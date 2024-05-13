Cinnamon stars with white icing on wooden board, golden pine cones, red Christmas baubles and cinnamon sticks.
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Étoiles à la cannelle

  • Sucrés
  • Dessert

L’odeur de la cannelle est indissociable de Noël. Découvrez la recette des étoiles à la cannelle, un grand classique de l’Avent aux parfums chaleureux et gourmands.

Préparation

  • Temps de préparation: 30 min.
  • 70 étoiles
Étape 1

Battre les blancs d’œuf en neige ferme, y ajouter le sucre glace tamisé. Prélever une tasse de ce mélange pour décorer.

Étape 2

Ajouter les amandes et la cannelle. Pétrir rapidement et laisser reposer la pâte couverte pendant 1 heure au réfrigérateur.

Étape 3

Ensuite, étendre la pâte sur une planche ou du papier cuisson préalablement saupoudrée de sucre glace pour obtenir une épaisseur de 1 cm.

Étape 4

Saupoudrer la pâte avec du sucre glace. Découper la pâte à l'emporte-pièce en forme d'étoile.

Étape 5

Couvrir les étoiles avec le mélange blancs d’œuf, sucre et un peu de jus de citron, les laisser reposer 12 h à température ambiante.

Étape 6

Faites cuire à 170 °C pendant 10 à 15 minutes, sans laisser colorer le dessus : les étoiles doivent rester bien blanches et moelleuses. À conserver dans une boîte en métal.

Astuce : pour que les étoiles à la cannelle restent bien moelleuses, il est conseillé de placer un morceau de pomme dans la boîte.

Ingrédients

Pour environ 70 étoiles
Pour le glacage

Les étoiles à la cannelle ou Zimtsterne en allemand sont des biscuits de Noël traditionnels. Cette recette simple, avec des instructions étape par étape, rendra ces biscuits vraiment délicieux !

En plus, ils sont naturellement sans gluten : il n’y a pas de farine dans la recette originale !

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