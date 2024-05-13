Historical oil painting: man with white wig and red garment with gold embroidery, dark background.
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Wolfgang Amadeus Mozart
Le génie de la musique, l’homme derrière la légende

Compositeur de génie, Mozart fascine encore aujourd’hui. À Vienne et Salzbourg, on suit ses traces – entre musique intemporelle et vie foisonnante.

Un prodige dès l’enfance

Dès l’âge de cinq ans, Wolfgang Amadeus Mozart compose ses premières œuvres. À six ans, il impressionne les cours royales d’Europe lors de ses tournées. En seulement 35 années de vie, il laisse derrière lui 626 œuvres – symphonies, opéras, concertos, musique de chambre ou sacrée. Parmi ses pièces les plus célèbres : La Flûte enchantée ou Une petite musique de nuit, véritables trésors du répertoire classique.

Un artiste génial et un homme excentrique

Mozart n’était pas seulement un travailleur acharné – on raconte qu’il aurait utilisé huit kilomètres de papier à musique ! Derrière ce rythme effréné se cache un homme complexe : fantasque, drôle, parfois désordonné mais toujours passionné. Ses lettres pleines d’esprit révèlent un tempérament vif et libre. Aujourd’hui encore, sa musique touche le cœur de millions de personnes à travers le monde.

Wolfgang Amadeus Mozart
geboren:27. Januar 1756 in Salzburg
gestorben: 5. Dezember 1791 in Wien
Spitzname:Wolferl
Opus:626 Werke (im Köchelverzeichnis katalogisiert)
berühmtestes Werk:Die Zauberflöte
erstes Werk:Menuett in F-Dur (1761 – mit 5 Jahren)
letztes Werk:Requiem in d-Moll (1791)

Mozart sous tous les angles

Saviez-vous que...

Voyages et formation

  • Mozart n'a vécu que 35 ans, dont dix passés à voyager ?

    Il a passé beaucoup de temps en tournée en Europe, notamment en France et en Angleterre.

  • … voyager à l'époque de Mozart était pénible et lent ?

    Un voyage en calèche de Salzbourg à Vienne pouvait durer jusqu'à une semaine.

  • … un « piano de voyage » accompagnait Mozart lors de ses tournées ?

    Ce petit piano de scène mesurait 90 cm de large et 31 cm de profondeur, ce qui était idéal pour composer lors de mes déplacements.

  • … Mozart emportait avec lui des ouvrages littéraires, un guide touristique et des livres de grammaire ?

    Il profitait de ses voyages pour apprendre de nouvelles langues et se former.

  • … le père de Leopold Mozart avait toujours une lettre de recommandation sur lui ?

    Ceux-ci les aidaient à être reçus chez les nobles et à rendre leur voyage plus agréable.

Saviez-vous que...

Amour, amitié et succès

  • Mozart a passé sa période la plus productive au 5 Domgasse à Vienne ?

    C'est ici, dans l'actuelle Mozarthaus Vienna, qu'il a composé nombre de ses œuvres les plus célèbres.

  • … Mozart gagnait en moyenne 5 000 florins par an (environ 150 000 euros) ?

    Malgré des difficultés financières, il a pu vivre en tant que pianiste et compositeur réputé.

  • ... Mozart a choisi de se marier par amour plutôt que de chercher une « baronne » ?

    Malgré son anoblissement, le titre resta en arrière-plan et il épousa Constanze Weber.

  • … Mozart et Joseph Haydn ont noué une étroite amitié à partir de 1781 ?

    La différence d'âge de 24 ans n'était pas un obstacle, les deux étaient liés par une forte affinité musicale.

  • … les femmes ont joué un rôle important dans la vie de Mozart ?

    On dit que Mozart, outre son épouse, aurait eu de nombreuses relations intimes avec d'autres femmes.

Saviez-vous que...

La vie et la mort

  • Mozart a passé les dix dernières années de sa vie à Vienne ?

    C'est là qu'il s'est marié, que ses enfants sont nés et qu'il est finalement décédé dans la ville impériale.

  • ... Mozart, peu avant sa mort, pensait avoir été empoisonné ?

    Il a exprimé ce soupçon, mais des études scientifiques ont réfuté cette théorie.

  • … de nombreuses rumeurs et légendes circulent au sujet de la mort soudaine de Mozart ?
    La mort mystérieuse et la vie du compositeur ont donné lieu à de nombreuses spéculations.

  • … Mozart a été enterré à Vienne ?

    Sa tombe se trouve au cimetière Saint-Marx, mais son emplacement exact est inconnu.

Expériences Mozart tout au long de l'année

styriarte

En hommage à Nikolaus Harnoncourt, ce festival célèbre chaque année Mozart, souvent interprété dans le style authentique de son époque.

styriarte

Semaine Mozart à Salzbourg

La Semaine Mozart à Salzbourg, festival Mozart de renommée mondiale, est une série de concerts qui a lieu chaque année autour de la date anniversaire de Mozart.

Mozartwoche

MYTHOS MOZART à Vienne

Plongez dans l'univers de Mozart en une heure à travers cinq salles : une expérience multimédia et interactive sur la vie et l'œuvre du compositeur.

Mythos Mozart

Salzburger Festspiele

Mozart ist bei den Salzburger Festspielen zentral. Viele seiner Werke werden regelmäßig aufgeführt und prägen das Festivalprogramm.

Salzburger Festspiele

Festival de Grafenegg

Chaque année, lors du festival de Grafenegg, la musique de Mozart est interprétée par des orchestres et des solistes de renom, complétant ainsi le programme classique.

Grafenegg Festival

Maison de Mozart Vienne

Explorez la vie et l’œuvre de Mozart dans son appartement viennois, près de la cathédrale Saint-Étienne, avec un focus sur la décennie 1781–1791.

Mozarthaus Vienna

La maison natale de Mozart à Salzbourg

La maison où naquit l’enfant prodige en 1756 est l’un des musées les plus fréquentés au monde. Elle est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite.

Mozarts Geburtshaus

Promenade Mozart à Vienne

Sur les traces de Mozart à Vienne : c'est ici qu'il passa les dix dernières années de sa vie, se maria, composa, mourut et fut enterré au cimetière Saint-Marx.

Promenade Mozart
Une époque de clarté harmonique

Le classicisme viennois

Le classicisme viennois (1770–1830) désigne un courant majeur de la musique européenne. Ses figures emblématiques sont Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven.

Après l’installation de Mozart à Vienne, une période féconde s’ouvre : l’échange artistique entre Haydn et Mozart donne naissance à de nouvelles formes musicales, notamment les quatuors à cordes et les symphonies – des genres devenus incontournables pour le public de l’époque.

Aujourd’hui encore, Vienne reste une capitale vivante de la musique : chaque soir, près de 10 000 passionnés assistent à des concerts de musique classique – un phénomène unique au monde.

La programmation classique à Vienne

Découvrir Mozart avec tous les sens

Voir Mozart

Grâce à « Facing Mozart », les visiteurs interagissent avec son portrait : ils contrôlent tête et expressions via le suivi facial, pour une expérience vraiment amusante !

Haus der Musik

Écouter Mozart

L’Opéra national de Vienne, cadre prestigieux, donne vie à Mozart avec Don Giovanni, La Flûte enchantée ou Les Noces de Figaro à son répertoire.

L’Opéra national de Vienne

Sentir Mozart

La rose parfumée « Constanze Mozart », dédiée à l’épouse du compositeur, s’admire au Volksgarten… mais seulement au printemps, au milieu d’un océan fleuri.

Volksgarten Wien

Goûter Mozart

Plusieurs versions de la Mozartkugel existent, mais seule la maison Fürst à Salzbourg fabrique l’originale : massepain, nougat et chocolat noir à cœur.

Original Salzburger Mozartkugel

FAQs

Wolfgang Amadeus Mozart a vécu du 27 janvier 1756 au 5 décembre 1791. Il est né à Salzbourg et est mort à Vienne à l'âge de 35 ans seulement.

  • La Flûte enchantée (1791) : un opéra empreint de symbolisme et de motifs féériques qui raconte le voyage de Tamino et Pamina à la recherche de la sagesse et de la vérité. La musique de Mozart renforce l'atmosphère magique.

  • Une petite musique de nuit (1787) : une sérénade joyeuse, connue pour sa mélodie entraînante. Elle se compose de mouvements vifs et festifs et d'un andante élégant et calme.

  • Symphonie n° 41 « Jupiter » (1788) : la dernière symphonie monumentale de Mozart, qui brille par sa complexité harmonique et sa maîtrise technique. Le finale brillant et contrapuntique est particulièrement remarquable.

  • Requiem en ré mineur (1791) : œuvre dramatique et profondément émouvante de Mozart, restée inachevée. Elle comprend des chœurs sombres et des parties solo puissantes, ce qui en fait un chef-d'œuvre fascinant.

  • Concerto pour piano n° 21 (1785) : célèbre pour son « Andante », qui impressionne par sa mélodie douce et sa majesté tranquille. Le concerto allie des parties solistes brillantes à une musique orchestrale élégante.

Mozart fut enterré au cimetière Saint-Marx à Vienne. Comme il fut inhumé dans une fosse commune, l'emplacement exact de sa tombe est inconnu. Aujourd'hui, un monument commémore son dernier lieu de repos. Une tombe d'honneur fut érigée au cimetière central de Vienne en mémoire du grand compositeur.

  • Mozarthaus Vienna : le seul appartement original de Mozart conservé à Vienne, où il vécut de 1784 à 1787 et composa notamment « Les Noces de Figaro ».

  • La cathédrale Saint-Étienne : c'est ici que Mozart épousa Constanze Weber et que fut célébrées ses funérailles.

  • Théâtre an der Wien : lieu de la première représentation de « La Flûte enchantée » et d'autres œuvres.

  • Schönbrunn : enfant, Mozart jouait au château de Schönbrunn pour l'impératrice Marie-Thérèse.

  • Cimetière Saint-Marx : tombe de Mozart, commémorée par un monument.

  • Maison natale de Mozart : Mozart est né au numéro 9 de la Getreidegasse à Salzbourg. La maison est aujourd'hui un musée qui expose des instruments originaux et des objets personnels.

  • Maison de Mozart : Mozart a vécu ici de 1773 à 1780. Elle abrite aujourd'hui un musée consacré à sa vie et à son œuvre.

  • Cathédrale de Salzbourg : Mozart y fut baptisé et y joua souvent en tant qu'organiste de la cathédrale.

  • Mozarteum : université et salle de concert qui perpétue l'œuvre de Mozart et organise des concerts.

  • Mozartplatz : c'est ici que se trouve le célèbre monument dédié à Mozart.

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