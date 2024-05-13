Étape 1

Couper les gousses de vanille en deux et en extraire les graines. Dans une casserole, mélanger 500 ml d'eau, le vin blanc, le sucre cristallisé, le jus de citron, le safran, les gousses de vanille, les graines de vanille et les clous de girofle. Porter à ébullition puis laisser mijoter doucement pendant 5 minutes.