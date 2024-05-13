Étape 1

Lavez et épluchez les carottes, puis coupez-les en deux ou en quatre dans le sens de la longueur selon leur taille/épaisseur. Disposez-les sur une feuille de papier cuisson. À l'aide d'un éplucheur, prélevez de larges zestes de citron et pressez-en le jus. Assaisonnez les carottes avec du sel, du jus de citron, des zestes de citron, des morceaux de beurre et des brins de thym. Enveloppez-les dans le papier cuisson et fermez bien les extrémités avec une agrafeuse.