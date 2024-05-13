Lac de Wörthersee
La splendeur du Sud

Le plus grand lac de Carinthie, le Wörthersee, propose une multitude d'activités estivales, d'excursions et de sports nautiques.

Vivre le Lebensgefühl au lac de Wörthersee  

La magie du Wörthersee se vit pleinement : une douce brise, un sentiment de liberté, l'odeur des planches en bois du ponton, celle de l'été et du soleil, et le clapotis des vagues en fond sonore.

Les habitants du lac de Wörthersee sont connus pour leur amabilité et leur joie de vivre. Commencez la journée par une baignade matinale sur l'île des Capucins, dégustez du poisson frais dans un restaurant au bord du lac le midi, puis profitez de l'après-midi pour une balade à vélo ou une visite des villas historiques de Pörtschach. Terminez la journée en savourant un délicieux gâteau aux abricots frais de la célèbre pâtisserie Wienerroither ou un cocktail glacé au bar en plein air du Lake Side. À vous de choisir !

Informations sur le lac de Wörthersee
Température de l'eau25° C en moyenne
Profondeur85,2 m
Étendue 42 km
Qualité de l'eauEau de baignade d'une qualité exceptionnelle
Longueur16,5 km
Largeur1,7 km
Localisation à l'ouest de Klagenfurt
Altitude 439 m au-dessus du niveau de la mer
Meilleure période pour voyager
Visitable toute l'année

Avec ses eaux turquoise et son cadre enchanteur, le lac de Wörthersee est une destination prisée pour la détente et les activités nautiques.

Les activités à ne pas manquer au lac de Wörthersee

Cyclisme & VTT

Explorez le plus grand lac d'Autriche en VTT ou en vélo électrique.

Excursions à vélo

Manger et boire

Quoi de plus agréable que de siroter un verre en contemplant le lac ?

Restaurants

Randonnée autour du lac

Partez où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez : la randonnée offre un sentiment de liberté inégalé.

Circuit de randonnée du lac

Sports nautiques

Planche à voile, wakeboard... Découvrez le lac de Wörthersee sous son plus beau jour – depuis l'eau.

Sports nautiques

Faire du golf au bord du lac

Une expérience de golf unique dans un décor de rêve ! Trois parcours certifiés « Leading Golf Course » vous attendent.

Golf

Faire du bateau

Rien de plus romantique qu'une excursion sur l'eau – que ce soit à pédalo, en ramant ou en naviguant sur un bateau électrique.

Faire du bateau

Yoga

Pratiquez le yoga au bord de l'eau, en pleine nature, entre lac et forêts – Namaste !

Yoga au Wörthersee

La « villégiature d'été » en Autriche

De la ville au lac !

Les nobles de l'Antiquité quittaient déjà la ville pour leurs résidences de campagne pendant les mois d'été. Il ne s'agissait pas nécessairement de se reposer, mais de s'occuper des propriétés agricoles. À la fin du XIXe siècle, il s'agissait plutôt de profiter de la fraîcheur des lacs, des montagnes et des forêts.

Au début du siècle, l'aristocratie et la bourgeoisie quittèrent leurs palais en ville pour profiter de la "Sommerfrische", ou villégiature d'été, dans les campagnes. Le lac de Wörthersee est l'un des lieux les plus appréciés pour cela.

Vacances au Wörthersee

Pourquoi le lac est-il si vert ?

Jade, saphir, indigo, opale...

La teinte turquoise irisée du lac de Wörthersee est légendaire. Ce n'est pas un simple caprice de la nature, mais un effet produit par la flore et la faune, la profondeur, et surtout la richesse en calcaire de l'eau. Selon leur combinaison, l'eau se pare de bleu profond, de vert clair, ou du fameux turquoise éclatant.

La richesse en calcaire du lac de Wörthersee donne naissance à son célèbre bleu turquoise. La lumière, diffusée à travers l'eau, est absorbée et réfléchie par les cristaux de calcaire, particulièrement les ondes courtes, produisant cette couleur unique.

Le lac turquoise

Les 5 plus belles stations balnéaires

Que vous recherchiez calme et sérénité ou au contraire une ambiance animée, le lac de Wörthersee a une plage pour chaque envie.

Pour se rafraîchir

Rafraîchissement garanti !

Plage de Klagenfurt

Pour les familles

Des activités pour toute la famille.

Promenadenbad Pörtschach

Un havre de paix

Profitez d'un moment de détente.

Parc aquatique de Krumpendorf

Work with a view !

Wifi gratuit pour travailler avec vue sur le lac.

Plage de Velden

Pour les épicuriens

Ne manquez pas le restaurant de la plage !

Plage de Saag à Techelsdorf

Pourquoi le lac est-il si chaud ?

Eau et bien-être

La température, le climat et l'ambiance reflètent le caractère méridional du lac de Wörthersee. Les visiteurs apprécient particulièrement ce climat subméditerranéen, avec son air doux et une eau estivale à 25 degrés. Mais le lac de Wörthersee ne se limite pas à l'été : la floraison printanière, les couleurs automnales et l'hiver glacial ajoutent leur charme à cette région privilégiée.

Climat du lac de Wörthersee

Les 6 plus belles destinations à proximité

La réputation du lac de Wörthersee n'est plus à faire : une multitude d’expériences inoubliables vous y attendent.

Tour panoramique du Pyramidenkogel

Depuis les plateformes d'observation, le lac de Wörthersee s’étend à perte de vue. On peut même redescendre en toboggan !

Pyramidenkogel

Château d'Hochosterwitz

Cette forteresse unique en son genre dévoile son histoire à travers son armurerie, sa collection d’armes, et ses remarquables tableaux de la Renaissance.

Château d'Hochosterwitz

Magdalensberg

Magdalensberg abrite l'un des sites archéologiques celtico-romains les plus importants d'Europe centrale.

Magdalensberg

Parc animalier du château de Rosegg

Profitez de moments agréables dans le parc animalier et d’une dose de frissons dans le labyrinthe, le tout à seulement cinq kilomètres du lac.

Parc animalier du château de Rosegg

Grottes d'Obir à Bad Eisenkappel

Remontez des millions d'années en arrière dans cette grotte de stalactites et stalagmites sublimées par des installations lumineuses, sonores et vidéo.

Grottes d'Obir
L'architecture au lac de Wörthersee

Les villas et châteaux élégants, construits par les aristocrates et industriels de la Belle Époque au début du XXe siècle, peuvent encore être admirés aujourd'hui en flânant sur la promenade fleurie de Pörtschach ou en naviguant à bord d'un bateau à vapeur sur le lac de Wörthersee.

Ces gracieux bâtiments se distinguent par leurs encorbellements, tourelles, et loggias richement décorées. Ce style imposant a rapidement été baptisé "l'architecture du lac de Wörthersee". Les villas, nichées dans des lieux exclusifs et imprégnées d'une noblesse décontractée et d'une touche d'ambiance méridionale, sont aujourd'hui pour la plupart transformées en hôtels accueillants.

8 recommandations au bord du lac

Hôtel Seeschlössl à Velden

Niché en pleine nature, cet hôtel paisible est un véritable refuge. Une plage privée couronne ce 4 étoiles d'exception.

Hôtel Seeschlössl

Werzers Badehaus à Pörtschach

On y trouve du poisson délicieux et, surtout, une atmosphère historique d'une beauté unique.

Werzers Badehaus

Restaurant Rosé à Velden

Une baie idyllique, un bar en plein air, une terrasse au-dessus du lac, et une carte inspirée du terroir : que demander de plus ?

Restaurant Rosé

Seespitz – le restaurant au bord du lac à Velden

Restaurant moderne avec vue sur le lac, proposant une cuisine de bistrot raffinée. Spécialité : le poisson fraîchement pêché !

Restaurant Seespitz

Centre de bien-être Mayr à Maria Wörth

Ce havre de bien-être est niché au cœur de la nature face au lac de Wörthersee.

Centre de bien-être Mayr

Hôtel & spa My Lake à Pörtschach

Situé sur l'un des plus beaux sites du lac, directement sur la promenade, cet hôtel tendance dispose d'une ravissante terrasse.

Hôtel My Lake

Parkvilla Wörth à Pörtschach

Ce petit château idyllique, entouré de son parc au bord du lac, est niché dans un lieu magnifique et paisible. Un joyau architectural sur le lac de Wörthersee !

Parkvilla Wörth

5 recommandations pour un séjour luxueux

Château Maria Loretto

Un lieu où chaque fête devient un moment exceptionnel.

Château Maria Loretto

Hôtel du château de Seefels

Un lieu mondain et hautement sophistiqué.

Hôtel du château de Seefels

Hôtel Linde à Maria Wörth

L'endroit idéal pour assister à un somptueux coucher de soleil sur le lac.

Hôtel Linde à Maria Wörth

Schlossvilla Miralago

Possiblement la plus belle plage d'hôtel, pour une baignade inoubliable.

Schlossvilla Miralago

Parkhotel Pörtschach

Cet hôtel au design des années 60 est situé directement sur le lac, sur une presqu'île exclusive avec une plage privée.

Parkhotel Pörtschach

FAQ

  • Faaker See : Le lac le plus méridional d'Autriche, baigné par un ensoleillement record, parfait pour les familles en quête d'aventures aquatiques !

  • Millstätter See : Le lac le plus profond de Carinthie est traversé par des lignes d'énergie géomantique.

  • Klopeinersee : Avec des températures estivales pouvant grimper jusqu'à 28 degrés, ce lac est l'un des plus chauds sur le versant sud des Alpes.

  • Turnersee : Situé dans un cadre idyllique, le lac est un véritable havre de paix.

  • Ossiacher See : Depuis plus de 40 ans, de nombreux concerts et événements sont proposés sur les rives du lac. 

  • Weissensee : L'une des régions les plus écologiques d'Europe, le plus haut des grands lacs de Carinthie et le plus pur des Alpes.

  • Keutschacher See : 70 % de la commune est une réserve naturelle. Que vous recherchiez la tranquillité ou l'aventure, tout est possible ici.

  • Pressegger See : Naturel et limpide, le lac de Pressegg est entouré de forêts, de prairies et de champs.

Le lac de Wörthersee, situé en Carinthie, séduit par sa couleur turquoise envoûtante et son ambiance unique qui rend la région irrésistible. Niché au cœur de paysages pittoresques, le lac bénéficie d'un climat subméditerranéen, avec des températures agréables et des journées ensoleillées. La région du Wörthersee est réputée pour son accueil chaleureux et sa joie de vivre, qui se reflètent à travers les nombreuses activités proposées : baignade matinale, déjeuner de poisson frais au bord du lac, et balade à vélo l'après-midi à travers d'élégantes villas historiques et des villages charmants comme Pörtschach. Les plaisirs culinaires, allant du poisson local aux cocktails frais, s'intègrent parfaitement dans ce programme de bien-être. Le lac de Wörthersee ne se contente pas de séduire les visiteurs en été ; il envoûte également au printemps, en automne et en hiver grâce à sa beauté naturelle et à ses nombreuses activités.

