Le talent précoce

Anton Bruckner est né en 1824 à Ansfelden, l'aîné de onze enfants. Son père était instituteur de village - et, comme il était d'usage à l'époque, également organiste d'église. C'est ainsi que Bruckner est entré très tôt en contact avec la musique, en particulier la musique d'église. Il apprit le violon, le piano et l'orgue et joua dès l'âge de dix ans comme organiste intérimaire. Après la mort de son père, il est arrivé à l'âge de douze ans à l'abbaye de Saint-Florian, où il a vécu comme enfant chanteur et a suivi des cours d'orgue.

Malgré l'enseignement et le travail d'organiste, sa passion a toujours été la musique. Il improvisait à l'orgue, composait - souvent en parallèle avec des tâches physiquement exigeantes dans les champs ou la forêt. Il a poursuivi sa formation et son développement musicaux sans relâche et avec une grande ambition pendant plus de trois décennies.