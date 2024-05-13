Galettes de pommes de terre et choucroute avec chou chinois
- Végétariens
- Plat principal
Une recette multiculturelle où la délicatesse des pommes de terre du Nouveau Monde s’allie à l’élégance des choux et choucroute de l’Ancien Monde.
Préparation
- Temps de préparation: 30 min.
- 4 Portions
Pour les galettes, éplucher les pommes de terre et les râper avec une râpe grossière. Mélanger avec du sel et laisser reposer pendant 10 minutes. Égoutter le liquide et presser légèrement la masse.
Éplucher et émincer finement l'oignon et l'ail. Mélanger l'oignon, l'ail et la choucroute avec les pommes de terre, la muscade, le cumin, les œufs et la farine pour obtenir une pâte lisse.
Pour la salade, couper le chou chinois en deux et retirer le trognon. Couper le chou chinois en fines lanières de 0,5 cm d'épaisseur. Éplucher et couper l'oignon en deux, retirer le trognon. Émincer l'oignon et l'ajouter au chou chinois. Éplucher l'ail, enlever le germe et hacher finement l'ail. Mélanger le zeste et le jus de citron, la crème, le sel, le poivre, le cumin et l'ail pour obtenir une marinade. Verser sur la salade de chou chinois et mélanger délicatement avec deux cuillères ou des couverts à salade.
Tipp: Den Rahm-Chinakohl mit 2 EL Kürbiskernöl oder kaltgepresstem Erdnussöl verfeinern.
Cuire les galettes en petites portions. Pour cela, faire chauffer un peu de beurre clarifié dans une poêle. Former des petites galettes plates avec la pâte à l'aide d'une cuillère à soupe, en laissant un peu d'espace entre chaque galette. Faire frire lentement chaque côté pendant environ 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes et dorées. Égoutter sur du papier absorbant et servir avec le chou chinois à la crème.
Getränketipp: Malzbier