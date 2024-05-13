Le plus grand lac de Carinthie, le Wörthersee, propose une multitude d'activités estivales, d'excursions et de sports nautiques.

Vivre le Lebensgefühl au lac de Wörthersee

La magie du Wörthersee se vit pleinement : une douce brise, un sentiment de liberté, l'odeur des planches en bois du ponton, celle de l'été et du soleil, et le clapotis des vagues en fond sonore.

Les habitants du lac de Wörthersee sont connus pour leur amabilité et leur joie de vivre. Commencez la journée par une baignade matinale sur l'île des Capucins, dégustez du poisson frais dans un restaurant au bord du lac le midi, puis profitez de l'après-midi pour une balade à vélo ou une visite des villas historiques de Pörtschach. Terminez la journée en savourant un délicieux gâteau aux abricots frais de la célèbre pâtisserie Wienerroither ou un cocktail glacé au bar en plein air du Lake Side. À vous de choisir !