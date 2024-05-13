Une pionnière du néoclassicisme – entre scandale, succès et génie artistique

„The whole world is angelicamad!“

Angelika Kauffmann (1741-1807) était une artiste autrichienne d'exception, reconnue pour ses portraits et ses peintures historiques. Née à Chur, en Suisse, elle grandit dans la région autrichienne du Bregenzerwald, où son père, également peintre, la soutient dès son plus jeune âge. À 16 ans, elle réalise ses premières fresques pour une église à Schwarzenberg.

À 26 ans, Kauffmann s'installe à Londres, où elle devient rapidement la peintre prisée de l'élite européenne, surnommée "Miss Angel" par Sir Joshua Reynolds. Son atelier devient un lieu de rencontre incontournable pour la haute société. Angelika Kauffmann refuse cependant les offres de cours royaux et choisit de travailler pour des mécènes de toute l'Europe, affirmant ainsi son indépendance artistique.

En 1782, elle s'installe à Rome avec son mari, l'artiste Antonio Zucchi, qui gère sa carrière. Elle poursuit son travail jusqu'à sa mort en 1807, laissant un héritage artistique majeur et influençant de nombreuses générations d'artistes.