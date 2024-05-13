Compote de poires au safran
- Végétariens
Une alliance raffinée.
Préparation
- Temps de préparation: 90 min.
- 3 Gläser à ca. 1 l
Couper les gousses de vanille en deux et en extraire les graines. Dans une casserole, mélanger 500 ml d'eau, le vin blanc, le sucre cristallisé, le jus de citron, le safran, les gousses de vanille, les graines de vanille et les clous de girofle. Porter à ébullition puis laisser mijoter doucement pendant 5 minutes.
Éplucher les poires, les couper en deux, retirer les cœurs et les trancher en morceaux de 3 cm d'épaisseur. Plonger les tranches de poire dans de l'eau froide pour éviter qu'elles ne brunissent.
Égoutter les poires et les disposer dans des bocaux. Répartir les gousses de vanille et les clous de girofle dans les bocaux, puis les remplir avec le sirop chaud. Fermer hermétiquement les bocaux.
Placer les bocaux sur une plaque de cuisson. Verser de l'eau bouillante sur la plaque jusqu'à une hauteur de 1 cm et cuire la compote au four à 130 °C (chaleur tournante) pendant 1 heure. Alternativement, cuire à la vapeur à 95 °C pendant 45 minutes. Laisser refroidir.
Tipp: Hält mind. 6 Monate und passt sehr gut zu Hirschbraten oder Mohnnudeln.