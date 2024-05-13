Les œuvres de Peter Rosegger racontent les vies humaines et leurs rencontres avec l'hiver, capturant la beauté et les défis des paysages enneigés.

Peter Rosegger, écrivain autrichien, a marqué son époque en décrivant les réalités du monde rural à une époque de grande industrialisation. Bien qu’il ait comblé la quête de récits authentiques sur la vie paysanne, il n’a pas peint un monde idyllique. Ses écrits dévoilent aussi les dures réalités de la pauvreté et des inégalités criantes entre les grandes propriétés terriennes et les travailleurs.

Avec son recueil en trois volumes „Als ich noch ein Waldbauernbub war“ (1900-1902), Rosegger a non seulement dépeint la beauté de la nature hivernale mais a aussi abordé les difficultés de la vie paysanne. Son œuvre est considérée comme l’un des premiers exemples du genre du „Heimatroman“ (roman du pays), mais elle va au-delà d’une simple idealisation de la campagne en montrant aussi les luttes sociales.

Né en 1843 à Alpl, dans les montagnes de Styrie, Rosegger a grandi dans des conditions difficiles. Sa famille, bien qu'aimante, vivait dans la pauvreté, et il a dû quitter la ferme pour entreprendre un apprentissage de tailleur à 17 ans. C'est durant ses voyages entre les fermes qu’il a découvert des coutumes et des histoires qui nourriraient plus tard son écriture. Il est devenu un écrivain célèbre, dont les œuvres ont touché des générations de lecteurs, et il est resté fidèle à ses racines rurales tout au long de sa vie.

Rosegger est décédé en 1918 à Krieglach, où il repose aujourd’hui.