Avec passion et savoir-faire, Christian et Maria transforment une pâte de sucre tendre en véritables œuvres d’art sucrées dans leur Zuckerlwerkstatt à Vienne et Salzbourg

L'odeur envoûtante du sucre qui mijote est omniprésente et marque le début de la fabrication de ces délicieuses friandises. Christian agite habilement la masse visqueuse de sucre au-dessus du crochet à sucre pour y incorporer des milliers de bulles d'air qui, à la fin, font vraiment craquer les sucres. Mais la classe suprême, c'est la création de petites œuvres d'art à l'intérieur des sucettes à motif. C'est ainsi que naissent de minuscules fleurs, des petits animaux, des symboles ou même des écritures. "Maria et moi avons appris cette technique artisanale vieille de 150 ans", explique Christian Mayer, "afin que nous puissions également produire à la main des sortes de sucettes oubliées depuis longtemps, comme les sucettes en soie ou les amandes à l'eau de rose".