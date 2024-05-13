Cordon Bleu de courge avec prosciutto et ricotta
- Viande
- Plat principal
Élégamment formé à partir de fines tranches de courge, farci à l'italienne.
Préparation
- Temps de préparation: 45 min.
- 4 Portions
Épluchez la courge, retirez les graines et coupez-la en 16 tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur à l'aide d'une trancheuse. Salez légèrement les tranches des deux côtés et laissez-les reposer pendant 15 minutes. Épongez-les soigneusement avec un torchon propre ou du papier absorbant.
Enveloppez chaque tranche de jambon cru avec ½ cuillère à soupe de ricotta et 2 feuilles de basilic pour former un petit paquet. Poivrez 2 tranches de courge, enveloppez chacune avec un paquet de jambon farci et fermez de manière à ce que la ricotta ne déborde pas.
Battez les œufs avec une fourchette. Roulez les tranches de courge farcies dans la farine, puis dans l'œuf, et enfin dans la chapelure, en appuyant légèrement.
Faites chauffer l'huile et le beurre clarifié dans une poêle à environ 170 °C. Faites frire les Cordon Bleu panés pendant 2 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Égouttez-les sur du papier absorbant.
Effeuillez le persil en petits brins et faites-le frire dans l'huile chaude. Faites attention en ajoutant le persil, car cela peut éclabousser. Il est préférable de couvrir avec un couvercle. Égouttez le persil et salez légèrement. Garnissez les Cordon Bleu avec le persil frit.
Tipp: Dazu passen Zitronenmayonnaise und ein steirischer Welschriesling.