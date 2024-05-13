Biographie

Né à Vienne le 14 juillet 1862, Gustav Klimt incarne l’avant-garde de la peinture autrichienne.

Une figure clé du Jugendstil viennois

Gustav Klimt voit le jour à Baumgarten, dans l’actuel 14e arrondissement de Vienne. Peintre de génie, il devient le représentant le plus emblématique du Jugendstil en Autriche. En 1897, il claque la porte du Künstlerhaus et fonde, en signe de rupture avec les conventions étatiques, la Sécession viennoise – un mouvement artistique révolutionnaire, dédié à la liberté d’expression et à l’innovation esthétique.

Une inspiration croissante dans la nature

Vers la fin de sa vie, Klimt s’éloigne des salons et des portraits sophistiqués. Il se tourne de plus en plus vers la nature – son autre grande muse. Ses paysages, dépourvus de toute figure humaine, rayonnent d’une sérénité intemporelle. On y découvre une nature sensuelle, baignée de lumière, comme figée dans un été éternel.

Un art de vivre, entre plaisir et contemplation

Connu aussi pour son mode de vie hédoniste, Gustav Klimt savait savourer les plaisirs de la table et les moments simples. Son existence, à la fois intense et contemplative, s’éteint à Vienne le 6 février 1918 – mais son œuvre continue d’inspirer les esprits libres du monde entier.