Routes à travers les Petites Villes Historiques d’Autriche
Des perles culturelles à taille humaine
Éparpillées à travers six régions, 17 villes comme Bludenz au Vorarlberg, Bad Ischl en Haute-Autriche ou Hallein dans le SalzburgerLand invitent à la flânerie et à la découverte. Ces cités permettent de vivre l’histoire autrement : ruelles pittoresques, places médiévales, atmosphère conviviale – ici, on prend le temps d’observer et de savourer chaque instant.
Cinq itinéraires pour voyager hors des sentiers battus
Cinq routes thématiques relient ces villes et créent un voyage inspirant à travers l’Autriche. Que ce soit à Schärding, avec ses façades colorées, à Steyr, dont la place centrale figure parmi les mieux conservées du monde germanophone, ou à Baden, élégante ville thermale aux villas Biedermeier – chaque étape conjugue patrimoine, art de vivre et culture vivante.
Des fêtes traditionnels aux projets artistiques contemporains, ces villes marient passé et présent avec créativité. Leur atmosphère incite à ralentir, à explorer à son rythme et à savourer la richesse de chaque moment.
Les Petites Villes Historiques sous tous les angles
5 itinéraires pour explorer les Petites Villes Historiques
Bludenz – Mittersill – Radstadt – Wolfsberg
Cet itinéraire est idéal pour les citadins qui aiment voyager dans les montagnes. Ici, les randonnées se combinent parfaitement avec les visites urbaines.
Braunau – Steyr – Gmunden – Bad Ischl
Le voyage commence à Braunau am Inn, se poursuit à Gmunden am Traunsee, passe par la ville millénaire de Steyr et se termine dans la ville impériale de Bad Ischl.
Baden – Freistadt – Schärding – Hallein
Vin, bière, knödel, sel : ces quatre villes sont réputées pour leur excellente cuisine, mais aussi pour leurs jardins et parcs impressionnants.
Judenburg – Fürstenfeld
Dans les deux centres commerciaux médiévaux, on peut encore aujourd'hui observer l'effervescence et l'activité qui règnent sur les places du marché.
17 petites vieilles villes historiques en Autriche
Bad Ischl
Villégiature impériale, culture des cafés et festival Lehár : un lieu où histoire et culture se marient avec élégance.
Bad Radkersburg
Ville Renaissance près de la frontière slovène : célèbre pour ses sources thermales et ses remparts remarquablement bien conservés.
Baden près de Vienne
Sources thermales, parc thermal et charme impérial côtoient culture moderne : un lieu propice au bien-être et à la découverte.
Bludenz
Rues médiévales, charme alpin et porte d'entrée vers le Brandnertal et le Montafon : cette ville alpine invite à la découverte.
Braunau am Inn
Architecture gothique et héritage musical : la ville frontalière avec la Bavière, patrie de Franz Xaver Gruber, allie histoire et culture.
Freistadt
Une ville médiévale avec des remparts intacts et une brasserie communale riche en traditions – un lieu chargé d'histoire et de saveurs.
Gmunden
Ville pleine de charme au bord du Traunsee, célèbre pour sa céramique et son château d'Ort, joyau chargé d'histoire.
Hainburg
Entre ruines, remparts et ruelles d’époque, le Schlossberg offre une plongée historique avec vue imprenable sur le Danube et la nature.
Hallein
Près de Salzbourg, une ville saline au riche passé : musée celte et mines du Dürrnberg vous plongent dans l’histoire et la découverte.
Hartberg
Charme médiéval en Styrie orientale : les remparts et la tour de la ville racontent l'histoire d'une ville historique pleine de charme.
Judenburg
La tour historique de la ville rencontre la haute technologie : l'un des planétariums les plus modernes d'Europe vous attend ici.
Mittersill
À Mittersill, histoire médiévale, culture alpine et panoramas du parc national s’unissent pour une expérience unique.
Radstadt
Le charme médiéval du Pongau : point de départ idéal pour des randonnées pédestres et à ski dans les impressionnants Tauern de Radstadt.
Schärding
Joyau baroque au bord de l'Inn : ses maisons aux couleurs pastel et sa place Silberzeile font de cette ville une expérience architecturale unique.
Steyr
Ville médiévale sur la route du fer : ici, charme historique et tradition vivante du Christkindl se rencontrent.
Petites villes, grandes expériences
Événements
Villes historiques en fête : d’Ischl à Bludenz, vivez culture, gastronomie et traditions à travers festivals impériaux et cuisine de rue.
Balades à vélo
Partez à vélo à la découverte de Steyr, Schärding et d’autres villes historiques autrichiennes, entre nature, culture et patrimoine.