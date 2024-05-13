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Peter Rosegger
Literatur zwischen Schnee und Eis

Les œuvres de Peter Rosegger racontent les vies humaines et leurs rencontres avec l'hiver, capturant la beauté et les défis des paysages enneigés.

Peter Rosegger, écrivain autrichien, a marqué son époque en décrivant les réalités du monde rural à une époque de grande industrialisation. Bien qu’il ait comblé la quête de récits authentiques sur la vie paysanne, il n’a pas peint un monde idyllique. Ses écrits dévoilent aussi les dures réalités de la pauvreté et des inégalités criantes entre les grandes propriétés terriennes et les travailleurs.

Avec son recueil en trois volumes „Als ich noch ein Waldbauernbub war“ (1900-1902), Rosegger a non seulement dépeint la beauté de la nature hivernale mais a aussi abordé les difficultés de la vie paysanne. Son œuvre est considérée comme l’un des premiers exemples du genre du „Heimatroman“ (roman du pays), mais elle va au-delà d’une simple idealisation de la campagne en montrant aussi les luttes sociales.

Né en 1843 à Alpl, dans les montagnes de Styrie, Rosegger a grandi dans des conditions difficiles. Sa famille, bien qu'aimante, vivait dans la pauvreté, et il a dû quitter la ferme pour entreprendre un apprentissage de tailleur à 17 ans. C'est durant ses voyages entre les fermes qu’il a découvert des coutumes et des histoires qui nourriraient plus tard son écriture. Il est devenu un écrivain célèbre, dont les œuvres ont touché des générations de lecteurs, et il est resté fidèle à ses racines rurales tout au long de sa vie.

Rosegger est décédé en 1918 à Krieglach, où il repose aujourd’hui.

Peter Rosegger
geboren: 31. Juli 1843 am Alpl in der Oststeiermark
gestorben:26. Juni 1918 in Krieglach
Beruf:Schriftsteller, Dichter und Journalist
Berühmtes Werk:Waldheimat: 4 Erzählungen aus der Jugendzeit

„Kein Mensch auf Erden hat mir soviel Freude gemacht als die Natur mit ihren Farben, Klängen, Düften, mit ihrem Frieden und ihren Stimmungen."

„Quand j'étais encore un garçon de la campagne“

Dans ce recueil, Rosegger raconte son enfance dans les montagnes de la Styrie, capturant la magie du paysage hivernal et les difficultés du travail agricole. Un des moments forts de l’ouvrage est l’histoire „Als ich Christtagsfreude holen ging“, où il décrit son périple de plusieurs heures à travers des pentes glacées et des forêts enneigées pour ramener les ingrédients du repas de Noël pour sa famille.

„Dans la nuit de Noël"

Dans son récit « In der Christnacht » (La nuit de Noël), Rosegger décrit la marche nocturne vers la messe de minuit. Le Sentier de la Messe de Noël suit le chemin que Peter Rosegger empruntait pour se rendre à l'église de Saint-Kathrein am Hauenstein pendant les nuits de Noël. Ce sentier, aujourd’hui une destination populaire pour les randonneurs, permet de retracer les étapes de la vie de l’écrivain tout en traversant une nature sauvage et immaculée. Des citations de ses œuvres sont affichées tout au long de la route, enrichissant l’expérience de ceux qui souhaitent mieux comprendre l’esprit de Rosegger.

Randonnée „ChristmettenwegÉglise paroissiale Sainte-Catherine

Sur les traces de Peter Rosegger

Maison natale de Rosegger

Beaucoup de ses histoires racontent la vie simple des paysans au XIXe siècle, que l'on peut découvrir dans sa maison natale à Alpl.

Maison natale de Rosegger

L'école forestière de Rosegger

L'écrivain fit construire l'école forestière d'Alpl afin de lutter contre l'exode rural. La salle de classe et la chambre ont été conservées dans leur état d'origine.

L'école forestière de Rosegger

Musée Rosegger

Dans l'ancienne maison de campagne de Peter Rosegger, une exposition permanente retrace sa vie, son œuvre et le conflit entre protection de la nature et progrès.

Musée Rosegger à Krieglach

FAQs

  • 1843 : naissance à Alp, dans l'est de la Styrie, aîné d'une fratrie de sept enfants

  • 1918 : Décès à Krieglach, entouré de sa famille

Peter Rosegger (1843-1918) est un écrivain, poète et journaliste originaire de Styrie. Ses œuvres racontent la vie simple dans les Alpes, les traditions paysannes et les changements sociaux. Avec des livres tels que Waldheimat ou Jakob der Letzte, il a été lu bien au-delà des frontières autrichiennes. Rosegger s'est engagé en faveur de l'éducation, de la justice sociale et de la préservation de la culture rurale. En 1913, il a été nominé pour le prix Nobel de littérature.

La maison natale de Peter Rosegger se trouve à Alpl, un petit village de Styrie situé à environ 20 kilomètres de Krieglach. Cette maison en bois toute simple est située à environ 1 200 mètres d'altitude et est aujourd'hui ouverte au public en tant que musée. Elle donne une image authentique de la vie au XIXe siècle.

Le musée Peter Rosegger se trouve à Krieglach, où Rosegger a passé les dernières années de sa vie. La Villa Rosegger expose des objets personnels, des manuscrits et donne un aperçu de son œuvre littéraire.

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