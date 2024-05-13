Quand l’écologie rencontre l’art : l’univers visionnaire de Friedensreich Hundertwasser

Dès son plus jeune âge, ce Viennois au nom aussi original que son œuvre a révélé un sens aigu des couleurs et de l’imaginaire. En pleine Seconde Guerre mondiale, il peignait déjà des paysages féeriques, peuplés de forêts luxuriantes et d’univers idéalisés. Après un passage éclair par l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, il développe dans les années 1950 un style unique, reconnaissable entre mille : lignes courbes, couleurs éclatantes, absence de symétrie, et la spirale comme signature artistique.

Une architecture pour le vivant

À partir des années 1970, Hundertwasser consacre une part grandissante de son travail à l’architecture. Mais loin du béton uniforme, il défend une approche profondément respectueuse de la nature. Il imagine plus de 40 bâtiments dans le monde, alliant esthétisme et écologie. Toits végétalisés, « arbres-locataires » intégrés aux façades, matériaux naturels : ses constructions sont des oasis urbaines, pensées pour coexister avec leur environnement.

Une vie alignée avec ses convictions

Bien avant que le développement durable ne devienne un mot-clé, Hundertwasser en faisait le cœur de son mode de vie. Il vivait modestement, privilégiait les énergies renouvelables et expérimentait des systèmes de recyclage autonomes. Sur ses terres en Nouvelle-Zélande et en Autriche, il planta à lui seul près de 100 000 arbres. Il y installa des toilettes à compost, des capteurs solaires, et créa des biotopes propices à la biodiversité.

Son engagement dépassait les mots : il a conçu de nombreuses affiches pour Greenpeace ou la Fondation Jacques Cousteau, et fabriquait lui-même certains pigments de ses œuvres selon des recettes écologiques. Jusqu’à sa mort en 2000, il défendit l’idée d’un être humain réinséré dans le cycle naturel. Fidèle à sa philosophie, il repose aujourd’hui sous un arbre, dans son jardin néo-zélandais.