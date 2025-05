Né au Burgenland, Franz Liszt a marqué l’Europe comme pianiste, compositeur et penseur. Partez sur les traces d’un esprit libre et visionnaire.

Les débuts d’un prodige viennois

Franz Liszt naît en 1811 à Raiding, alors partie de l’Empire austro-hongrois. Fils d’un musicien au service du prince Esterházy, il montre très tôt un don exceptionnel. À neuf ans, il donne son premier concert public ; à douze ans, il étudie déjà à Vienne auprès de Carl Czerny et Antonio Salieri. Très vite, Paris le surnomme « le petit Litz », enfant prodige à la présence scénique saisissante. Ce talent brut allait bientôt redéfinir le rôle de l’artiste dans la société.

Un musicien visionnaire et universel

Liszt fascine l’Europe par son jeu expressif, sa virtuosité hors norme et son charisme. Il révolutionne la scène musicale du XIXᵉ siècle et crée de nouveaux genres comme le poème symphonique. Ses œuvres – plus de 800 au total – témoignent d’une inventivité inépuisable : des rhapsodies hongroises aux grandes œuvres spirituelles, en passant par des pièces inspirées de Dante et Goethe. Il fut aussi un passeur, soutenant Wagner, Berlioz ou Chopin.

Un esprit libre, entre foi et création

Liszt n’était pas seulement un génie musical : c’était aussi un penseur, un homme de lettres, un croyant engagé. En dialogue avec Victor Hugo, George Sand ou Heinrich Heine, il nourrit sa réflexion spirituelle jusqu’à revêtir l’habit ecclésiastique. Ses dernières années sont marquées par un retour à la musique religieuse et une vie nomade entre Rome, Weimar, Budapest et Bayreuth, où il s’éteint en 1886. Son héritage, immense, résonne encore aujourd’hui.