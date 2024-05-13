Cheese fondue on laid table with bread, red wine, candles and salad, hand dipping bread.
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Fondue au fromage du Vorarlberg

  • Classiques
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Du fromage du Vorarlberg, de délicieuses garnitures et une salade croquante de choux. Avec cette recette gourmande, le repas sera certainement une réussite.

Préparation

  • Temps de préparation: 30 min.
  • 4 Portions
Étape 1

Pour la fondue

Peler l'ail et en frotter le caquelon à fondue. 

Étape 2

Retirer la croûte du fromage et le râper grossièrement. 

Étape 3

Ajoutez le vin blanc dans le caquelon à fondue et faites chauffer à feu doux en remuant constamment. 

Étape 4

Mélanger la fécule et l'eau-de-vie de cerise.

Étape 5

Poser le caquelon à fondue sur le réchaud et le maintenir au chaud. 

Étape 6

Für den Salat

Enlever les feuilles extérieures du chou, le couper en quatre et le débarrasser du trognon. Ensuite, les couper finement avec un couteau bien aiguisé ou un rabot. 

Étape 7

Mettre les fanes râpées dans un bol, les saler et les arroser d'eau gazeuse. Laisser reposer pendant une heure. Ensuite, pétrissez bien les fanes. Pressez l'eau salée en excès et égouttez-la.  

Étape 8

Laver la pomme, la couper en quatre, la débarrasser de sa peau et la couper en fines tranches. Retirer délicatement les graines de la grenade. Laver le romarin et l'effeuiller.

Étape 9

Pour la vinaigrette, mélanger tous les ingrédients.

Étape 10

Mettez le chou rouge, les tranches de pomme, les graines de grenade, les graines de courge et les aiguilles de romarin dans un saladier et mélangez le tout. Arroser avec la vinaigrette et ajouter un peu de sel si nécessaire. 

Conseil : Servez du pain, des artichauts (en verre), des cornichons, des épis de maïs marinés et des dattes Medjool en accompagnement.

Ingrédients

Pour la fondue
Pour la salade de chou rouge
Pour la vinaigrette

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