rendu célèbre en servant de décor à la série télévisée du même nom (« Schlosshotel Orth »), diffusée de 1996 à 2004 en Autriche.

Château lacustre d’Ort

La région du Traunsee séduit par ses paysages grandioses de montagnes et de lacs. De nombreuses activités de plein air y sont possibles. Les rives librement accessibles du lac invitent à la baignade, tandis que la voile, la planche à voile, le wakeboard, le stand up paddle, la plongée et la pêche promettent de purs moments de plaisir. Les montagnes alentour se prêtent parfaitement aux randonnées et aux circuits en VTT. Le majestueux Traunstein, culminant à 1 691 mètres, est idéal pour une excursion exigeante d’une journée, récompensée par une vue panoramique sur les sommets environnants.

Gmunden, la ville la plus connue du lac Traunsee, est située sur la rive nord du lac, tandis qu'Ebensee se trouve sur la rive sud. Traunkirchen et Altmünster sont situées à l'ouest du lac.

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