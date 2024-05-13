Étoiles à la cannelle
- Sucrés
- Dessert
L’odeur de la cannelle est indissociable de Noël. Découvrez la recette des étoiles à la cannelle, un grand classique de l’Avent aux parfums chaleureux et gourmands.
Préparation
- Temps de préparation: 30 min.
- 70 étoiles
Battre les blancs d’œuf en neige ferme, y ajouter le sucre glace tamisé. Prélever une tasse de ce mélange pour décorer.
Ajouter les amandes et la cannelle. Pétrir rapidement et laisser reposer la pâte couverte pendant 1 heure au réfrigérateur.
Ensuite, étendre la pâte sur une planche ou du papier cuisson préalablement saupoudrée de sucre glace pour obtenir une épaisseur de 1 cm.
Saupoudrer la pâte avec du sucre glace. Découper la pâte à l'emporte-pièce en forme d'étoile.
Couvrir les étoiles avec le mélange blancs d’œuf, sucre et un peu de jus de citron, les laisser reposer 12 h à température ambiante.
Faites cuire à 170 °C pendant 10 à 15 minutes, sans laisser colorer le dessus : les étoiles doivent rester bien blanches et moelleuses. À conserver dans une boîte en métal.
Astuce : pour que les étoiles à la cannelle restent bien moelleuses, il est conseillé de placer un morceau de pomme dans la boîte.
Ingrédients
Les étoiles à la cannelle ou Zimtsterne en allemand sont des biscuits de Noël traditionnels. Cette recette simple, avec des instructions étape par étape, rendra ces biscuits vraiment délicieux !
En plus, ils sont naturellement sans gluten : il n’y a pas de farine dans la recette originale !