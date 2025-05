Une eau vert émeraude et un calme inégalé. Au milieu des Alpes du Gailtal, on apprécie surtout une chose au Weissensee : la sérénité.

Le Weissensee – La nature comme terrain de jeu

Tel un fjord, le Weissensee est cerné de montagnes sauvages. C'est l'un des lacs les plus propres d'Europe. En effet, la région mise sur un tourisme durable et seul un tiers des rives du lac est urbanisé ; le reste est classé zone naturelle protégée. Avec une circonférence de 23 km, le lac compte plusieurs hôtels, chacun disposant de sa propre plage. La matinée commence par une petite baignade, l'eau est rafraîchissante. Le Weissensee, lisse comme un miroir et d'un vert émeraude envoûtant, exige d'abord un tour à vélo : depuis le pont, un chemin longe la rive ouest en direction de la réserve naturelle. On pédale tranquillement, le regard généralement fixé sur cette petite merveille de la nature. Une demi-heure plus tard, on est de retour au point de départ.

D'où vient le nom du lac Weissensee ?

Les bords blancs qui bordent la rive ouest donnent son nom au Weissensee ("weiß" signifie "blanc" en allemand). Cette bande claire a été formée par les dépôts de calcaire au fond du lac. Le fond sablonneux de ce lac alpin est visible à certains endroits jusqu'à une profondeur de 10 mètres. Le jeu de couleurs de l'eau est impressionnant : l'eau irisée passe du bleu turquoise clair au vert émeraude foncé. Le lac Weissensee est un véritable terrain de jeu en pleine nature !