L'escalope viennoise originale

En Autriche, commander une escalope nécessite un petit savoir-faire culinaire : toutes les escalopes ne méritent pas le titre d’escalope viennoise. Sur un menu, une vraie escalope viennoise désigne une tranche de veau délicatement cuite au four dans du beurre clarifié. La préparation est un art : la viande est tapotée avec soin, assaisonnée, humidifiée, puis enrobée successivement de farine, d'œuf et de chapelure. Et pour obtenir cette panure légère et soufflée, les miettes ne sont jamais écrasées. Voilà le secret du "Waouh" de l’escalope viennoise !