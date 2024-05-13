En Autriche, les Petites Villes Historiques séduisent par leur patrimoine soigné, leur atmosphère unique et leur richesse culturelle.

Des perles culturelles à taille humaine

Éparpillées à travers six régions, 17 villes comme Bludenz au Vorarlberg, Bad Ischl en Haute-Autriche ou Hallein dans le SalzburgerLand invitent à la flânerie et à la découverte. Ces cités permettent de vivre l’histoire autrement : ruelles pittoresques, places médiévales, atmosphère conviviale – ici, on prend le temps d’observer et de savourer chaque instant.

Cinq itinéraires pour voyager hors des sentiers battus

Cinq routes thématiques relient ces villes et créent un voyage inspirant à travers l’Autriche. Que ce soit à Schärding, avec ses façades colorées, à Steyr, dont la place centrale figure parmi les mieux conservées du monde germanophone, ou à Baden, élégante ville thermale aux villas Biedermeier – chaque étape conjugue patrimoine, art de vivre et culture vivante.

Des fêtes traditionnels aux projets artistiques contemporains, ces villes marient passé et présent avec créativité. Leur atmosphère incite à ralentir, à explorer à son rythme et à savourer la richesse de chaque moment.