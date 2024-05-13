Peter Rosegger
Literatur zwischen Schnee und Eis
Introduction
Peter Rosegger, écrivain autrichien, a marqué son époque en décrivant les réalités du monde rural à une époque de grande industrialisation. Bien qu’il ait comblé la quête de récits authentiques sur la vie paysanne, il n’a pas peint un monde idyllique. Ses écrits dévoilent aussi les dures réalités de la pauvreté et des inégalités criantes entre les grandes propriétés terriennes et les travailleurs.
Avec son recueil en trois volumes „Als ich noch ein Waldbauernbub war“ (1900-1902), Rosegger a non seulement dépeint la beauté de la nature hivernale mais a aussi abordé les difficultés de la vie paysanne. Son œuvre est considérée comme l’un des premiers exemples du genre du „Heimatroman“ (roman du pays), mais elle va au-delà d’une simple idealisation de la campagne en montrant aussi les luttes sociales.
Né en 1843 à Alpl, dans les montagnes de Styrie, Rosegger a grandi dans des conditions difficiles. Sa famille, bien qu'aimante, vivait dans la pauvreté, et il a dû quitter la ferme pour entreprendre un apprentissage de tailleur à 17 ans. C'est durant ses voyages entre les fermes qu’il a découvert des coutumes et des histoires qui nourriraient plus tard son écriture. Il est devenu un écrivain célèbre, dont les œuvres ont touché des générations de lecteurs, et il est resté fidèle à ses racines rurales tout au long de sa vie.
Rosegger est décédé en 1918 à Krieglach, où il repose aujourd’hui.
„Kein Mensch auf Erden hat mir soviel Freude gemacht als die Natur mit ihren Farben, Klängen, Düften, mit ihrem Frieden und ihren Stimmungen."
„Quand j'étais encore un garçon de la campagne“
Dans ce recueil, Rosegger raconte son enfance dans les montagnes de la Styrie, capturant la magie du paysage hivernal et les difficultés du travail agricole. Un des moments forts de l’ouvrage est l’histoire „Als ich Christtagsfreude holen ging“, où il décrit son périple de plusieurs heures à travers des pentes glacées et des forêts enneigées pour ramener les ingrédients du repas de Noël pour sa famille.
„Dans la nuit de Noël"
Dans son récit « In der Christnacht » (La nuit de Noël), Rosegger décrit la marche nocturne vers la messe de minuit. Le Sentier de la Messe de Noël suit le chemin que Peter Rosegger empruntait pour se rendre à l'église de Saint-Kathrein am Hauenstein pendant les nuits de Noël. Ce sentier, aujourd’hui une destination populaire pour les randonneurs, permet de retracer les étapes de la vie de l’écrivain tout en traversant une nature sauvage et immaculée. Des citations de ses œuvres sont affichées tout au long de la route, enrichissant l’expérience de ceux qui souhaitent mieux comprendre l’esprit de Rosegger.
Sur les traces de Peter Rosegger
Maison natale de Rosegger
Beaucoup de ses histoires racontent la vie simple des paysans au XIXe siècle, que l'on peut découvrir dans sa maison natale à Alpl.
L'école forestière de Rosegger
L'écrivain fit construire l'école forestière d'Alpl afin de lutter contre l'exode rural. La salle de classe et la chambre ont été conservées dans leur état d'origine.