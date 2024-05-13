La voix romantique de Schubert résonne à Vienne et dans la nature autrichienne – entre émotion, beauté et lieux chargés d’histoire.

Un génie viennois au cœur sensible

Franz Schubert incarne l’esprit de Vienne comme peu d’autres. Né le 31 janvier 1797 dans le quartier de Himmelpfortgrund, il grandit et compose presque toute sa vie dans la capitale autrichienne. C’est là qu’il donne naissance à une musique nouvelle – une musique qui ne se contente pas d’exprimer les émotions, mais les rend audibles dans toute leur profondeur.

Adolescent, il compose déjà ses premières œuvres. Il en écrira plus de 600 lieder, sept symphonies achevées, de nombreuses pièces pour piano, musique de chambre, chœurs et même des opéras. Le tout souvent dans des conditions précaires : sans poste officiel, sans fortune, avec une santé fragile. Mais la musique était sa raison d’être. Il disait : « Je ne suis venu au monde que pour composer. »

L’art de faire parler l’intime

Schubert observait le quotidien avec une sensibilité rare. Dans des lieder comme La Truite, Le Roi des Aulnes ou le cycle sombre Voyage d’hiver, il donne voix aux émotions les plus profondes – avec intensité, clarté, intemporalité. Sa célèbre Symphonie inachevée, découverte après sa mort, illustre bien son œuvre : toujours en avance sur son temps.

Loin des carrières de cour, Schubert cultive l’amitié. Dans des salons, des tavernes ou des appartements viennois, il crée des moments musicaux intimes – les fameuses « Schubertiades ». Vienne reste son ancrage créatif : il y écrit, rit, doute, rêve.

Un héritage entre ombre et lumière

Franz Schubert s’éteint à seulement 31 ans, en novembre 1828. Ce n’est qu’après sa mort que sa musique rayonne au-delà des frontières, portée par Schumann, Mendelssohn ou Liszt. Aujourd’hui, il est reconnu comme l’un des grands maîtres du romantisme, ayant profondément influencé la musique classique.

Son héritage dépasse désormais les limites de Vienne. Et pourtant, c’est bien là, dans cette ville empreinte de douceur mélancolique et d’élan créatif, que bat le cœur de sa musique.