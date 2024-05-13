Angelika Kauffmann
Sur les traces de l'artiste
Introduction
„The whole world is angelicamad!“
Angelika Kauffmann (1741-1807) était une artiste autrichienne d'exception, reconnue pour ses portraits et ses peintures historiques. Née à Chur, en Suisse, elle grandit dans la région autrichienne du Bregenzerwald, où son père, également peintre, la soutient dès son plus jeune âge. À 16 ans, elle réalise ses premières fresques pour une église à Schwarzenberg.
À 26 ans, Kauffmann s'installe à Londres, où elle devient rapidement la peintre prisée de l'élite européenne, surnommée "Miss Angel" par Sir Joshua Reynolds. Son atelier devient un lieu de rencontre incontournable pour la haute société. Angelika Kauffmann refuse cependant les offres de cours royaux et choisit de travailler pour des mécènes de toute l'Europe, affirmant ainsi son indépendance artistique.
En 1782, elle s'installe à Rome avec son mari, l'artiste Antonio Zucchi, qui gère sa carrière. Elle poursuit son travail jusqu'à sa mort en 1807, laissant un héritage artistique majeur et influençant de nombreuses générations d'artistes.
L’héritage mondial d’Angelika Kauffmann
Les portraits d'Angelika Kauffmann étaient particulièrement recherchés par les aristocrates et bourgeois qui effectuaient la « Grande Tour », un voyage éducatif à travers l'Europe. Ces commandes ont largement contribué à sa renommée internationale. Non seulement ses portraits captaient l'apparence physique de ses sujets, mais aussi leur statut social et leur caractère, ce qui les rendait uniques et très prisés. Ce succès ne s’est pas limité à la peinture. Les œuvres de Kauffmann ont été reproduites sur divers objets comme des assiettes en porcelaine, des vases et des miroirs, permettant à son art de pénétrer dans les foyers bourgeois et aristocratiques. Ces objets, souvent ornés de ses scènes mythologiques et de portraits idéalisés, sont devenus des symboles de goût et de raffinement. Ce phénomène de merchandising a fait perdurer l'influence de son art bien au-delà de sa carrière, en faisant une référence dans les foyers européens pendant des siècles. Son héritage est un témoignage de son impact durable sur l'art européen.
Musée Angelika Kauffmann
Le Musée Angelika Kauffmann, inauguré en 2007 à Schwarzenberg, célèbre la vie et l'œuvre de cette artiste autrichienne de renom. Il offre un aperçu de son influence sur le néoclassicisme et met en lumière sa place unique dans l’histoire de l’art, notamment en tant que femme pionnière dans un domaine dominé par les hommes.
Les étapes importantes de la vie d'Angelika Kauffmann
Enfance et jeunesse
1741 : naissance à Coire, en Suisse. Son père, lui-même peintre, est originaire de Schwarzenberg, dans la région du Bregenzerwald, et sa mère est suisse. Kauffmann passe son enfance et son adolescence à Milan, près de Côme.
1753 : Kauffmann peint son premier autoportrait, en tant que chanteuse. Elle est également douée pour la musique.
En 1757, sa mère décède. Kauffmann retourne avec son père à Schwarzenberg, où celui-ci, peintre fresquiste, décore l'église reconstruite après un incendie. Sa fille peint pour cela 13 portraits d'apôtres.
Séjours à l'étranger
1760 à 1762 : séjours à Milan, Modène et Florence, où elle étudie l'Antiquité et les maîtres anciens.
En 1762, elle devient membre honoraire de l'Accademia Clementina di Bologna et obtient son diplôme à l'Accademia del Disegno.
1763 : séjour à Naples et Ischia, puis elle vit avec son père à Rome. Elle s'y spécialise dans les portraits de voyageurs célèbres en Italie, principalement des Anglais.
En 1766, elle s'installe à Londres, où elle devient membre fondatrice de la Royal Academy of Arts en 1768. Son atelier devient le lieu de rencontre privilégié de la haute société.
Mariages
Son mariage en 1767 avec un escroc lui fait perdre toutes ses économies.
Ce n'est qu'en 1781 qu'elle épouse Antonio Zucchi, qui devient dès lors son manager.
En 1782, le couple s'installe à Rome. Là aussi, leur atelier devient un lieu de rencontre pour les artistes, les intellectuels et les aristocrates.
Kauffmann meurt à Rome en 1807. La même année, son buste est installé au Panthéon de Rome.
En 2007, le musée Angelika Kauffmann ouvre ses portes à Schwarzenberg.