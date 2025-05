Egon Schiele est surtout connu pour ses portraits et figures souvent déroutants. Mais ses paysages, eux aussi, enrichissent son œuvre d'une facette essentielle.

Une enfance au rythme des locomotives

Les tout premiers motifs favoris d’Egon Schiele étaient les trains. Fils d’un chef de gare, il grandit dans un univers ferroviaire qui marqua profondément son imaginaire artistique. La famille habitait dans l’appartement situé juste au-dessus de la gare de Tulln – un poste d’observation idéal pour le jeune garçon. Depuis la fenêtre, il passait des heures à regarder les locomotives et à les dessiner. Très tôt, le dessin et la peinture devinrent ses activités préférées.

La découverte d’un monde artistique

À l’âge de 12 ans, Schiele entre au lycée de Klosterneuburg. Il y rencontre Ludwig Karl Strauch, professeur de dessin, qui reconnaît rapidement son talent et le soutient activement. À cette époque, Klosterneuburg dispose d’une scène artistique vivante, et grâce à Strauch, Egon a accès à un nouveau monde – celui des artistes, des échanges et des idées. Entre 1902 et 1906, son projet professionnel se précise : il veut devenir peintre.

Des rencontres décisives à Vienne

À 16 ans, Schiele part pour Vienne afin d’étudier à l’Académie des beaux-arts. Mais il se lasse vite de l’enseignement conservateur, et son professeur, Christian Griepenkerl, ne voit pas d’un bon œil son style singulier. Après trois ans, Schiele quitte l’Académie et fonde avec quelques camarades le groupe d’artistes « Neukunstgruppe ». C’est à Vienne qu’il vit des rencontres marquantes : il fait la connaissance de Gustav Klimt, son grand modèle, de sa compagne et muse Wally Neuzil, et plus tard d’Edith Harms, qui deviendra son épouse.

Une œuvre intense

Egon Schiele meurt en 1918, à l’âge de 28 ans, emporté par la grippe espagnole. Malgré sa courte vie, il laisse derrière lui une œuvre graphique remarquable, d’une grande intensité et d’une modernité saisissante.