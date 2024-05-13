Étape 2

Entre-temps, verser la farine avec 1 pincée de sel dans un grand saladier et la mélanger. Ajoutez le mélange de levure, le beurre et les œufs et pétrissez le tout avec les crochets du batteur électrique jusqu'à obtenir une pâte lisse. Vous pouvez également saupoudrer un peu de farine sur un plan de travail et travailler la pâte à la main. Placez ensuite la pâte dans un saladier légèrement fariné, couvrez-la d'un torchon et laissez-la lever pendant une heure à température ambiante.