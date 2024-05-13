Sigmund Freud
Sur les traces du père de la psychanalyse
Introduction
Né en 1856 à Freiberg, en Moravie, Sigmund Freud s’est installé avec sa famille à Vienne dès 1859. Cette ville a durablement influencé sa pensée. Il y étudie la médecine à l’Université de Vienne, obtient son doctorat en 1881 et travaille comme médecin à l’Hôpital général.
Les débuts de la psychanalyse
Un séjour d’études à Paris en 1885 auprès de Jean-Martin Charcot transforme sa vision de la maladie et de la psyché. De retour à Vienne, Freud ouvre son cabinet et développe de nouvelles approches pour comprendre l’esprit humain. Avec son épouse Martha Bernays, il aura six enfants, dont Anna Freud, qui poursuivra et enrichira l’œuvre de son père.
Berggasse 19 : un lieu clé
Pendant près de cinquante ans, Freud vit et travaille au 19 Berggasse, dans le 9ᵉ arrondissement de Vienne. C’est là qu’il rédige des textes majeurs comme L’Interprétation du rêve. Le divan devient le symbole de la psychanalyse et de la méthode de l’association libre.
Reconnaissance et héritage
Bien que ses thèses suscitent des débats, Freud a aquis une reconnaissance internationale : professeur à l’Université de Vienne, citoyen d’honneur de la ville et lauréat du prix Goethe de la ville de Francfort. Contraint de fuir le régime nazi, il s’exile à Londres en 1938, où il meurt en 1939.
Aujourd’hui encore, son héritage dépasse la médecine : littérature, art, cinéma et philosophie continuent de s’inspirer de ses idées nées à Vienne, au croisement de la science, du quotidien et de la culture.
Sur la colline de Bellevue, dans le Wienerwald, Freud a eu en 1895 l’idée décisive de l’interprétation des rêves.
Sur les traces de Sigmund Freud
« Que les biographes se tourmentent, nous n’allons pas leur faciliter la tâche. Chacun pourra croire avoir raison sur le "développement du héros", je me réjouis déjà de voir à quel point ils se tromperont. »Lettre à son épouse Martha Bernays
Sur les traces de Freud en Autriche
Musée de Sigmund Freud
Ici, Sigmund Freud a vécu près de 50 ans et a exercé avec sa fille Anna Freud. La Berggasse 19 conserve les pièces d’origine de ce lieu clé de sa carrière.
Karmeliterviertel
Un quartier chargé d’histoire : dans le Karmeliterviertel, Sigmund Freud a vécu son enfance et sa jeunesse, au cœur de la vie juive viennoise.
Café Landtmann
Un lieu de conversations : au Café Landtmann, Sigmund Freud rencontrait l’élite intellectuelle de son époque – un lieu emblématique de la modernité viennoise.
Musée Sigmund Freud à Vienne
Au Musée Sigmund Freud, la visite commence là où Sigmund Freud recevait ses invités. À la Berggasse 19, il a vécu et travaillé près de 50 ans. Les pièces d’origine révèlent son quotidien entre famille, recherche et écriture. Rénové en 2020, le musée donne aujourd’hui accès à tous les espaces, du cabinet aux appartements privés. Objets, photos et documents retracent la naissance de la psychanalyse et de l’interprétation des rêves. Le célèbre divan, conservé à Londres, peut être redécouvert en réalité augmentée à Vienne.
Le musée comprend également la plus grande bibliothèque de psychanalyse d’Europe, un institut de recherche et des expositions temporaires.
Sigmund Freud et la culture des cafés viennoisAprès de longues séances d’analyse, Sigmund Freud se rendait au Café Landtmann. Il y rencontrait des patients, jouait au tarot et échangeait des idées – au cœur de la Vienne intellectuelle des années 1900.
Café Göttlich & Freud
Un hommage contemporain : le café Göttlich & Freud, près de la Berggasse 19, associe design et culture du café viennois.
Café Landtmann
Un lieu de conversations : au Café Landtmann, Sigmund Freud poursuivait sa réflexion. Ici, la culture du café se mêlait à l’art et à l’intellect.
Anecdotes : l'homme derrière la psychanalyseTout chez Sigmund Freud ne se trouve pas dans les manuels. Ces anecdotes révèlent des épisodes insolites, des préférences personnelles et des détails biographiques qui montrent toute la complexité du fondateur de la psychanalyse.
Le divan de Freud : à l’origine de l’association libre
Un cadeau devenu historique : vers 1890, Sigmund Freud reçoit à Vienne le divan de sa patiente Madame Bevenisti. Dans son cabinet de la Berggasse 19, il devient central à sa pratique et à la naissance de l’association libre, pilier de la psychanalyse. Le divan est aujourd’hui conservé au Musée Freud à Londres et revit à Vienne grâce à une reconstitution en réalité augmentée.
Les cigares de Freud : entre dépendance et maîtrise de soi
Le cigare faisait partie du quotidien de Sigmund Freud. Il a commencé à fumer dans sa vingtaine et en consommait parfois plus de vingt par jour, un rituel lié au calme et à la concentration. Conscient de sa dépendance, il associait le cigare à la créativité et y est resté attaché malgré une grave maladie.
La transgression de Freud : les pulsions et la psychanalyse
Lorsque Sigmund Freud a abordé la sexualité et l’inconscient, il a brisé des tabous majeurs. En plaçant les pulsions au cœur du développement humain, il a remis en cause la morale de son époque. Des concepts comme le complexe d’Œdipe ont provoqué de fortes résistances. Dans Totem et Tabou, Freud a montré que les tabous façonnent culture et société.
Freud et la cocaïne : curiosité, risque et renouveau
Dans les années 1880, la curiosité a conduit Sigmund Freud à étudier la cocaïne à Vienne. Jeune médecin, il en testait les effets et en vantait les usages médicaux. Les risques, l’addiction et un décès l’ont ensuite amené à prendre ses distances. Freud a plus tard parlé d’« erreurs de jeunesse » et s’est tourné vers l’étude de la psyché.
Les amitiés de Freud : entre analyse et échange
Sigmund Freud entretenait des amitiés étroites avec des écrivains et intellectuels de son époque. Sa relation avec Stefan Zweig a été particulièrement marquante. Il échangeait aussi avec Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Hermann Hesse et Romain Rolland, et a rencontré Gustav Mahler et Salvador Dalí.
Anna Freud, la fille de Freud : l’héritage de son père
Anna Freud (1895-1982), fille cadette de Sigmund Freud, a été une figure clé de la psychanalyse. Formée à Vienne auprès de son père, elle a suivi sa propre voie en fondant la psychanalyse de l’enfant. Après l’émigration en 1938, elle l’a accompagné à Londres et a poursuivi son œuvre, devenant une pionnière de la psychologie infantile moderne.