Compositeur de génie, Mozart fascine encore aujourd’hui. À Vienne et Salzbourg, on suit ses traces – entre musique intemporelle et vie foisonnante.

Un prodige dès l’enfance

Dès l’âge de cinq ans, Wolfgang Amadeus Mozart compose ses premières œuvres. À six ans, il impressionne les cours royales d’Europe lors de ses tournées. En seulement 35 années de vie, il laisse derrière lui 626 œuvres – symphonies, opéras, concertos, musique de chambre ou sacrée. Parmi ses pièces les plus célèbres : La Flûte enchantée ou Une petite musique de nuit, véritables trésors du répertoire classique.

Un artiste génial et un homme excentrique

Mozart n’était pas seulement un travailleur acharné – on raconte qu’il aurait utilisé huit kilomètres de papier à musique ! Derrière ce rythme effréné se cache un homme complexe : fantasque, drôle, parfois désordonné mais toujours passionné. Ses lettres pleines d’esprit révèlent un tempérament vif et libre. Aujourd’hui encore, sa musique touche le cœur de millions de personnes à travers le monde.