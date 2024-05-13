Buchteln avec sauce à la vanille
- Classiques
- Sucrés
- Végétariens
- dessert
De Salzbourg à Vienne, les Buchteln, farcis à la confiture de prune ou d'abricot ? Peu importe, l'essentiel est de se régaler !
Préparation
- Temps de préparation: 60 min.
- 30 Stück
1 heure avant de préparer la pâte, sortir tous les ingrédients du réfrigérateur.
Pour la pâte
Faire fondre le beurre. Chauffer le lait tiède. Mélanger l'œuf, le jaune, le sel, le sucre cristallisé, le zeste de citron, la levure (Germ) et le lait tiède, puis fouetter le tout avec le beurre liquide. Pétrir avec la farine pendant environ 5 minutes pour obtenir une pâte lisse, molle, souple mais non collante, jusqu'à ce qu'elle se détache des bords (de préférence avec un robot de cuisine / crochet pétrisseur).
Couvrir d'un torchon et laisser lever à température ambiante pendant 30 minutes à 1 heure, jusqu'à ce que le volume ait environ doublé. Replier une fois et laisser lever encore 10 minutes.
Faire fondre le beurre pour le trempage. Diviser la pâte en 30 - 35 petits morceaux. Aplatir les morceaux de pâte ou étaler la pâte sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 7 à 8 mm et découper des cercles de 4 cm de Ø. Remplir avec la garniture souhaitée (env. ½ cuillère à café pour chacun) (de préférence avec une poche à douille). Rabattre les bords de la pâte sur la farce et bien refermer avec les doigts. Tremper brièvement les Buchteln dans du beurre liquide et les placer dans un moule avec la fermeture vers le bas. Répéter l'opération, livrets après livrets, en les plaçant côte à côte dans le moule, bien serrés mais pas trop. Laisser encore lever pendant environ 10 minutes à température ambiante, en couvrant avec le torchon.
Conseil : Si les buchteln sont préparés pour des enfants, supprimer le rhum dans la farce et la sauce.
Faire cuire les Buchteln pendant 30 minutes dans le four préchauffé à 160 °C (chaleur tournante) jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Laisser refroidir dans le moule jusqu'à ce qu'ils soient tièdes, afin qu'ils restent bien juteux. Démouler, découper en morceaux et saupoudrer de sucre glace.
Pour la sauce à la vanille
Masser la gousse de vanille jusqu'à ce qu'elle soit tendre, la couper en deux dans le sens de la longueur et gratter les graines. Porter à ébullition dans une casserole avec le lait, la crème, le sucre et la gousse de vanille. Incorporer les jaunes d'œufs à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que la masse commence à se lier. Retirer la gousse de vanille et incorporer le rhum. Servir la sauce vanille tiède ou froide avec les Buchteln, selon les goûts.
Ingrédients
Wusstet ihr, dass …?
Les petites Buchteln non fourrées sont appelées Dukaten Buchteln. Alors que la sauce vanille est délicieuse, mais pas indispensable, dans le cas des quetsches ou de la confiture d'abricots, elle doit impérativement être présente dans l'assiette (préchauffée) des Dukaten Buchteln. On dit que certaines personnes ne préparent des Dukaten Buchteln que pour pouvoir manger à la cuillère de la sauce vanille faite maison.