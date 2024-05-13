Boisson gingembre-menthe
- Boissons
La menthe rafraîchissante du jardin rencontre le puissant duo aromatique de gingembre et de gin.
Préparation
- Temps de préparation: 30 min.
- 2 Portions
Für den Blitz-Ingwer-Sirup
Épluchez le gingembre et coupez-le en fines tranches. Laver les feuilles de menthe.
Couper le citron en deux et le presser. Le mettre ensuite dans une casserole avec l'eau.
Ajoutez les tranches de gingembre, les feuilles de menthe et le sucre. Bien mélanger et porter à ébullition. Réduire ensuite la température et laisser mijoter pendant 20 minutes à feu moyen.
Retirer les feuilles de menthe. Verser le sirop avec les tranches de gingembre dans une bouteille propre et laisser refroidir. Conserver le sirop fermé au réfrigérateur.
Für den Ingwer-Minz Spritzer
Laver le citron et le couper en fines tranches.
Mettre les tranches de citron dans les verres avec les glaçons. Ajoutez le sirop de gingembre et le gin.
Décorer avec de l'eau gazeuse. Pour finir, décorer avec de la menthe fraîche.
Variante: für eine alkoholfreie Variante den Gin weglassen.