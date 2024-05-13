Routes à travers les Petites Villes Historiques d’Autriche

En Autriche, les Petites Villes Historiques séduisent par leur patrimoine soigné, leur atmosphère unique et leur richesse culturelle.

Des perles culturelles à taille humaine

Éparpillées à travers six régions, 17 villes comme Bludenz au Vorarlberg, Bad Ischl en Haute-Autriche ou Hallein dans le SalzburgerLand invitent à la flânerie et à la découverte. Ces cités permettent de vivre l’histoire autrement : ruelles pittoresques, places médiévales, atmosphère conviviale – ici, on prend le temps d’observer et de savourer chaque instant.

Cinq itinéraires pour voyager hors des sentiers battus

Cinq routes thématiques relient ces villes et créent un voyage inspirant à travers l’Autriche. Que ce soit à Schärding, avec ses façades colorées, à Steyr, dont la place centrale figure parmi les mieux conservées du monde germanophone, ou à Baden, élégante ville thermale aux villas Biedermeier – chaque étape conjugue patrimoine, art de vivre et culture vivante.

Des fêtes traditionnels aux projets artistiques contemporains, ces villes marient passé et présent avec créativité. Leur atmosphère incite à ralentir, à explorer à son rythme et à savourer la richesse de chaque moment.

Quick-Infos Kleine Historische Städte
Nombre de villes :17
Régions :6
Itinéraires :5
Critères :patrimoine protégé, droits de cité, max. 45 000 habitants
Meilleure période pour voyager
Spring, Summer et Autumn
Idéal pour
Solo Traveler, Couples et Friends

Les Petites Villes Historiques sous tous les angles

5 itinéraires pour explorer les Petites Villes Historiques

Plongez dans l’âme de l’Autriche grâce à ces parcours thématiques qui relient les cités les plus charmantes du pays.

Bludenz – Mittersill – Radstadt – Wolfsberg

Cet itinéraire est idéal pour les citadins qui aiment voyager dans les montagnes. Ici, les randonnées se combinent parfaitement avec les visites urbaines.

Itinéraire n° 1

Braunau – Steyr – Gmunden – Bad Ischl

Le voyage commence à Braunau am Inn, se poursuit à Gmunden am Traunsee, passe par la ville millénaire de Steyr et se termine dans la ville impériale de Bad Ischl.

Itinéraire n° 2

Baden – Freistadt – Schärding – Hallein

Vin, bière, knödel, sel : ces quatre villes sont réputées pour leur excellente cuisine, mais aussi pour leurs jardins et parcs impressionnants.

Itinéraire n° 3

Judenburg – Fürstenfeld

Dans les deux centres commerciaux médiévaux, on peut encore aujourd'hui observer l'effervescence et l'activité qui règnent sur les places du marché.

Itinéraire n° 4

Bad Radkersburg – Hartberg – Baden – Hainburg an der Donau

Découvrez sources thermales, jardins splendides et trésors architecturaux en parcourant les collines de Styrie orientale et Basse-Autriche.

Itinéraire n° 5

17 petites vieilles villes historiques en Autriche

Bad Ischl

Villégiature impériale, culture des cafés et festival Lehár : un lieu où histoire et culture se marient avec élégance.

Bad Ischl

Bad Radkersburg

Ville Renaissance près de la frontière slovène : célèbre pour ses sources thermales et ses remparts remarquablement bien conservés.

Bad Radkersburg

Baden près de Vienne

Sources thermales, parc thermal et charme impérial côtoient culture moderne : un lieu propice au bien-être et à la découverte.

Baden bei Wien

Bludenz

Rues médiévales, charme alpin et porte d'entrée vers le Brandnertal et le Montafon : cette ville alpine invite à la découverte.

Bludenz

Braunau am Inn

Architecture gothique et héritage musical : la ville frontalière avec la Bavière, patrie de Franz Xaver Gruber, allie histoire et culture.

Braunau am Inn

Freistadt

Une ville médiévale avec des remparts intacts et une brasserie communale riche en traditions – un lieu chargé d'histoire et de saveurs.

Freistadt

Fürstenfeld

Région thermale, vin et courges : cette ville de Styrie orientale allie détente, fêtes gastronomiques et cuisine régionale.

Fürstenfeld

Gmunden

Ville pleine de charme au bord du Traunsee, célèbre pour sa céramique et son château d'Ort, joyau chargé d'histoire.

Gmunden

Hainburg

Entre ruines, remparts et ruelles d’époque, le Schlossberg offre une plongée historique avec vue imprenable sur le Danube et la nature.

Hainburg

Hallein

Près de Salzbourg, une ville saline au riche passé : musée celte et mines du Dürrnberg vous plongent dans l’histoire et la découverte.

Hallein

Hartberg

Charme médiéval en Styrie orientale : les remparts et la tour de la ville racontent l'histoire d'une ville historique pleine de charme.

Hartberg

Judenburg

La tour historique de la ville rencontre la haute technologie : l'un des planétariums les plus modernes d'Europe vous attend ici.

Judenburg

Mittersill

À Mittersill, histoire médiévale, culture alpine et panoramas du parc national s’unissent pour une expérience unique.

Mittersill

Radstadt

Le charme médiéval du Pongau : point de départ idéal pour des randonnées pédestres et à ski dans les impressionnants Tauern de Radstadt.

Radstadt

Schärding

Joyau baroque au bord de l'Inn : ses maisons aux couleurs pastel et sa place Silberzeile font de cette ville une expérience architecturale unique.

Schärding

Steyr

Ville médiévale sur la route du fer : ici, charme historique et tradition vivante du Christkindl se rencontrent.

Steyr

Wolfsberg

Wolfsberg im Lavanttal: Schlossromantik und lebendige Stadtfeste machen diese Bezirkshauptstadt zu einem besonderen Erlebnis.

Wolfsberg
Les petites villes historiques en un coup d'œil

Petites villes, grandes expériences

FAQs

Seules les villes autrichiennes disposant de monuments et de quartiers historiques classés, jouissant du droit de cité et comptant jusqu'à 45 000 habitants maximum peuvent devenir membres des « Petites villes historiques ». Le regroupement des villes vise à accroître leur notoriété touristique.

Au total, l'Autriche compte 17 vieilles villes ayant obtenu le label « Petite ville historique ». Elles sont réparties dans six Länder :

Carinthie

  • Wolfsberg

Basse-Autriche

  • Baden 

  • Hainburg

Haute-Autriche

  • Bad Ischl

  • Braunau

  • ville libre

  • Gmunden

  • Schärding

  • Steyr

Salzbourg

  • Hallein

  • Mittersill

  • Radstadt

Styrie

  • Bad Radkersburg

  • Fürstenfeld

  • Hartberg

  • Judenburg

Vorarlberg

  • Bludenz

Gmunden est située au bord du lac Traunsee.
Ces 15 villes sont situées au bord d'un fleuve :

Carinthie

  • Wolfsberg (Lavant)

Basse-Autriche

  • Baden (Schwechat)

  • Hainburg (Danube)

Haute-Autriche

  • Bad Ischl (Traun)

  • Braunau (Inn)

  • Freistadt (Feldaist, Jaunitz)

  • Schärding (Inn)

  • Steyr (Enns et Steyr)

Salzbourg

  • Hallein (Salzach)

  • Radstadt (Enns)

Styrie

  • Bad Radkersburg (Mur)

  • Fürstenfeld (Feistritz)

  • Hartberg (Safen de Hartberg)

  • Judenburg (Mur)

Vorarlberg

  • Bludenz (Ill, Alfenz, Alvierbach et Schesa)

