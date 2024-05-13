Couronnes de Pâques
- Classiques
- Sucrés
- Végétariens
- dessert
Quelques ingrédients et quelques gestes suffisent pour créer sa propre couronne de Pâques.
Préparation
- Temps de préparation: 45 min.
- 6 Stück
Mélanger le miel et la levure avec le lait jusqu'à ce que la levure soit complètement dissoute. Laisser reposer jusqu'à ce que de petites bulles se forment.
Entre-temps, verser la farine avec 1 pincée de sel dans un grand saladier et la mélanger. Ajoutez le mélange de levure, le beurre et les œufs et pétrissez le tout avec les crochets du batteur électrique jusqu'à obtenir une pâte lisse. Vous pouvez également saupoudrer un peu de farine sur un plan de travail et travailler la pâte à la main. Placez ensuite la pâte dans un saladier légèrement fariné, couvrez-la d'un torchon et laissez-la lever pendant une heure à température ambiante.
Après la phase de repos, préchauffez le four à 180 °C.
Saupoudrer de farine un plan de travail. Diviser la pâte en six parties. Former des rouleaux d'environ 25 cm de long. Ensuite, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, faire deux entailles dans le sens de la longueur. Tresser les trois brins de pâte et fermer les extrémités pour former un cercle.
Avant la cuisson, badigeonnez les couronnes d'un peu de lait.
Cuire à la même température pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée.
Laisser refroidir après la cuisson. Avant de servir, placer un œuf de Pâques au centre et déguster avec du beurre et de la confiture.