Johann Strauss II
L'héritage du roi de la valse
Introduction
La valse dans le berceau
"Maintenant, ce crétin de Johann veut aussi composer des valses, alors qu'il n'y connaît rien." Ces paroles amères de Johann Strauss père sont tristement célèbres. Pourtant, lorsqu’on parle de valse aujourd’hui, c’est surtout à son fils, Johann, né le 25 octobre 1825, qu’on pense. Aîné des six enfants de Johann et Anna Strauss, il n’a jamais eu le soutien de son père, un compositeur et chef d'orchestre mondialement connu, qui ne voulait pas voir le "Schani" (Johann en viennois) marcher sur ses traces. Après tout, le titre de roi de la valse lui appartenait ! l alla jusqu'à tenter d'empêcher les débuts de son fils le 15 octobre 1844 au "Casino de Dommayer" – sans succès. Un critique, enchanté par la prestation du jeune Strauss, alors âgé de moins de 19 ans, écrivit : "Nous sommes électrisés de la tête aux pieds... Il dirige avec l'énergie d'une pile galvanique." Et d'ajouter : "Il est rare que les talents se transmettent d’un père à son fils, mais on peut dire que le fils Strauss est né pour la valse !"
Après la mort de Beethoven et de Schubert, une nouvelle page s'ouvrit dans la vie musicale de Vienne, portée par la famille Strauss. Johann Strauss composa sa première valse à l’âge de six ans et, une fois à la tête de l’orchestre de son père, sa notoriété se répandit rapidement, même au-delà de Vienne. En 1863, il devint le chef attitré des bals de la cour, lançant ainsi une nouvelle ère dans l’histoire de la danse viennoise.
La valse viennoise, inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2017, tire ses origines d'une ancienne danse de salon, mais fut d’abord jugée indécente, et interdite dans la haute société jusqu'au Congrès de Vienne de 1815. Ce n'est qu'avec l'émergence de la bourgeoisie, l'ouverture des salons aux arts, la création des bals de la cour et la nouvelle Vienne, débarrassée de ses anciens murs, que cette danse a symbolisé une nouvelle ère, celle de la Gründerzeit.
Sa valse "An der schönen blauen Donau", plus connue sous le nom de "Valse du Danube", est considérée comme "l'hymne national non officiel de l'Autriche".
Johann Strauss et sa Vienne, capitale de la valseLe roi de la valse était un vrai Viennois. Il a composé, aimé et dirigé ici.
Où découvrir Strauss aujourd’hui ?
Lieux liés à Johann Strauss
House of Strauss (Vienne)
Musée dédié à la dynastie Strauss avec une approche immersive.
Stadtpark de Vienne
Statue dorée de Johann Strauss, l’un des monuments les plus photographiés de la ville.
Cimetière central de Vienne (Zentralfriedhof)
Tombe de Strauss, située parmi les grands compositeurs autrichiens.
Musée interactif consacré au son et à la musique, où l’on découvre aussi l’univers de Johann Strauss.
Concerts et musique à Vienne
Wiener Musikverein (Salle dorée)
Lieu emblématique du concert du Nouvel An. On y entend régulièrement des œuvres de Strauss dans un cadre historique exceptionnel.
Wiener Konzerthaus
Programmation variée incluant valses, musique classique et concerts accessibles toute l’année.
Orangerie du château de Schönbrunn
Concerts dédiés à Mozart et Strauss, très populaires pour une première immersion dans la musique viennoise.
Expériences emblématiques
Croisière sur le Danube avec musique de Strauss
Certaines croisières mettent en avant Le Beau Danube bleu, œuvre indissociable de Vienne.
Bal viennois (en saison hivernale)
Les valses de Strauss sont au cœur de ces événements traditionnels.
Lieux liés à Johann Strauss
House of Strauss (Vienne)
Musée dédié à la dynastie Strauss avec une approche immersive.
Stadtpark de Vienne
Statue dorée de Johann Strauss, l’un des monuments les plus photographiés de la ville.
Cimetière central de Vienne (Zentralfriedhof)
Tombe de Strauss, située parmi les grands compositeurs autrichiens.
Musée interactif consacré au son et à la musique, où l’on découvre aussi l’univers de Johann Strauss.
Concerts et musique à Vienne
Wiener Musikverein (Salle dorée)
Lieu emblématique du concert du Nouvel An. On y entend régulièrement des œuvres de Strauss dans un cadre historique exceptionnel.
Wiener Konzerthaus
Programmation variée incluant valses, musique classique et concerts accessibles toute l’année.
Orangerie du château de Schönbrunn
Concerts dédiés à Mozart et Strauss, très populaires pour une première immersion dans la musique viennoise.
Expériences emblématiques
Croisière sur le Danube avec musique de Strauss
Certaines croisières mettent en avant Le Beau Danube bleu, œuvre indissociable de Vienne.
Bal viennois (en saison hivernale)
Les valses de Strauss sont au cœur de ces événements traditionnels.
Une plaque commémorative avec un portrait en relief rappelle la maison natale de Johann Strauss (fils). De là, vous pouvez vous promener jusqu'au Café Sperl et commencer la journée avec un café viennois et un petit déjeuner "Sperl Frühstück". En cinq minutes, vous atteindrez le Naschmarkt, le marché des gourmets de Vienne. Quelques maisons plus loin se trouve le MusikTheater an der Wien, où la "Chauve-souris" de Strauss a été jouée pour la première fois en 1874. Plus loin dans la ville se trouve le Musée Strauss avec une exposition permanente multidimensionnelle sur Strauss. Quelques pas plus loin, vous atteindrez la Karlskirche, où il épousa l'actrice Angelika Dittrich le 28 mai 1878, sept semaines seulement après la mort de sa femme Jetty. De l'autre côté se trouve le Musikverein de Vienne, siège de la Société des amis de la musique à Vienne. Lors du bal d'ouverture en 1870, les frères Strauss y ont dirigé, et aujourd'hui, le concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique de Vienne est joué dans la salle dorée.
Au coin de la rue trône l'Opéra d'État de Vienne, où fut créé en 1892 l'unique opéra de Johann Strauss, "Le chevalier Pásmán". Un détour par la Haus der Musik, un musée sonore interactif, vous invite à diriger virtuellement. La Kärntner Strasse vous mènera ensuite directement à la cathédrale Saint-Étienne, où Johann épousa sa première femme Jetty Treffz en 1862. Vous continuerez ensuite sur la Wollzeile jusqu'au Stadtpark, où le roi de la valse fut immortalisé en 1921, un violon à la main - un motif de photo très apprécié. Non loin de là, au Kursalon Hübner, Johann donnait souvent des concerts avec ses deux frères. Aujourd'hui, tu peux y assister à des concerts de Strauss, ainsi qu'à l'Orangerie de Schönbrunn, où Mozart en personne jouait autrefois. Vous pourrez déjeuner à la Meierei dans le Stadtpark, une laiterie située à côté du fleuve Vienne, avant de vous promener le long du Ringstrasse jusqu'au canal du Danube. C'est ici, dans son ancien appartement, qu'il a écrit la valse du Danube.
Conseil : La Maison de Strauss est un lieu de pèlerinage pour les fans de Strauss .
Strauss et les femmes
Johann Strauss (fils) s'est marié trois fois, et chacune de ses épouses a joué un rôle important dans la gestion de sa carrière. Sa première femme, Jetty Treffz, chanteuse de profession, s'occupait de ses finances et cultivait son image d'homme à femmes, contribuant ainsi à sa popularité. Leur mariage, qui dura 15 ans, prit fin en 1878 avec le décès de Jetty, une perte qui affecta profondément Johann.
Quelques semaines après la mort de sa première épouse, Johann Strauss épousa l'actrice Angelika "Lili" Dittrich, beaucoup plus jeune que lui. Leur union fut de courte durée : après quatre ans, Lili le quitta pour le directeur du Theater an der Wien. Profondément blessé, Johann décida de déplacer la première de son opérette Une nuit à Venise à Berlin.
La troisième épouse de Johann, Adele Strauß, prit soin de lui comme l’avait fait Jetty. Pour l’épouser, Johann se convertit à la religion protestante. Adele lui resta fidèle jusqu’à sa mort et géra sa succession avec une grande attention. Elle parvint même à faire prolonger les droits d’auteur de ses œuvres, une décision connue sous le nom de "Lex Johann Strauss".
Le rythme à 3 temps aujourd'hui
Ceux qui croient que la valse ne peut se danser que sur des mélodies de la famille Strauss se trompent. De nombreux hits pop et rock des dernières décennies, comme "Love on the Brain" de Rihanna ou "Somebody to Love" de Queen, sont en trois temps rapides. Voici une sélection de morceaux modernes parfaits pour danser la valse viennoise :
That's Amore de Dean Martin
Breakaway de Kelly Clarkson
Kiss from a Rose de Seal
Delilah de Tom Jones
Love on the Brain de Rihanna
Have You Ever Really Loved a Woman de Bryan Adams
Bed of Roses by Bon Jovi
Piano Man de Billy Joel
Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be) de Doris Day
Somebody to Love de Queen
Perfect de Ed Sheeran