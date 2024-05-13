Étape 3

Pour la salade, couper le chou chinois en deux et retirer le trognon. Couper le chou chinois en fines lanières de 0,5 cm d'épaisseur. Éplucher et couper l'oignon en deux, retirer le trognon. Émincer l'oignon et l'ajouter au chou chinois. Éplucher l'ail, enlever le germe et hacher finement l'ail. Mélanger le zeste et le jus de citron, la crème, le sel, le poivre, le cumin et l'ail pour obtenir une marinade. Verser sur la salade de chou chinois et mélanger délicatement avec deux cuillères ou des couverts à salade.