Étape 4

Faire fondre le beurre pour le trempage. Diviser la pâte en 30 - 35 petits morceaux. Aplatir les morceaux de pâte ou étaler la pâte sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 7 à 8 mm et découper des cercles de 4 cm de Ø. Remplir avec la garniture souhaitée (env. ½ cuillère à café pour chacun) (de préférence avec une poche à douille). Rabattre les bords de la pâte sur la farce et bien refermer avec les doigts. Tremper brièvement les Buchteln dans du beurre liquide et les placer dans un moule avec la fermeture vers le bas. Répéter l'opération, livrets après livrets, en les plaçant côte à côte dans le moule, bien serrés mais pas trop. Laisser encore lever pendant environ 10 minutes à température ambiante, en couvrant avec le torchon.