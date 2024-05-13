Les airs légers de Johann Strauss ont apporté un souffle de répit aux Viennois.

La valse dans le berceau

"Maintenant, ce crétin de Johann veut aussi composer des valses, alors qu'il n'y connaît rien." Ces paroles amères de Johann Strauss père sont tristement célèbres. Pourtant, lorsqu’on parle de valse aujourd’hui, c’est surtout à son fils, Johann, né le 25 octobre 1825, qu’on pense. Aîné des six enfants de Johann et Anna Strauss, il n’a jamais eu le soutien de son père, un compositeur et chef d'orchestre mondialement connu, qui ne voulait pas voir le "Schani" (Johann en viennois) marcher sur ses traces. Après tout, le titre de roi de la valse lui appartenait ! l alla jusqu'à tenter d'empêcher les débuts de son fils le 15 octobre 1844 au "Casino de Dommayer" – sans succès. Un critique, enchanté par la prestation du jeune Strauss, alors âgé de moins de 19 ans, écrivit : "Nous sommes électrisés de la tête aux pieds... Il dirige avec l'énergie d'une pile galvanique." Et d'ajouter : "Il est rare que les talents se transmettent d’un père à son fils, mais on peut dire que le fils Strauss est né pour la valse !"

Après la mort de Beethoven et de Schubert, une nouvelle page s'ouvrit dans la vie musicale de Vienne, portée par la famille Strauss. Johann Strauss composa sa première valse à l’âge de six ans et, une fois à la tête de l’orchestre de son père, sa notoriété se répandit rapidement, même au-delà de Vienne. En 1863, il devint le chef attitré des bals de la cour, lançant ainsi une nouvelle ère dans l’histoire de la danse viennoise.

La valse viennoise, inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2017, tire ses origines d'une ancienne danse de salon, mais fut d’abord jugée indécente, et interdite dans la haute société jusqu'au Congrès de Vienne de 1815. Ce n'est qu'avec l'émergence de la bourgeoisie, l'ouverture des salons aux arts, la création des bals de la cour et la nouvelle Vienne, débarrassée de ses anciens murs, que cette danse a symbolisé une nouvelle ère, celle de la Gründerzeit.