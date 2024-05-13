Lac de Wörthersee
La splendeur du Sud
Vivre le Lebensgefühl au lac de Wörthersee
La magie du Wörthersee se vit pleinement : une douce brise, un sentiment de liberté, l'odeur des planches en bois du ponton, celle de l'été et du soleil, et le clapotis des vagues en fond sonore.
Les habitants du lac de Wörthersee sont connus pour leur amabilité et leur joie de vivre. Commencez la journée par une baignade matinale sur l'île des Capucins, dégustez du poisson frais dans un restaurant au bord du lac le midi, puis profitez de l'après-midi pour une balade à vélo ou une visite des villas historiques de Pörtschach. Terminez la journée en savourant un délicieux gâteau aux abricots frais de la célèbre pâtisserie Wienerroither ou un cocktail glacé au bar en plein air du Lake Side. À vous de choisir !
Avec ses eaux turquoise et son cadre enchanteur, le lac de Wörthersee est une destination prisée pour la détente et les activités nautiques.
Les activités à ne pas manquer au lac de Wörthersee
Randonnée autour du lac
Partez où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez : la randonnée offre un sentiment de liberté inégalé.
Sports nautiques
Planche à voile, wakeboard... Découvrez le lac de Wörthersee sous son plus beau jour – depuis l'eau.
Faire du golf au bord du lac
Une expérience de golf unique dans un décor de rêve ! Trois parcours certifiés « Leading Golf Course » vous attendent.
Faire du bateau
Rien de plus romantique qu'une excursion sur l'eau – que ce soit à pédalo, en ramant ou en naviguant sur un bateau électrique.
La « villégiature d'été » en Autriche
Les nobles de l'Antiquité quittaient déjà la ville pour leurs résidences de campagne pendant les mois d'été. Il ne s'agissait pas nécessairement de se reposer, mais de s'occuper des propriétés agricoles. À la fin du XIXe siècle, il s'agissait plutôt de profiter de la fraîcheur des lacs, des montagnes et des forêts.
Au début du siècle, l'aristocratie et la bourgeoisie quittèrent leurs palais en ville pour profiter de la "Sommerfrische", ou villégiature d'été, dans les campagnes. Le lac de Wörthersee est l'un des lieux les plus appréciés pour cela.
Pourquoi le lac est-il si vert ?
La teinte turquoise irisée du lac de Wörthersee est légendaire. Ce n'est pas un simple caprice de la nature, mais un effet produit par la flore et la faune, la profondeur, et surtout la richesse en calcaire de l'eau. Selon leur combinaison, l'eau se pare de bleu profond, de vert clair, ou du fameux turquoise éclatant.
La richesse en calcaire du lac de Wörthersee donne naissance à son célèbre bleu turquoise. La lumière, diffusée à travers l'eau, est absorbée et réfléchie par les cristaux de calcaire, particulièrement les ondes courtes, produisant cette couleur unique.
Les 5 plus belles stations balnéaires
Pour se rafraîchir
Rafraîchissement garanti !
Pour les familles
Des activités pour toute la famille.
Un havre de paix
Profitez d'un moment de détente.
Work with a view !
Wifi gratuit pour travailler avec vue sur le lac.
Pour les épicuriens
Ne manquez pas le restaurant de la plage !
Pourquoi le lac est-il si chaud ?
La température, le climat et l'ambiance reflètent le caractère méridional du lac de Wörthersee. Les visiteurs apprécient particulièrement ce climat subméditerranéen, avec son air doux et une eau estivale à 25 degrés. Mais le lac de Wörthersee ne se limite pas à l'été : la floraison printanière, les couleurs automnales et l'hiver glacial ajoutent leur charme à cette région privilégiée.
Les 6 plus belles destinations à proximité
Tour panoramique du Pyramidenkogel
Depuis les plateformes d'observation, le lac de Wörthersee s’étend à perte de vue. On peut même redescendre en toboggan !
Château d'Hochosterwitz
Cette forteresse unique en son genre dévoile son histoire à travers son armurerie, sa collection d’armes, et ses remarquables tableaux de la Renaissance.
Magdalensberg
Magdalensberg abrite l'un des sites archéologiques celtico-romains les plus importants d'Europe centrale.
Parc animalier du château de Rosegg
Profitez de moments agréables dans le parc animalier et d’une dose de frissons dans le labyrinthe, le tout à seulement cinq kilomètres du lac.
Les villas et châteaux élégants, construits par les aristocrates et industriels de la Belle Époque au début du XXe siècle, peuvent encore être admirés aujourd'hui en flânant sur la promenade fleurie de Pörtschach ou en naviguant à bord d'un bateau à vapeur sur le lac de Wörthersee.
Ces gracieux bâtiments se distinguent par leurs encorbellements, tourelles, et loggias richement décorées. Ce style imposant a rapidement été baptisé "l'architecture du lac de Wörthersee". Les villas, nichées dans des lieux exclusifs et imprégnées d'une noblesse décontractée et d'une touche d'ambiance méridionale, sont aujourd'hui pour la plupart transformées en hôtels accueillants.
8 recommandations au bord du lac
Hôtel Seeschlössl à Velden
Niché en pleine nature, cet hôtel paisible est un véritable refuge. Une plage privée couronne ce 4 étoiles d'exception.
Werzers Badehaus à Pörtschach
On y trouve du poisson délicieux et, surtout, une atmosphère historique d'une beauté unique.
Restaurant Rosé à Velden
Une baie idyllique, un bar en plein air, une terrasse au-dessus du lac, et une carte inspirée du terroir : que demander de plus ?
Seespitz – le restaurant au bord du lac à Velden
Restaurant moderne avec vue sur le lac, proposant une cuisine de bistrot raffinée. Spécialité : le poisson fraîchement pêché !
Centre de bien-être Mayr à Maria Wörth
Ce havre de bien-être est niché au cœur de la nature face au lac de Wörthersee.
Hôtel & spa My Lake à Pörtschach
Situé sur l'un des plus beaux sites du lac, directement sur la promenade, cet hôtel tendance dispose d'une ravissante terrasse.
Parkvilla Wörth à Pörtschach
Ce petit château idyllique, entouré de son parc au bord du lac, est niché dans un lieu magnifique et paisible. Un joyau architectural sur le lac de Wörthersee !