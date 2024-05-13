Wolfgang Amadeus Mozart
Le génie de la musique, l’homme derrière la légende
Introduction
Un prodige dès l’enfance
Dès l’âge de cinq ans, Wolfgang Amadeus Mozart compose ses premières œuvres. À six ans, il impressionne les cours royales d’Europe lors de ses tournées. En seulement 35 années de vie, il laisse derrière lui 626 œuvres – symphonies, opéras, concertos, musique de chambre ou sacrée. Parmi ses pièces les plus célèbres : La Flûte enchantée ou Une petite musique de nuit, véritables trésors du répertoire classique.
Un artiste génial et un homme excentrique
Mozart n’était pas seulement un travailleur acharné – on raconte qu’il aurait utilisé huit kilomètres de papier à musique ! Derrière ce rythme effréné se cache un homme complexe : fantasque, drôle, parfois désordonné mais toujours passionné. Ses lettres pleines d’esprit révèlent un tempérament vif et libre. Aujourd’hui encore, sa musique touche le cœur de millions de personnes à travers le monde.
Mozart sous tous les angles
Voyages et formation
Mozart n'a vécu que 35 ans, dont dix passés à voyager ?
Il a passé beaucoup de temps en tournée en Europe, notamment en France et en Angleterre.
… voyager à l'époque de Mozart était pénible et lent ?
Un voyage en calèche de Salzbourg à Vienne pouvait durer jusqu'à une semaine.
… un « piano de voyage » accompagnait Mozart lors de ses tournées ?
Ce petit piano de scène mesurait 90 cm de large et 31 cm de profondeur, ce qui était idéal pour composer lors de mes déplacements.
… Mozart emportait avec lui des ouvrages littéraires, un guide touristique et des livres de grammaire ?
Il profitait de ses voyages pour apprendre de nouvelles langues et se former.
… le père de Leopold Mozart avait toujours une lettre de recommandation sur lui ?
Ceux-ci les aidaient à être reçus chez les nobles et à rendre leur voyage plus agréable.
Amour, amitié et succès
Mozart a passé sa période la plus productive au 5 Domgasse à Vienne ?
C'est ici, dans l'actuelle Mozarthaus Vienna, qu'il a composé nombre de ses œuvres les plus célèbres.
… Mozart gagnait en moyenne 5 000 florins par an (environ 150 000 euros) ?
Malgré des difficultés financières, il a pu vivre en tant que pianiste et compositeur réputé.
... Mozart a choisi de se marier par amour plutôt que de chercher une « baronne » ?
Malgré son anoblissement, le titre resta en arrière-plan et il épousa Constanze Weber.
… Mozart et Joseph Haydn ont noué une étroite amitié à partir de 1781 ?
La différence d'âge de 24 ans n'était pas un obstacle, les deux étaient liés par une forte affinité musicale.
… les femmes ont joué un rôle important dans la vie de Mozart ?
On dit que Mozart, outre son épouse, aurait eu de nombreuses relations intimes avec d'autres femmes.
La vie et la mort
Mozart a passé les dix dernières années de sa vie à Vienne ?
C'est là qu'il s'est marié, que ses enfants sont nés et qu'il est finalement décédé dans la ville impériale.
... Mozart, peu avant sa mort, pensait avoir été empoisonné ?
Il a exprimé ce soupçon, mais des études scientifiques ont réfuté cette théorie.
… de nombreuses rumeurs et légendes circulent au sujet de la mort soudaine de Mozart ?
La mort mystérieuse et la vie du compositeur ont donné lieu à de nombreuses spéculations.
… Mozart a été enterré à Vienne ?
Sa tombe se trouve au cimetière Saint-Marx, mais son emplacement exact est inconnu.
Expériences Mozart tout au long de l'année
styriarte
En hommage à Nikolaus Harnoncourt, ce festival célèbre chaque année Mozart, souvent interprété dans le style authentique de son époque.
Semaine Mozart à Salzbourg
La Semaine Mozart à Salzbourg, festival Mozart de renommée mondiale, est une série de concerts qui a lieu chaque année autour de la date anniversaire de Mozart.
MYTHOS MOZART à Vienne
Plongez dans l'univers de Mozart en une heure à travers cinq salles : une expérience multimédia et interactive sur la vie et l'œuvre du compositeur.
Salzburger Festspiele
Mozart ist bei den Salzburger Festspielen zentral. Viele seiner Werke werden regelmäßig aufgeführt und prägen das Festivalprogramm.
Festival de Grafenegg
Chaque année, lors du festival de Grafenegg, la musique de Mozart est interprétée par des orchestres et des solistes de renom, complétant ainsi le programme classique.
Maison de Mozart Vienne
Explorez la vie et l’œuvre de Mozart dans son appartement viennois, près de la cathédrale Saint-Étienne, avec un focus sur la décennie 1781–1791.
La maison natale de Mozart à Salzbourg
La maison où naquit l’enfant prodige en 1756 est l’un des musées les plus fréquentés au monde. Elle est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le classicisme viennois
Le classicisme viennois (1770–1830) désigne un courant majeur de la musique européenne. Ses figures emblématiques sont Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven.
Après l’installation de Mozart à Vienne, une période féconde s’ouvre : l’échange artistique entre Haydn et Mozart donne naissance à de nouvelles formes musicales, notamment les quatuors à cordes et les symphonies – des genres devenus incontournables pour le public de l’époque.
Aujourd’hui encore, Vienne reste une capitale vivante de la musique : chaque soir, près de 10 000 passionnés assistent à des concerts de musique classique – un phénomène unique au monde.
Découvrir Mozart avec tous les sens
Voir Mozart
Grâce à « Facing Mozart », les visiteurs interagissent avec son portrait : ils contrôlent tête et expressions via le suivi facial, pour une expérience vraiment amusante !
Écouter Mozart
L’Opéra national de Vienne, cadre prestigieux, donne vie à Mozart avec Don Giovanni, La Flûte enchantée ou Les Noces de Figaro à son répertoire.
Sentir Mozart
La rose parfumée « Constanze Mozart », dédiée à l’épouse du compositeur, s’admire au Volksgarten… mais seulement au printemps, au milieu d’un océan fleuri.