En 2026, Vienne célèbre les 170 ans de la naissance de Sigmund Freud, fondateur de la psychologie des profondeurs, dans les lieux où son œuvre résonne encore.

Né en 1856 à Freiberg, en Moravie, Sigmund Freud s’est installé avec sa famille à Vienne dès 1859. Cette ville a durablement influencé sa pensée. Il y étudie la médecine à l’Université de Vienne, obtient son doctorat en 1881 et travaille comme médecin à l’Hôpital général.

Les débuts de la psychanalyse

Un séjour d’études à Paris en 1885 auprès de Jean-Martin Charcot transforme sa vision de la maladie et de la psyché. De retour à Vienne, Freud ouvre son cabinet et développe de nouvelles approches pour comprendre l’esprit humain. Avec son épouse Martha Bernays, il aura six enfants, dont Anna Freud, qui poursuivra et enrichira l’œuvre de son père.

Berggasse 19 : un lieu clé

Pendant près de cinquante ans, Freud vit et travaille au 19 Berggasse, dans le 9ᵉ arrondissement de Vienne. C’est là qu’il rédige des textes majeurs comme L’Interprétation du rêve. Le divan devient le symbole de la psychanalyse et de la méthode de l’association libre.

Reconnaissance et héritage

Bien que ses thèses suscitent des débats, Freud a aquis une reconnaissance internationale : professeur à l’Université de Vienne, citoyen d’honneur de la ville et lauréat du prix Goethe de la ville de Francfort. Contraint de fuir le régime nazi, il s’exile à Londres en 1938, où il meurt en 1939.

Aujourd’hui encore, son héritage dépasse la médecine : littérature, art, cinéma et philosophie continuent de s’inspirer de ses idées nées à Vienne, au croisement de la science, du quotidien et de la culture.